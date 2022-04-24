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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,8 тис. осіб, 179 літаків, 154 гелікоптери, 873 танки і 2 238 броньованих машин

втрати

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як повідомляється, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 21800 осіб ліквідовано,

танків  - 873 од,

бойових броньованих машин - 2238 од,

артилерійських систем  - 408 од,

РСЗВ - 147 од,

засоби ППО - 69 од,

літаків - 179 од,

гелікоптерів - 154 од,

автомобільної техніки - 1557 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.

Спеціальна техніка - 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Читайте також: На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів. Знищено до 150 окупантів, 2 танки, 8 БТР, 2 артсистеми, 1 літак, - ОТУ "Схід"

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,8 тис. осіб, 179 літаків, 154 гелікоптери, 873 танки і 2 238 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17502) Генштаб ЗС (6622) техніка (1829) втрати (4413)


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Топ коментарі
+14
Мы точно знаем где будет ***** 9го мая. Было бы не плохо не знаю каким образом завезти в маскву хотя бы один свичблейд. и когда это чмо будет чотата там расказывать, влупить по ***** шоб аж кишки розлетелись на зрителей
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24.04.2022 09:18
+7
Я за. Только им на расие пофігу кто сцарь и сколько их ***** 2...3...4. Повна і всебічна стерилізація Московії.
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24.04.2022 09:29
+6
Це країна така огидна. Хоч души, хоч стіляй, все одно народить нове *****, тільки нищити їх, падлюк
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24.04.2022 09:33
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Мы точно знаем где будет ***** 9го мая. Было бы не плохо не знаю каким образом завезти в маскву хотя бы один свичблейд. и когда это чмо будет чотата там расказывать, влупить по ***** шоб аж кишки розлетелись на зрителей
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24.04.2022 09:18 Відповісти
Я за. Только им на расие пофігу кто сцарь и сколько их ***** 2...3...4. Повна і всебічна стерилізація Московії.
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24.04.2022 09:29 Відповісти
Невірна ідея. ***** потрібно судити як військового злочинця. От був у них уже царьок - кривавий покидьок який розважався розстрілюючи ворон, собак і демонстрантів. А після того як його з родиною розстріляли жидобільшовики без суду та слідства то їх наступники проголосили його "святим", а іконам Миколи чудотворця в РПЦ стали надавати рис цього "святого" Ніколашки...
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24.04.2022 09:39 Відповісти
Це нічого не дасть, за годину коронують собі ***** - 2
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24.04.2022 22:10 Відповісти
Мало, нужно не менее 50 тыс. дохлых кацапав, чтоб у вояк в паРашке появилось "сильное желание" удушить бункерную Крысу!
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24.04.2022 09:27 Відповісти
Це країна така огидна. Хоч души, хоч стіляй, все одно народить нове *****, тільки нищити їх, падлюк
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24.04.2022 09:33 Відповісти
Та ні... Це довго, марудно і потрібно окупувати всю територію. І хто ж має винищити та утилізувати 100 мільйонів засранців? Я точно цим займатися не буду. Ви хочете щоб цим зайнявся Ваш чоловік і витратив на це решту свого життя? Може Ви дітей для вбивства цих тварин народили і їх пошлете? На фіг. Тільки ізоляція. Соціальна смерть..
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24.04.2022 09:46 Відповісти
увы, нет, их не остановит ни 100 тысч ни 200..., они готовы умирать за своего фюрера и возможность пограбить здесь в Украине миллионами, это рабское тупое мясо, а их самки просто получат выплаты, есть еще группа человекообразных на подтанцовке, которая льет в уши этому быдлу всякую ересь и забирает у них способность мыслить, поэтому очень нескоро, а если объявит мобилизацию, тогда их только дихлофосом травить...
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24.04.2022 09:42 Відповісти
Мобилизацию объявить они-то могут в любой момент. Не объявляют, потому что это один из основных столпов так называемого "социального договора" в рашке: ты воруешь вообще все что хочешь, но нас гарантированно не трогаешь. Именно потому они с таким упорством проводят мобилизацию в ордло и всячески скрывают мобилизацию в самой рашке. Не от нас скрывают, а от своего скота. Ибо нарушение этой "скрепы" - это гарантированно бунты в самой рашке.
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24.04.2022 10:09 Відповісти
Ну покуда они 45 тыс. пакетов под свой бимусор закупили. Мож на большее не рассчитывают. Хотя конечно хз. Этих орков хиба поймешь. Нелюди. Там ничто человеческое не работает. Ни понятия, ни отношения.
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24.04.2022 12:14 Відповісти
Нічого, далі ще буде
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24.04.2022 09:29 Відповісти
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704

Список врагов Украины и человечества.

Искренне,
PD доктор Йоханнес М. Беккер , политолог, бывший директор Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Даниэла Дан , журналист, писатель и публицист, член Pen
доктор Рольф Гесснер, юрист и публицист, Международная лига прав человека
Юрген Грэсслин, федеральный представитель DFG-VK и Aktion Aufschrei ‒ Остановите торговлю оружием!
Иоахим Гийяр, публицист
доктор Люк Йохимсен , журналист, телередактор, член парламента, 2005-2013 гг .
Кристоф Крамер, хирург, международная организация «Врачи за предотвращение ядерной войны» IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Карин Кулоу , политолог
доктор Гельмут Лорер, доктор , международный советник, IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Мохсен Массаррат , политолог и экономист
доктор Ганс Миссельвитц , Комиссия по основным ценностям СДПГ
Рут Миссельвиц , протестантский богослов, бывший председатель Службы примирения действий за
мир
Проф. Др. Норман Паех , эксперт в области международного права, бывший депутат Бундестага Германии
Проф. Др. Вернер Руф , политолог и социолог
Проф. Др. Герт Зоммер, психолог, бывший член правления Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Ганс Кристоф Граф фон Шпонек , бывший помощник Генерального секретаря ООН
доктор Антье Фоллмер , бывший вице-президент немецкого Бундестага
Константин Векер , музыкант, композитор и автор
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24.04.2022 09:51 Відповісти
Думаю эти люди не враги, а просто глупцы
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24.04.2022 10:05 Відповісти
Ага , підораси
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24.04.2022 11:05 Відповісти
Все переживают что кацапню не остановят большие потери. Да похер, главное, нас не останавливают большие потери кацапни. Чам больше сейчас тут их ляжет, тем дольше они собирать следующее войско будут. Ну или больше вариантов что у них начнется гражданская война, потому как не будет реальной возможности подавить бунты. Ну может ЯО по Воронежу.
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24.04.2022 10:11 Відповісти
чем больше у них потери тем меньше возможностей наступать и обороняться и тем легче их ******* дальше
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24.04.2022 14:41 Відповісти
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24.04.2022 14:11 Відповісти
 
 