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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - у Мінцифри продовжують доносити правду родичам окупантів

Команда Міністерства цифрової трансформації України продовжує роботу з розпізнавання облич вбитих загарбників та пошуку їхніх профілів у соціальних мережах з використанням штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке, - у Мінцифри продовжують доносити правду родичам окупантів 01

"Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - відповіла  сестра російського окупанта.

"У цій фразі вся сутність та увесь когнітивний дисонанс "руського мира". Наша команда продовжує роботу з розпізнавання облич вбитих загарбників та пошуку їхніх профілів у соціальних мережах з використанням штучного інтелекту. Потім за допомогою соціальної інженерії ми знаходимо рідних чи друзів і повідомляємо їм правду. Діалоги виходять різні, а деякі народжують справжні "крилаті вирази", - пише Михайло Федоров.

У Мінцифри обіцяють знайти "кожного родича чи друга цих вбивць та мародерів й донесемо до них правду про те, який насправді їхній "русский мир" та скільки болю вони завдали нашій країні".

Також читайте: Не розмовляйте з родичами на окупованих територіях про війська РФ, це може бути небезпечно для їхнього життя, - Мінцифри

армія рф (17502) Федоров Михайло (881) Мінцифри (1190)


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Топ коментарі
+56
Помогают тем кто просит помощи...а у этого скота никто и ничего не просил...
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24.04.2022 10:44
+44
Был Плохих, теперь стал Хороших
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24.04.2022 10:49
+38
"Он поехал помогать мирным"...
Помогать что - стать военными?
"Поехал помогать мирным" понять, что "русский мир" хуже чумы и проказы вместе взятых?
Спасибо, помог...
Да, и примите мои искренние "И х@й с ним!"...
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24.04.2022 10:50
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Помогают тем кто просит помощи...а у этого скота никто и ничего не просил...
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24.04.2022 10:44 Відповісти
Класна пісня!
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24.04.2022 12:13 Відповісти
тут не принято рекламировать свои каналы...
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24.04.2022 12:16 Відповісти
Смерть кацапам! Смерть, смерть, смерть!
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24.04.2022 10:47 Відповісти
Романтично. Слагайте стіхі, баллади. І лучче не едте сюда.
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24.04.2022 10:48 Відповісти
Мирным он поехал помогать..А сестра эта наверное поехала к Анзору помогать с диссертацией ,а тот её трахнул.
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24.04.2022 10:48 Відповісти
Был Плохих, теперь стал Хороших
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24.04.2022 10:49 Відповісти
😂😂😂👍
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24.04.2022 10:55 Відповісти
У них в конституції прописано, що президент обирається на 4 роки. Вони терплять путєна вже років 20, а може й більше. За весь цей час двоногі організми не салили ні однієї машини рашкоментів.
Штучний інтелек який розпізнає їх морди розумніший в рази ніж обітатєли болот.
"...он проста падпісал кантракт..."
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24.04.2022 10:50 Відповісти
Летел в Украину орлом, а тут ему объяснили, что он обычный петух. Ещё, наверное, и поджарили.
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24.04.2022 10:50 Відповісти
"Он поехал помогать мирным"...
Помогать что - стать военными?
"Поехал помогать мирным" понять, что "русский мир" хуже чумы и проказы вместе взятых?
Спасибо, помог...
Да, и примите мои искренние "И х@й с ним!"...
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24.04.2022 10:50 Відповісти
Стал Никаких.
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24.04.2022 10:54 Відповісти
от такой руzzо хирой, фото на фоне труселей в сушилке)))
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24.04.2022 10:53 Відповісти
этой мрази еще повезло вернуться в цинке,других собаки доедают
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24.04.2022 10:53 Відповісти
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24.04.2022 10:54 Відповісти
других мразей собаки доедают,а этому цинк достался-жаль
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24.04.2022 10:55 Відповісти
Что вы с ними нянчитесь? Надо сообщать так: ваш паршивый дебил поехал в Украину воровать холодильники и сдох нах@й. Повезло! Лучше бы остался безногим безруким овощем.
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24.04.2022 10:55 Відповісти
Ну если он ехал помогать мирным то он приехал не в цинке а в свадебном костюме.
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24.04.2022 10:56 Відповісти
