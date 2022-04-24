Війська РФ прийшли на Київщину, оснащені телефонами 1957 року випуску. Ніякої модернізації російської армії, як показують на Червоній площі, там і близького немає, - Нєбитов
Українські правоохоронці під зачистки населених пунктів Київської області, у яких побували російські війська, знайшли телефони 1957 року випуску, якими користували загарбники.
Про це в ефірі українських телеканалів заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми знайшли модель телефону ТА-57. Щоб ми розуміли, що модель 1957 року випуску і вони його використовували. Я думав, що просто там у Чорнобилі залишилося з 1986 року, бо дуже багато там історичних артефактів, але там є батарейка. От вони із цими телефонами, розумієте. Ніякої модернізації та забезпечення російської армії, як нам все життя показують на Червоній площі, коли парадами ходять, там і близько такого немає", - сказав Нєбитов.
Він також показав, чим годує армія РФ своїх воїнів. Зокрема, йдеться про трилітрову банку "Щи из свежей капусты", на якій написано "Своїх не бросаєм".
Начальник поліції Київської області також нагадав про те, що під час зачистки населених пунктів Київської області правоохоронці знайшли секретні документи, які доводять: загарбники планували швидко захопити Київ. Там було позначено низку важливих об’єктів, які планувалися ворогами для захоплення або знищення.
За його словами, загалом карта виготовлена 14 лютого 2022 року у двох екземплярах, тобто за 10 днів до широкомасштабного наступу Росії в Україні.
"На цій карті ми точно бачимо плани ворога щодо півночі Київської області та заходу Київської області. Немає у нас (планів ворога. – Ред.) по півдню та сходу нашої області. Я впевнений, що там планували дії інших підрозділів збройних сил РФ, тому їм окремо надавався пакет з текою та вони відповідним чином її відкривали", - сказав Нєбітов.
Керівник поліції області зазначив, що також вдалося отримати два списки людей із командирами, з виконавцями, з посадами. Це здебільшого поліцейські. Зведений загін росгвардії, ОМОНа та СОБРа. Так зазначається у журналі. А також два окремих спеціальних загони - "Крепость" та "Орел".
"Оці підрозділи були відповідним чином озброєні, і я думаю, що вони здебільшого мали намір виконувати поліцейську функцію. Тобто, в їх розумінні, ті озброєні сили і сама армія РФ, яка заходила на нашу територію, повинна була перелякати все наше керівництво та всі наші Збройні сили. А поліцейські повинні були захопити усі ці об'єкти і створити так звані штаби та контролювати ситуацію та режим у нашому місті - Києві", - припустив він.
Він також додав, що поліцейські знайшли полишені російськими військами костюми хімічного захисту, які складалися з чобіт і плаща, ймовірно, вони були взяті зі складів. Це, за словами Нєбитова, може свідчити про те, що окупантів перед вторгненням готували до можливого використання хімічної зброї.
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РЭБ даст координаты защищенной РС, показатели активности
что РЭБ даст по тапику?
тільки побільше 200-x цинків на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...
Анал -ОГОВ ---- НЕТ!!!!!
Б**лядь ....завоеватели))))
они ровесники с телефоном ТА-57