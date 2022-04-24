Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на зв'язок. ФОТОрепортаж

Наслідки ракетного удару по житловому будинку у спальному районі міста продовжують ліквідовувати одеські рятувальники.

На місці працюють слідчі, які вивчають рештки ворожого боєприпасу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Думскую".

Вибух практично знищив квартири на трьох поверхах однієї з секцій. Пошкодження зазнали навіть квартири на 11 поверсі.

"Я телевізор дивився, — згадує мешканець будинку Олександр. — Раптом почув сильний свист, а потім вогонь у вікнах. Їх вирвало разом зі склопакетами. Я вискочив з квартири, сусідка з дитиною теж вискочили. Поки спускалися – на стінах кров бачили. Напевно, люди порізані уламками бігли, а внизу — жах, машини вигоріли, жінки кричать".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан та її тримісячна донечка Кіра. ФОТО

За словами Олександра, з деякими мешканцями будинку досі намагаються вийти на зв'язок. Зокрема, з сусідом з шостого поверху будинку, який не бере слухавку.

Рятувальники починають потроху пускати мешканців забрати вцілілі речі. Одна з мешканок повернулася по кота, який, можливо, забився під ванну і вижив.

"На моїй квартирі вибухова хвиля зупинилась. Тільки дитяча кімната та кухня вціліли. Вчора ще пустили ввечері, але там темно, все розбите, я кота не знайшла", - розповіла вона.

За словами мешканців, їх розмістили у себе сусіди та родичі. Мерія також запропонувала допомогу з розселенням та підготувала для людей готель, але це не знадобилося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Схоже, що вбивати дітей - це нова національна ідея РФ", - Зеленський про обстріл Одеси

Фахівці будівельної академії за попереднім візуальним висновком повідомляють, що будівлю можна відновити. У другій половині дня співробітники приїдуть на об'єкт, оглянуть його вже предметно.

Нагадаємо, вчора рашисти обстріляли Одесу. За даними регіонального управління ДСНС, загинули семеро мешканців будинку, серед яких тримісячна дівчинка.









































