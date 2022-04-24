Харківські рятувальники за добу ліквідували 18 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 35 оперативних виїздів, 22 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 18 пожеж, спричинених обстрілами.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники виїжджали на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів, магазинів, а також складських будівель. Пожежі сталися у Шевченківському (5), Холодногірському (5), Київському (4) та Московському (1) районах Харкова, а також 3 у м. Дергачі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, о 15:30 рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні у Холодногірському районі, де горіли піддони та утеплювач на площі близько 1000 кв.м. У гасінні було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС. Трохи пізніше рятувальниками майже такі самі сили були задіяні у гасінні ще однієї великої пожежі (площа загоряння склала близько 900 кв.м.) у тому ж районі. Вогонь було ліквідовано о 17.10.

О 14:12 надійшло повідомлення про пожежу в одному з торговельних центрів Харкова, що сталася внаслідок ворожого обстрілу. Горіли дах та частково приміщення на 2 поверсі. Загальна площа пожежі становить близько 800 кв. О 15:20 вогонь вдалося локалізувати та о 18:00 повністю ліквідувати. У ліквідації пожежі брали участь 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 фахівців особового складу ДСНС.

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Також від обстрілів страждали й житлові квартали. Увечері у Київському районі Харкова рятувальники загасили велику пожежу у житловій 4-поверхівці. Горів дах та квартири 4-го поверху на загальній площі близько 1000 кв. На місці події працювали 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 60 осіб особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о 19:50.

Крім того, за добу рятувальники 4 рази виїжджали на гасіння пожеж, які сталися з причин, не пов'язаних із обстрілами, 2 рази на проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 – на допомогу населенню, 5 разів – на інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 40 ворожих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

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