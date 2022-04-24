У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Кірсанова - коригувальника вогню ворожих "Градів" по мікрорайону Східний у 2015 році, - Андрющенко
У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Валерія Кірсанова, який коригував російські "Гради" на мікрорайон "Східний" у 2015 році
Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мраZота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів", - зазначив він.
Нагадаємо, обстріл мікрорайону "Східний" стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 житель, ще 108 були поранені. СБУ того ж дня затримала місцевого жителя Валерія Кірсанова, за їхніми даними, він - корегувальник артилерії найманців РФ. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 року суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.
21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.
Момент обстрілу "Градами" Маріуполя. ВІДЕО РЕЄСТРАТОРА.
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москальська гундяєвська кегебістська церква - це не церква Бога, а людиноненависницька церква вбивць, гвалтівників і мародерів
60 Дней как говорит Мариуполь пал,идут зачистки.
АЗОВ-Украина понад усэ.
Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!
Христос воскресе...
... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...
Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...
Христос Воскресе...
волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова