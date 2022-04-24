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Новини Війна
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Окупанти безупинно атакують "Азовсталь". Пропонуємо РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та "спецраунд переговорів", - Подоляк

маріуполь

Українська сторона пропонує РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та провести "спецраунд переговорів" щодо обміну військових.

Про це радник голови Офісу президента України, член української делегації на перемовинах в РФ Михайло Подоляк написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську "Азовсталь". Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?", - порушує питання Подоляк.

Далі він попонує РФ "подумати про залишки репутації".

Для цього, за словами Подоляка, необхідні всього три "маріупольські кроки":

1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.

2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.

3. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний хрест закликає негайно надати доступ до Маріуполя для евакуації цивільних осіб та поранених

Автор: 

армія рф (17502) Маріуполь (3235) евакуація (2318) Подоляк Михайло (305) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+22
Крокодил не буде домовлятись коли у нього в пащі ваша нога. Невже це не зрозуміло
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24.04.2022 11:26
+20
подоляк.... ********** ********** *********. коли ти ******* зникнеш, коли ти, ******* ******* ********, очистиш землю України від себе, продажної ****** ********* ******** *******.
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24.04.2022 11:27
+14
Усіляким подлякам, дєрьмакам та іншим бажаючим подивитися "в очко *****" слід хоча б раз на тиждень вилазити зі своєї "теплої ванни" і дивитися, що коїться навколо.

Я вже не кажу про висловлювання Бориса Джонсона стосовно усіляких перемовин з московією - в ОПі цього не почули (якщо дивитися на їхні висловлювання).

А якщо не почули Прем'єра UK, то редактора одного з освітніх видань московії навіть не помітили. А там все просто - Україну для московитів викреслюють зі світової історії. То ж про що можна домовлятися з тим, хто або бачить тебе в труні, або не бачить зовсім?

Ну а досвіду перемовин та дипломатичної роботи у подляка, агрохімії та чалого (не того, що був послом) - менше, чим мізків у інфузорії. До чого і як вони можуть домовитись???

ДБЛ (с)
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24.04.2022 11:41
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Крокодил не буде домовлятись коли у нього в пащі ваша нога. Невже це не зрозуміло
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24.04.2022 11:26 Відповісти
подоляк.... ********** ********** *********. коли ти ******* зникнеш, коли ти, ******* ******* ********, очистиш землю України від себе, продажної ****** ********* ******** *******.
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24.04.2022 11:27 Відповісти
досить вже адмініструвати негативи до цієї кодли єрмакової. всяких подоляків, тимошенків, демченків, татароких з адрестовичами
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24.04.2022 11:29 Відповісти
Наївний як вовк у казці. Аж непрємно.
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24.04.2022 11:29 Відповісти
Скорей бы в Украину дошли дальнобойные падарунки от союзников.
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24.04.2022 11:30 Відповісти
Я обіцянкам заходу не вірю
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24.04.2022 11:44 Відповісти
Підгорає?
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24.04.2022 11:30 Відповісти
Зачем мне с тобой переговариваться,если ты мне ничего противопоставить не можешь?
Что ты мне за это дашь,на какие огромные уступки пойдёшь?
Воевать надо,а не херней заниматься.
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24.04.2022 11:34 Відповісти
Ти все ніяк не заспокоїшся? Падло!
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24.04.2022 11:36 Відповісти
Ти все ніяк не заспокоїшся Падло!
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24.04.2022 11:38 Відповісти
О так, пане подляк, давайте у Великодень здавати країну!
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24.04.2022 11:38 Відповісти
Подоляк, сядь с Ермаком. Вот вдвоём и общайтесь, если уж так поговорить охота. ****** уже со своими переговорами.
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24.04.2022 11:39 Відповісти
Вони скажуть що ніхто нікого не штурмує і не бомбить, а якщо ці дебіли про щось домовляться і поставлять підпис то їх знову кинуть, Україна виконає, а раша й далі буде штурмувати, двосторонні переговори цепросто очковтирательство, потрібні треті сторони, реальні перемовини будуть тільки тоді коли в перемовинах будуть й наші союзники, а не ці політтехнологи яника.
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24.04.2022 11:39 Відповісти
Заподляк було тупе і ще дурнішим залишиться,.Кацапам нічого пропонувати взагалі, бо ті тварюки роблять все так тільки навпаки і ще гірше.
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24.04.2022 11:40 Відповісти
млять! недавно кацапстан в оон заявил, что никакого пасхального перемирия НЕ будет.
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24.04.2022 11:40 Відповісти
Усіляким подлякам, дєрьмакам та іншим бажаючим подивитися "в очко *****" слід хоча б раз на тиждень вилазити зі своєї "теплої ванни" і дивитися, що коїться навколо.

Я вже не кажу про висловлювання Бориса Джонсона стосовно усіляких перемовин з московією - в ОПі цього не почули (якщо дивитися на їхні висловлювання).

А якщо не почули Прем'єра UK, то редактора одного з освітніх видань московії навіть не помітили. А там все просто - Україну для московитів викреслюють зі світової історії. То ж про що можна домовлятися з тим, хто або бачить тебе в труні, або не бачить зовсім?

