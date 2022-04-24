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Протягом доби в Україні знешкоджено 1 тис. 471 вибухонебезпечний предмет, 10 кг вибухової речовини, 3 авіаційні бомби, - ДСНС

розмінування

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 126 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 471 вибухонебезпечний предмет та 10 кг вибухової речовини, у тому числі 3 авіаційні бомби, обстежено територію площею 85,64 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі.

Найчастіше піротехніки ДСНС працювали: в Харківській області 2 тис. 974 рази, на Київщині – 1 тис. 234, Миколаївщині – 1 тис. 123, Сумщині – 347, Донеччині – 316", - зазначено в повідомленні.

Загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 78 тис 068 вибухонебезпечних предметів та 557,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 955 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 13 тис. 433,56 га.

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Автор: 

ДСНС (5118) розмінування (994)


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Обережно, хлопці. Хай Бог помагає.
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24.04.2022 12:01 Відповісти
 
 