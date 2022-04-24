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Новини Війна
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Війська РФ увесь вчорашній день поливали снарядами територію "Азовсталі", - МВС

азовсталь

Нині найважчі бої відбуваються у Донецькій та Луганській областях.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про фронти, то, безумовно, ключова увага наша привернута повністю до Донбасу. Все найголовніше відбувається саме там. Росіяни намагаються рухатися у бік Слов'янська та Краматорська . Це Рубіжне, Попасна та Маріуполь", - сказав Денисенко.

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За його словами, після заяви президента росії путіна про те, що штурму Азовсталі не буде , 23 квітня цілий день "насправді поливалася снарядами територія Азовсталь".

Денисенко відзначив, що минулої ночі повітряні тривоги була на півдні та у центрі України. В Одесі, за попередніми даними працювало ПВО та були обстріли Миколаєва. "Але зараз вся ця інформація збирається та перевіряється", - додав радник міністра внутрішніх справ.

Автор: 

армія рф (17502) Маріуполь (3235) МВС (3503) Азовсталь (443) Денисенко Вадим (119)


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Топ коментарі
+6
Вчора російсько-терористичні війська і їх ватажки заявили щось про хімічну зброю в Одесі, то на мою думку цим відволікають увагу від Маріуполя, де точно мають намір застосувати цю зброю. Ми віримо, що Бог захистить наших хлопців і дівчат і дуже віримо в наших військових, які в найважкіших умовах, які тільки витримує людина, стримують цю ординську навалу гвалтівників, вбивць і терористів. Терористи змушені воювати в Маріуполі і не рухатися далі.
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24.04.2022 09:33
+5
Це для тих хто вірить в обіцянки й договори з росією.
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24.04.2022 09:30
+4
Ну что поверили ***** в том что он оставил в покое Мариуполь? Давайте еще устраивайте и подписывайте с кремлевским Дьяволом переговоры
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24.04.2022 09:38
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Це для тих хто вірить в обіцянки й договори з росією.
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24.04.2022 09:30 Відповісти
*Мы говорим одно, а делаем другое*- любимая поговорка *****
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24.04.2022 09:39 Відповісти
Вчора російсько-терористичні війська і їх ватажки заявили щось про хімічну зброю в Одесі, то на мою думку цим відволікають увагу від Маріуполя, де точно мають намір застосувати цю зброю. Ми віримо, що Бог захистить наших хлопців і дівчат і дуже віримо в наших військових, які в найважкіших умовах, які тільки витримує людина, стримують цю ординську навалу гвалтівників, вбивць і терористів. Терористи змушені воювати в Маріуполі і не рухатися далі.
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24.04.2022 09:33 Відповісти
Но этож совсем не штурм, да Путин?
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24.04.2022 09:34 Відповісти
Ну что поверили ***** в том что он оставил в покое Мариуполь? Давайте еще устраивайте и подписывайте с кремлевским Дьяволом переговоры
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24.04.2022 09:38 Відповісти
Обов'язково потрібно знищити хоча б кілька десятків кацапських міст - за Маріуполь, (Київ, Харків, Суми, Миколаїв...)
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24.04.2022 09:48 Відповісти
Це все попереду. Ніхто кацапам не пробачить їх злочинів на нашій землі. Їх ще століттями будуть виловлювати по всьому світу і знищувати. Бо не пуйло вбиває тут і гвалтує, бо це роблять сотні тисяч простих "расєйськіх парнєй", 2каторіє нічага нє зналі", "каторіх обманулі", каторіє виполнялі пріказ". Бумеранг обов'язково прилетить, він буде нищити орду не те що у сартирах, а ще на підходах до тих сартирів.
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24.04.2022 10:07 Відповісти
Не припомню я переговоров между
Гитлером и Сталиным.
Переговоры-это плавучая окупация,
это затягивание войны,послабление санкций и воровство помощи от Запада.
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24.04.2022 10:02 Відповісти
Заценіть: Ніч яка місячна. Актуальна версия 2022
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24.04.2022 10:14 Відповісти
 
 