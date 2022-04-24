Війська РФ увесь вчорашній день поливали снарядами територію "Азовсталі", - МВС

Нині найважчі бої відбуваються у Донецькій та Луганській областях.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про фронти, то, безумовно, ключова увага наша привернута повністю до Донбасу. Все найголовніше відбувається саме там. Росіяни намагаються рухатися у бік Слов'янська та Краматорська . Це Рубіжне, Попасна та Маріуполь", - сказав Денисенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти закінчують перегрупування військ і готуються до масштабного наступу у Донецькому операційному районі, - ГУР

За його словами, після заяви президента росії путіна про те, що штурму Азовсталі не буде , 23 квітня цілий день "насправді поливалася снарядами територія Азовсталь".

Денисенко відзначив, що минулої ночі повітряні тривоги була на півдні та у центрі України. В Одесі, за попередніми даними працювало ПВО та були обстріли Миколаєва. "Але зараз вся ця інформація збирається та перевіряється", - додав радник міністра внутрішніх справ.