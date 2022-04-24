Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,8 тис. осіб, 179 літаків, 154 гелікоптери, 873 танки і 2 238 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,8 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як повідомляється, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 21800 осіб ліквідовано,
танків - 873 од,
бойових броньованих машин - 2238 од,
артилерійських систем - 408 од,
РСЗВ - 147 од,
засоби ППО - 69 од,
літаків - 179 од,
гелікоптерів - 154 од,
автомобільної техніки - 1557 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.
Спеціальна техніка - 28.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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