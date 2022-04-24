Болгарія поки відмовилася надавати військову допомогу Україні через суперечки в парламенті, - Bloomberg
У парламенті Болгарії точаться суперечки через питання поставок Україні озброєння. Країна поки відмовилася надавати військову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, поки не поспішає допомагати Україні зі зброєю. Держава обмежувала свій внесок в оборону України гуманітарною допомогою, надавши каски і бронежилети.
У парламенті Болгарії не можуть прийти до єдиної думки щодо цього питання. Проросійські соціалісти виступили проти, заявивши, що вийдуть з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена в Україну.
Водночас правоцентристська партія "Демократична Болгарія" також пригрозила виходом з коаліції, якщо уряд не допоможе Україні.
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що "Болгарія занадто близька до конфлікту", щоб відправляти зброю в Україну.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово звертався до болгарського уряду, закликаючи залишатися "на правильній стороні історії".
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Як там твій босс пригожин, ще не на пляшці? Ну це ненадовго
аліошу під ґорою ніяк забути не можуть.
хз шо коїться на цьому світі...
А Словенія і Польща погодились- отримають на заміну нову натівську техніку.
Дурень плотить двічі
и поддерживает!
(з анекдота)
- судний день;
- у нас немає ядерної зброї, але, якщо буде необхідність, ми її застосуємо;
- Америка - перш за все.
Не сприймайте все дослівно, але - думайте.
І, можна не сумніватися, що з черговим приходом москалів знову прислужуватимуть кремлю і обсератимуть своїх теперішніх європейських і заокеанських патронів.
Після "асвабаждєнія" Півдня України болгарів навіть не мобілізували до Червоної Армії. З мотивації "склонни к прєдатєльству". Гагаузів, доречі, теж.