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Новини Війна
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Червоний хрест закликає негайно надати доступ до Маріуполя для евакуації цивільних осіб та поранених

маріуполь

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) закликає до негайного надання безперешкодного доступу до Маріуполя для сприяння безпечному виходу з міста цивільних осіб і поранених.

Про це йдеться у заяві МКЧХ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МКЧХ глибоко занепокоєний ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, зокрема з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб і сотень поранених потрібне негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу", - наголошується в документі.

Згідно з ним, з кінця лютого МКЧХ невпинно працює, щоб допомогти цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися. Червоний хрест неодноразово закликав до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також до надання дозволу на доставку туди гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права.

"Кожен день, кожна година мають жахливу ціну для людей. Як нейтральний і неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання домовленості для забезпечення добровільної евакуації тих, хто цього потребує", - наголошується в заяві.

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МКЧХ зазначає, що на місцях перебувають команди працівників для сприяння здійсненню безпечного виходу, щойно буде укладено таку угоду та надано гарантії безпеки.

Автор: 

Маріуполь (3235) евакуація (2318) Червоний Хрест (403) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+7
Не, они не отработали план по депортации в ростов. Теперь намерены депортировать тех, кто прячется в Азовстали.
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24.04.2022 11:00
+6
Вже забули як возили гуманітарку для сепарні?
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24.04.2022 11:04
+5
З тексту не зрозуміло, кого закликає Червоний хрест.
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24.04.2022 11:07
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Прокинулись чи для "галочки"?
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24.04.2022 10:55 Відповісти
Не, они не отработали план по депортации в ростов. Теперь намерены депортировать тех, кто прячется в Азовстали.
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24.04.2022 11:00 Відповісти
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24.04.2022 10:55 Відповісти
МККК хочет депортировать в ростов оставшихся гражданских на Азовстали?
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24.04.2022 10:59 Відповісти
Кого закликає міжнародний комітет Червоного хреста до співпраці...?!
вбивць, терористів, НЕлюдів, путністів-рашистів....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 10:59 Відповісти
З тексту не зрозуміло, кого закликає Червоний хрест.
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24.04.2022 11:07 Відповісти
Комитет красного креста хочет под красивым предлогом помочь людоеду депортировать людей в сибирь. Про отделение в ростове, открытым перед войной, не забываем.
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24.04.2022 11:09 Відповісти
Вже забули як возили гуманітарку для сепарні?
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24.04.2022 11:04 Відповісти
Закликают они за деньги Ху.ла легализовать их как пособники Ху.ла.
Пусть засунуть себе той призыв у дупло.
Иди и помогай,а не призывай.
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24.04.2022 11:17 Відповісти
Красный крест,как и ООН бесполезные организации,которые умеют пилить только деньги
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24.04.2022 11:17 Відповісти
МККК хуже чем ООН.
ООН просто бесполезные, а МККК прямо сотрудничает с русней.
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24.04.2022 11:47 Відповісти
Кто-то из комментаторов хоть копейку куда-то перечислил?
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24.04.2022 11:25 Відповісти
Надеюсь, вы в МККК не перечисляли денег.
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24.04.2022 11:47 Відповісти
Преречисляю каждый месяц "Врачам без Границ". Если бы перечисля в МККК - они сразу бы пошли вслед за крейсером маZкVa.
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24.04.2022 12:51 Відповісти
Они раненых АЗОВцев на Срацею выведут,шоб их там пытали и по телику показывали
Типа спасли,за это еще и денюжка
от Ху.ла перепадёт
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24.04.2022 12:43 Відповісти
 
 