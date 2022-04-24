"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - у Мінцифри продовжують доносити правду родичам окупантів

Команда Міністерства цифрової трансформації України продовжує роботу з розпізнавання облич вбитих загарбників та пошуку їхніх профілів у соціальних мережах з використанням штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - відповіла сестра російського окупанта.

"У цій фразі вся сутність та увесь когнітивний дисонанс "руського мира". Наша команда продовжує роботу з розпізнавання облич вбитих загарбників та пошуку їхніх профілів у соціальних мережах з використанням штучного інтелекту. Потім за допомогою соціальної інженерії ми знаходимо рідних чи друзів і повідомляємо їм правду. Діалоги виходять різні, а деякі народжують справжні "крилаті вирази", - пише Михайло Федоров.

У Мінцифри обіцяють знайти "кожного родича чи друга цих вбивць та мародерів й донесемо до них правду про те, який насправді їхній "русский мир" та скільки болю вони завдали нашій країні".

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