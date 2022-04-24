Окупанти безупинно атакують "Азовсталь". Пропонуємо РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та "спецраунд переговорів", - Подоляк
Українська сторона пропонує РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та провести "спецраунд переговорів" щодо обміну військових.
Про це радник голови Офісу президента України, член української делегації на перемовинах в РФ Михайло Подоляк написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську "Азовсталь". Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?", - порушує питання Подоляк.
Далі він попонує РФ "подумати про залишки репутації".
Для цього, за словами Подоляка, необхідні всього три "маріупольські кроки":
1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.
2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.
3. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових.
Будь ласка, зачекайте...
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Что ты мне за это дашь,на какие огромные уступки пойдёшь?
Воевать надо,а не херней заниматься.
Я вже не кажу про висловлювання Бориса Джонсона стосовно усіляких перемовин з московією - в ОПі цього не почули (якщо дивитися на їхні висловлювання).
А якщо не почули Прем'єра UK, то редактора одного з освітніх видань московії навіть не помітили. А там все просто - Україну для московитів викреслюють зі світової історії. То ж про що можна домовлятися з тим, хто або бачить тебе в труні, або не бачить зовсім?
Ну а досвіду перемовин та дипломатичної роботи у подляка, агрохімії та чалого (не того, що був послом) - менше, чим мізків у інфузорії. До чого і як вони можуть домовитись???
ДБЛ (с)
Путин скорее всего импотент или почти - и этой войной и убийствами он по поднимает потенцию
Чикатило тоже не мог заниматься сексом даже с проститутками - потому что у него не стоял
но как только он начинал душить , резать , кусать свои жертвы - у него немного просыпалась потенция
Не просите путина ничего - ведь именно мольбы и просьбы своих жертв доставляют ему истинное удовольствие и ради этого удовольствия он и начал войну
Ти б уже все просрав, якби міг: уже б підписало падло мінськ-3 з кордонами по межам областей, просравши Херсонську та Запорізьку області!
**** проклята!