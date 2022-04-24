На Донеччині за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО
Унаслідок російських ударів є загиблі та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали щонайменше 23 цивільних об’єкти – житлові будинки, сільскогосподарське підприємство, комунальна інфраструктура. Поліція відкрила кримінальні провадження
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Велика Новосілка, Олександрівка, Ямпіль, Зарічне, Новоселівка-3, Тоненьке, Первомайське, Ільїнка, Дмитроклине.Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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