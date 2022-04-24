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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок російських ударів є загиблі та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали щонайменше 23 цивільних об’єкти – житлові будинки, сільскогосподарське підприємство, комунальна інфраструктура. Поліція відкрила кримінальні провадження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05

Також читайте: Окупанти обстрілювали Донеччину, загинули 4 цивільних, - ОВА


На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Велика Новосілка, Олександрівка, Ямпіль, Зарічне, Новоселівка-3, Тоненьке, Первомайське, Ільїнка, Дмитроклине.Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ Луганщини є загиблі та поранені серед місцевих мешканців, - Нацполіція. ФОТО

армія рф (17502) обстріл (28648) Нацполіція (15196) Донецька область (8546)


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Співали, что 8лет бамбили,а тепер відчувайте різницю...жритє
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24.04.2022 11:13 Відповісти
"Співали" одни, а "тепер жрать" другие
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24.04.2022 14:26 Відповісти
 
 