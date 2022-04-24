Ситуація в регіонах: Найгарячіші населені пункти - Гірське, Золоте та Лисичанськ, обстріли Миколаєва, авіаудари по Авдіївці, - звіти ОВА
У ніч на 24 квітня російські війська продовжували обстрілювати Харків і Миколаїв із їхніми областями, тривали бої у Донецькій області, обстріли в Луганській та Херсонській областях.
Про це свідчать дані голів областей станом на 8-му ранку 24 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
Проте у кількох областях навіть у Великодню ніч було чутно вибухи, тривали ворожі обстріли.
На Дніпропетровщині – три "прильоти" у Павлоградському районі по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству. Наслідки та деталі з’ясовуються. Наразі є інформація про одного загиблого.
Харків: вночі були обстріли, у Слобідському та Київському районах троє постраждалих.
По Харківській області протягом доби тривали обстріли окупантів у Чугуївському та Дергачівському районах.
Луганщина: обстріли. Найгарячіші населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції.
Донеччина: поліція повідомляє, що за великодню ніч по області без порушень комендантської години.
Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка – авіаудари, касетні снаряди. Мар'їнка, Новомихайлівка – бої.
Маріуполь: чекають на зелений коридор.
Херсонщина: ситуація напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей.
Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.
Миколаївська область: обстріли міста та населених пунктів області. Попередньо без постраждалих.
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