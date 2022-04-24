Війська РФ прийшли на Київщину, оснащені телефонами 1957 року випуску. Ніякої модернізації російської армії, як показують на Червоній площі, там і близького немає, - Нєбитов

Українські правоохоронці під зачистки населених пунктів Київської області, у яких побували російські війська, знайшли телефони 1957 року випуску, якими користували загарбники.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знайшли модель телефону ТА-57. Щоб ми розуміли, що модель 1957 року випуску і вони його використовували. Я думав, що просто там у Чорнобилі залишилося з 1986 року, бо дуже багато там історичних артефактів, але там є батарейка. От вони із цими телефонами, розумієте. Ніякої модернізації та забезпечення російської армії, як нам все життя показують на Червоній площі, коли парадами ходять, там і близько такого немає", - сказав Нєбитов.

Він також показав, чим годує армія РФ своїх воїнів. Зокрема, йдеться про трилітрову банку "Щи из свежей капусты", на якій написано "Своїх не бросаєм".

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Начальник поліції Київської області також нагадав про те, що під час зачистки населених пунктів Київської області правоохоронці знайшли секретні документи, які доводять: загарбники планували швидко захопити Київ. Там було позначено низку важливих об’єктів, які планувалися ворогами для захоплення або знищення.

За його словами, загалом карта виготовлена 14 лютого 2022 року у двох екземплярах, тобто за 10 днів до широкомасштабного наступу Росії в Україні.

"На цій карті ми точно бачимо плани ворога щодо півночі Київської області та заходу Київської області. Немає у нас (планів ворога. – Ред.) по півдню та сходу нашої області. Я впевнений, що там планували дії інших підрозділів збройних сил РФ, тому їм окремо надавався пакет з текою та вони відповідним чином її відкривали", - сказав Нєбітов.

Керівник поліції області зазначив, що також вдалося отримати два списки людей із командирами, з виконавцями, з посадами. Це здебільшого поліцейські. Зведений загін росгвардії, ОМОНа та СОБРа. Так зазначається у журналі. А також два окремих спеціальних загони - "Крепость" та "Орел".

"Оці підрозділи були відповідним чином озброєні, і я думаю, що вони здебільшого мали намір виконувати поліцейську функцію. Тобто, в їх розумінні, ті озброєні сили і сама армія РФ, яка заходила на нашу територію, повинна була перелякати все наше керівництво та всі наші Збройні сили. А поліцейські повинні були захопити усі ці об'єкти і створити так звані штаби та контролювати ситуацію та режим у нашому місті - Києві", - припустив він.

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Він також додав, що поліцейські знайшли полишені російськими військами костюми хімічного захисту, які складалися з чобіт і плаща, ймовірно, вони були взяті зі складів. Це, за словами Нєбитова, може свідчити про те, що окупантів перед вторгненням готували до можливого використання хімічної зброї.