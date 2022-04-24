"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - у Мінцифри продовжують доносити правду родичам окупантів
Команда Міністерства цифрової трансформації України продовжує роботу з розпізнавання облич вбитих загарбників та пошуку їхніх профілів у соціальних мережах з використанням штучного інтелекту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - відповіла сестра російського окупанта.
"У цій фразі вся сутність та увесь когнітивний дисонанс "руського мира". Наша команда продовжує роботу з розпізнавання облич вбитих загарбників та пошуку їхніх профілів у соціальних мережах з використанням штучного інтелекту. Потім за допомогою соціальної інженерії ми знаходимо рідних чи друзів і повідомляємо їм правду. Діалоги виходять різні, а деякі народжують справжні "крилаті вирази", - пише Михайло Федоров.
У Мінцифри обіцяють знайти "кожного родича чи друга цих вбивць та мародерів й донесемо до них правду про те, який насправді їхній "русский мир" та скільки болю вони завдали нашій країні".
Будь ласка, зачекайте...
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Штучний інтелек який розпізнає їх морди розумніший в рази ніж обітатєли болот.
"...он проста падпісал кантракт..."
Помогать что - стать военными?
"Поехал помогать мирным" понять, что "русский мир" хуже чумы и проказы вместе взятых?
Спасибо, помог...
Да, и примите мои искренние "И х@й с ним!"...
Значит Америка может с оружием
помогать москвичам?
Так и будут валяться по Украине /воронам есть работа и пища /
Все награбленное вернётся к вам сторицей
Также отольютя слезами и ещё большим горем
За убитых ,покалеченных жителей Украины
За разрушенные города посёлки
ВаМ никогда не смыть кровь с ваших рук
Слава Украине
Хватит уже врать самим себе. Бог он все видит. Бог в том, что нельзя себя самого обмануть. Попробуйте это сделать. Получится тоже самое, что он поехал помогать. Врешь богу - получишь цинк. А такой молодой. Жить и жить. Поверил карлику вонючему. Он уже гниет и воняет, и тащит за собой в могилу молодые цветущие жизни. И ни одного, ни двоих - сотни тысяч. Вы что безмозглые?
Вам же уже говорили: зачем вам это? Зачем вам Абхазия, Осетия, Чечня? Теперь еще в Украину вляпались. Зачем вам это?! Взгляните на карту. Какие просторы... И все в говне. Дайте раду своей земле. Не в состоянии - отдайте тем, кто облагородит, досмотрит, кто может вместо грязи, дерьма, разрухи насадить леса, сады, кто привнесет в этот мир радость и счастье. Для этого надо просто быть не кацапами. У вас руки и мозги заточены только на разруху, на смард и гниение. Просто сами уйдите из этой жизни или мы вас сметем, как взбесившуюся тварь.