вата можете положите друг другу чечены --- дагам и бурятам , ,мордва -удмуртам , руские - татарам , пере п*здячит себя сами ,поможите миру решить вопрос что с вами ****ками делать ?
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24.04.2022 10:57 Відповісти
Тяжёлая судьба туриста в Украине,видать визу не оформил.
Значит Америка может с оружием
помогать москвичам?
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24.04.2022 10:58 Відповісти
А многие даже в цинках не вернуться
Так и будут валяться по Украине /воронам есть работа и пища /
Все награбленное вернётся к вам сторицей
Также отольютя слезами и ещё большим горем
За убитых ,покалеченных жителей Украины
За разрушенные города посёлки
ВаМ никогда не смыть кровь с ваших рук
Слава Украине
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24.04.2022 11:01 Відповісти
і не тільки України, ци вибл...кі вже по всьом Світу нагадили.
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24.04.2022 12:14 Відповісти
Чи вони зовсім дибіли???
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24.04.2022 11:02 Відповісти
тільки побільше таких цинків на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
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24.04.2022 11:08 Відповісти
Страна долбодятлов!
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24.04.2022 11:09 Відповісти
Петух тоже думал, да в суп попал.
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24.04.2022 11:37 Відповісти
Такое может говорить тот у кого голова только для причёски. Или как это: "Зачем его убили, он же пришёл вас освобождать." Вот только, а кто его просил? Поконкретней, чтобы и мы знали этих сволочей.
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24.04.2022 11:43 Відповісти
Поїхав допомогати цівільним вмерти і яка несподівана прикрість,сдох.
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24.04.2022 11:51 Відповісти
помощнички млять.. безголовые.. куда вы претесь?
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24.04.2022 12:09 Відповісти
ну ось вам підміна і розмивання, які позволяють русскім не каятися і не признаватися до злочинів. Він цього не хотів, він їхав допомогати людям, ага, ну ясно, а очі нього на потилиці, і мозги в задниці. Зараз вони казатимуть, що вони теж страждали "наши мальчики также гибнут", ні курва не так же, ваші "мальчики" загарбники, гвалтівники і вбивці, мародери, вони не гибнуть, вони дохнуть. А коли стало вже всім відомо за Голодомор що русскії казали? У нас тоже голод був. Ні, курва це не то же. У них голод був бо вони рукожопі і тупі, і все одно у них була можливість, а українців замкнули в в голодному мішку і довго-довго нищили їх морально і фізично. Це не то саме.
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24.04.2022 12:19 Відповісти
Дятлы помогальщики, вы сначала себе помогите, плешивый гитлер смеётся над вами и по щелчку его пальца вы прётесь к нам в Украину чтобы убивать и насиловать. Ну приходите, у нас патронов на всех вас хватит! Скоты и свинособаки!!! Как же, не виноваты они…. Ну ложитесь сразу в цинк вперёд ногами
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24.04.2022 12:24 Відповісти
Григория в конце-концов привезут домой в баночке из-под майонеза, Лидия будет работать официанткой в кафе "путин-бургер" в своем одинцово или люберцах, по ночам подрабатывать миннетом у кадыровцев, а Людмила умрёт еще достаточно молодой от недоедания в трудовом лагере, куда её отправят за нелояльность к действующей власти...
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24.04.2022 12:39 Відповісти
Допомагати мирним-це гвалтувати жінок,вбивати мирних жителів,руйнувати цивільну інфраструктуру.Цікаво яке IQ У у цієї біомаси?
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24.04.2022 13:04 Відповісти
чім менше касабів-ти краще нам і спокійніше всьому світу
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24.04.2022 13:13 Відповісти
Его кто-то просил о помощи?
Хватит уже врать самим себе. Бог он все видит. Бог в том, что нельзя себя самого обмануть. Попробуйте это сделать. Получится тоже самое, что он поехал помогать. Врешь богу - получишь цинк. А такой молодой. Жить и жить. Поверил карлику вонючему. Он уже гниет и воняет, и тащит за собой в могилу молодые цветущие жизни. И ни одного, ни двоих - сотни тысяч. Вы что безмозглые?
Вам же уже говорили: зачем вам это? Зачем вам Абхазия, Осетия, Чечня? Теперь еще в Украину вляпались. Зачем вам это?! Взгляните на карту. Какие просторы... И все в говне. Дайте раду своей земле. Не в состоянии - отдайте тем, кто облагородит, досмотрит, кто может вместо грязи, дерьма, разрухи насадить леса, сады, кто привнесет в этот мир радость и счастье. Для этого надо просто быть не кацапами. У вас руки и мозги заточены только на разруху, на смард и гниение. Просто сами уйдите из этой жизни или мы вас сметем, как взбесившуюся тварь.
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24.04.2022 13:56 Відповісти
 
 