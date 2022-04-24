Окупанти безупинно атакують "Азовсталь". Пропонуємо РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та "спецраунд переговорів", - Подоляк

Українська сторона пропонує РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та провести "спецраунд переговорів" щодо обміну військових.

Про це радник голови Офісу президента України, член української делегації на перемовинах в РФ Михайло Подоляк написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську "Азовсталь". Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?", - порушує питання Подоляк.

Далі він попонує РФ "подумати про залишки репутації".

Для цього, за словами Подоляка, необхідні всього три "маріупольські кроки":

1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.

2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.

3. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових.

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