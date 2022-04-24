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У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Кірсанова - коригувальника вогню ворожих "Градів" по мікрорайону Східний у 2015 році, - Андрющенко

суд,мариуполь,кирсанов

У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Валерія Кірсанова, який коригував російські "Гради" на мікрорайон "Східний" у 2015 році

Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мраZота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів", - зазначив він.

Нагадаємо, обстріл мікрорайону "Східний" стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 житель, ще 108 були поранені. СБУ того ж дня затримала місцевого жителя Валерія Кірсанова, за їхніми даними, він - корегувальник артилерії найманців РФ. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 року суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.

Також читайте: "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.

Момент обстрілу "Градами" Маріуполя. ВІДЕО РЕЄСТРАТОРА.

Автор: 

Маріуполь (3235) обстріл (28648) Кірсанов Валерій (5) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+33
Во справжній рашагерой.. Викликав вогонь на себе)) Всі б так поступали..
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24.04.2022 10:07
+27
Мразота отримала те, на що заслуговувала...
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24.04.2022 10:06
+27
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24.04.2022 10:12
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Мразота отримала те, на що заслуговувала...
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24.04.2022 10:06 Відповісти
прінял агонь на сєбя
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24.04.2022 12:38 Відповісти
Так, матінка Кармушка наздожене кожну тварину ще у цьому втіленні
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24.04.2022 12:57 Відповісти
Награда нашла героя!
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24.04.2022 10:06 Відповісти
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24.04.2022 10:07 Відповісти
Во справжній рашагерой.. Викликав вогонь на себе)) Всі б так поступали..
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24.04.2022 10:07 Відповісти
яка сумна новина ))
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24.04.2022 10:08 Відповісти
Рвемо другу гармошку.
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24.04.2022 10:27 Відповісти
Ниче-ниче, Савченко опять отмажет. Наверное
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24.04.2022 10:09 Відповісти
Нагорода знайшла "героя". Тільки в нас задника і колаборанта випустили,а кацапи "зачистили". Якась маячня.
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24.04.2022 10:11 Відповісти
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24.04.2022 10:12 Відповісти
А где вы видели церкви в хрюсии? Это же сатанинские капища. Там хло и его кодля ощущают себя как дома в аду.
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24.04.2022 11:19 Відповісти
Религия о спасении души а не тела. Это разные понятия. Убить можно только тело.
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24.04.2022 12:02 Відповісти
Бог існує не тільки в церкві, Бог всюди, можна молитися і в лісу і на березі моря, церква це тому люди соціальні істоти, без неї кожен буде сам собі священник, а оскільки в кожній людській організації присутній людський фактор...та без церкви нікуди, зруйнуєте свою релігію, будете змушені до чужої,так само як дежава. Влада повна корупціонерів і зрадників, пристосуванців і підлабузників, чи означає це що треба державу демонтувати? на радість кацапам? Ні, це значить що треба розвиватися постійно і вимогати розвитку і від своїх керівних органів, щоб не розслабляли булкі. Але в росії не церква, там секта, то ж і Бога там не зустріти.
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24.04.2022 12:33 Відповісти
путлєр зайшов в сатанинську церкву і вийшов з неї - тому що він сам слуга сатани, а не Бога.
москальська гундяєвська кегебістська церква - це не церква Бога, а людиноненависницька церква вбивць, гвалтівників і мародерів
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24.04.2022 12:40 Відповісти
Тут как вариант, ПЦ МП к Богу отношения не имеет....
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24.04.2022 14:20 Відповісти
"Вызываю огонь на себя!"
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24.04.2022 10:15 Відповісти
За что боролись, ...
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24.04.2022 10:17 Відповісти
Кстати, как красиво в то время на***бали украинцев пропихнув етот кремлевский законопроект якобы от Сравченко, из-за которого десятки тысяч преступников избежали наказания и вышли на свободу и начали кошмарить Украину.
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24.04.2022 10:19 Відповісти
Закон был правильным, правохранители красиво на**бали тебя, прикрыв свою несостоятельность законом Савченко.
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24.04.2022 10:37 Відповісти
Собаке - собачья смерть !
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24.04.2022 10:24 Відповісти
Не ображайте собак! Куди цій кацапській гниді до собак!
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24.04.2022 12:49 Відповісти
А де та льотчиця...савченко?
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24.04.2022 10:29 Відповісти
Пыталась что-то гавкать и критиковать действия ЗСУ и командования. Получила от кого-то из военных ответ с просьбой завалить **.ло После этого больше не отсвечивала.
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24.04.2022 10:39 Відповісти
Під таку сраку спеціальний літак побудувати треба.
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24.04.2022 10:44 Відповісти
Вона гвинтокрильщиця 😏. 🚁🚁🚁🐔
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24.04.2022 11:32 Відповісти
Вже пора і для Гаді суху гілляку відшукати, бо зачекалася.
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24.04.2022 11:39 Відповісти
Дай Боже щоб кожного вбивцю дістала така винагорода. Катюзі по заслузі.
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24.04.2022 10:34 Відповісти
Шо за обстрелы,если кацапосрань уже
60 Дней как говорит Мариуполь пал,идут зачистки.
АЗОВ-Украина понад усэ.
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24.04.2022 10:36 Відповісти
Карма...
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24.04.2022 10:41 Відповісти
Ирония судьбы ёпта
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24.04.2022 10:41 Відповісти
Фсбшная Савченко в свое время протащила свой проект по которому всех колоборантов вытаскивали...
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24.04.2022 10:45 Відповісти
Портновський кримінальний кодекс в дії ... Не на часі переглядати...
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24.04.2022 13:01 Відповісти
Корегировал варела корегировал да не выкогировал пэтух.
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24.04.2022 10:45 Відповісти
якщо наша влада неспроможна покарати злочинця, то доводиться чекати поки це зробить ворог. Такими темпами ми не переможемо
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24.04.2022 10:45 Відповісти
Автогол)))
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24.04.2022 10:51 Відповісти
після війни потрібно розібратися з судами,інакше ці осліни і дальше будуть тримати цей нарот по вуха в лайні.
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24.04.2022 11:20 Відповісти
🇺🇦 Христос Воскресе, россияне... Над руинами Мариуполя не было сегодня колокольного звона. Но если вы прислушаетесь - вы услышите набат. Набат по всем вашим мёртвым душам.
Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!

Христос воскресе...

... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...

Христос Воскресе...

волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
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24.04.2022 11:20 Відповісти
Чому воскресе? Так говорять тупорилі кайсапи, мавпуючи бездумно незрозумілу їм культуру. Православні ствердно говорять - Христос Воскрес!
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24.04.2022 11:34 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ ТРЕТІЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ДАРВІНА
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24.04.2022 12:30 Відповісти
"награда" нашла "героя")))
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24.04.2022 14:16 Відповісти
 
 