Ну а досвіду перемовин та дипломатичної роботи у подляка, агрохімії та чалого (не того, що був послом) - менше, чим мізків у інфузорії. До чого і як вони можуть домовитись???

ДБЛ (с)
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24.04.2022 11:41 Відповісти
Ви їм великодні шашлики запропонуйте, як нам зе за пару днів до війни обіцяв. Може послухають, коли прочитають у вашому твітері. Ви там всі як той зе.
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24.04.2022 11:42 Відповісти
Кому он предлагает? Бурятам, кадыровцам, башкирам, татарам? Им Пасха до одного места.
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24.04.2022 11:42 Відповісти
ЗДОХНИ тварь... Вже "наперемирювалися" з 2014-го... Коли могли їх вишвирнути не здавши Луганськ і Донецьк.
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24.04.2022 11:43 Відповісти
Далі він попонує РФ "подумати про залишки репутації". - ось хто в ОП думає про якісь залишки.Подляки, у рашиста репутація вбивці і м'ясника, терориста і руйнівника, у рашиста репутація лукавого на землі, котрий 24 лютого виліз із дверей пекла.Пекло на землі- знаходиться в рабсії, столицею пекла на землі- мацква ,і керує цією пекельною країною лукавий ворог людського життя на землі- "капутін"
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24.04.2022 11:46 Відповісти
Горохом об стену. Слугам сатаны начхать на религию. Для них смерть-религия.
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24.04.2022 11:46 Відповісти
Подляк й досі дурня ліпить?
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24.04.2022 11:51 Відповісти
Пропонуємо подоляку піти на*уй. Дебіл, бдь.
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24.04.2022 11:55 Відповісти
Ну сказал же Зе что если будут убивать защитников Мариуполя или устроят типа референдум в Херсоне то Украина выходит из переговоров - сейчас выходит так что именно Украина просит о спецраунде переговоров из за Мариуполя...вы уж там определитесь или серьезно считаете что минск 3,стамбул 1,будапешт 2 (называйте как хотите) способны разрешить ситуацию? Наивно...пуйло мечтает угробить всех защитников Мариуполя вместе с гражданскими и переговорами тут не помочь - нужны иные решения!
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24.04.2022 12:00 Відповісти
подляк ніби забув шо орки особливо сатаніють під час перемовин
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24.04.2022 12:02 Відповісти
Подоляк, тебе неясен верный принцип постройки переговоров с оккупантов, который вели наши погранцы на Змеином? Тогда бороздуй в русле секретного фарватера вслед за русским кораблём!
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24.04.2022 12:03 Відповісти
Дебіл рідкизний
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24.04.2022 12:09 Відповісти
Як дуже просто вирахувати ворожих агентів у Київі - зовсім не з допомогою поленницы , вони всі пропонують заключити перемир'я .
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24.04.2022 12:09 Відповісти
Руки поїдете тиснути, тварі янєлоховські?
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24.04.2022 12:18 Відповісти
Якийсь чудний цей Подоляк-після таких заяв росіяни зрозуміли що це наше слабке місце--і тому все зроблять для того щоб українці відчули біль-і крім того такі заяви підкреслюють наше бессиля і тому вони все зроблять для того щоб дати українцям відчуть що вони безсилі проти влади і волі путіна---тут тільки сила допоможе а не плакання і взивання до милосердя путіна
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24.04.2022 12:22 Відповісти
чем больше вы просите пощады и взываете к человеческим ценностям - тем с большим удовольствием маньяк будет убивать

Путин скорее всего импотент или почти - и этой войной и убийствами он по поднимает потенцию
Чикатило тоже не мог заниматься сексом даже с проститутками - потому что у него не стоял
но как только он начинал душить , резать , кусать свои жертвы - у него немного просыпалась потенция

Не просите путина ничего - ведь именно мольбы и просьбы своих жертв доставляют ему истинное удовольствие и ради этого удовольствия он и начал войну
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24.04.2022 12:43 Відповісти
офіс балаболок
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24.04.2022 12:50 Відповісти
офіс балаболок
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24.04.2022 12:56 Відповісти
Страшно боюся Zкоманди що підпише нікчемну бумажку і Україна залишиться без підтримки заходу у відбудові країни А московити цьому будуть зловтішатися
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24.04.2022 13:02 Відповісти
Ці Подолякі, Єрмакі, та Арестовичи можуть завдяки зраді зробити більше втрати для країни ніж сама війна.
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24.04.2022 14:36 Відповісти
Краще б було їх ще до війни розстріляти. Вже було ясно до чого вони приведуть. До падіння бойового духу української армії.
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24.04.2022 14:39 Відповісти
По идее в ответ надо им устроить горячее 9 мая.
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24.04.2022 14:41 Відповісти
Йди на *** піздобол!
Ти б уже все просрав, якби міг: уже б підписало падло мінськ-3 з кордонами по межам областей, просравши Херсонську та Запорізьку області!
**** проклята!
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24.04.2022 15:29 Відповісти
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24.04.2022 22:57 Відповісти
Радник від слова радити. Порадив, а там хоч хата гори, відповідальність на іншій особі. І це веде перемовини. Шапіто.
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25.04.2022 13:03 Відповісти
 
 