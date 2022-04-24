Червоний хрест закликає негайно надати доступ до Маріуполя для евакуації цивільних осіб та поранених
Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) закликає до негайного надання безперешкодного доступу до Маріуполя для сприяння безпечному виходу з міста цивільних осіб і поранених.
Про це йдеться у заяві МКЧХ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"МКЧХ глибоко занепокоєний ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, зокрема з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб і сотень поранених потрібне негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу", - наголошується в документі.
Згідно з ним, з кінця лютого МКЧХ невпинно працює, щоб допомогти цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися. Червоний хрест неодноразово закликав до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також до надання дозволу на доставку туди гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права.
"Кожен день, кожна година мають жахливу ціну для людей. Як нейтральний і неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання домовленості для забезпечення добровільної евакуації тих, хто цього потребує", - наголошується в заяві.
МКЧХ зазначає, що на місцях перебувають команди працівників для сприяння здійсненню безпечного виходу, щойно буде укладено таку угоду та надано гарантії безпеки.
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вбивць, терористів, НЕлюдів, путністів-рашистів....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Пусть засунуть себе той призыв у дупло.
Иди и помогай,а не призывай.
ООН просто бесполезные, а МККК прямо сотрудничает с русней.
Типа спасли,за это еще и денюжка
от Ху.ла перепадёт