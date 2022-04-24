У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Кірсанова - коригувальника вогню ворожих "Градів" по мікрорайону Східний у 2015 році, - Андрющенко

У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Валерія Кірсанова, який коригував російські "Гради" на мікрорайон "Східний" у 2015 році

Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мраZота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів", - зазначив він.

Нагадаємо, обстріл мікрорайону "Східний" стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 житель, ще 108 були поранені. СБУ того ж дня затримала місцевого жителя Валерія Кірсанова, за їхніми даними, він - корегувальник артилерії найманців РФ. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 року суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.

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21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.

Момент обстрілу "Градами" Маріуполя. ВІДЕО РЕЄСТРАТОРА.