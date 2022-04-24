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Новини Війна
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Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на зв'язок. ФОТОрепортаж

Наслідки ракетного удару по житловому будинку у спальному районі міста продовжують ліквідовувати одеські рятувальники.

На місці працюють слідчі, які вивчають рештки ворожого боєприпасу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Думскую".

Вибух практично знищив квартири на трьох поверхах однієї з секцій. Пошкодження зазнали навіть квартири на 11 поверсі.

"Я телевізор дивився, — згадує мешканець будинку Олександр. — Раптом почув сильний свист, а потім вогонь у вікнах. Їх вирвало разом зі склопакетами. Я вискочив з квартири, сусідка з дитиною теж вискочили. Поки спускалися – на стінах кров бачили. Напевно, люди порізані уламками бігли, а внизу — жах, машини вигоріли, жінки кричать".

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За словами Олександра, з деякими мешканцями будинку досі намагаються вийти на зв'язок. Зокрема, з сусідом з шостого поверху будинку, який не бере слухавку.

Рятувальники починають потроху пускати мешканців забрати вцілілі речі. Одна з мешканок повернулася по кота, який, можливо, забився під ванну і вижив.

"На моїй квартирі вибухова хвиля зупинилась. Тільки дитяча кімната та кухня вціліли. Вчора ще пустили ввечері, але там темно, все розбите, я кота не знайшла", - розповіла вона.

За словами мешканців, їх розмістили у себе сусіди та родичі. Мерія також запропонувала допомогу з розселенням та підготувала для людей готель, але це не знадобилося.

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Фахівці будівельної академії за попереднім візуальним висновком повідомляють, що будівлю можна відновити. У другій половині дня співробітники приїдуть на об'єкт, оглянуть його вже предметно.

Нагадаємо, вчора рашисти обстріляли Одесу. За даними регіонального управління ДСНС, загинули семеро мешканців будинку, серед яких тримісячна дівчинка.

Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 01
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 02
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 03
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 04
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 05
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 06
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 07
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 08
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 09
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 10
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 11
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 12
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 13
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 14
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 15
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 16
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 17
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 18
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 19
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 20
Руйнування після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі: деякі мешканці досі не вийшли на звязок 21

Автор: 

обстріл (28648) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+43
Жили собі люди... думаю, що навіть якщо б путіна малого задушили у пологовому будинку, у совку все одно виростили б якогось виродка. Їх там дуже багато. Проблему совка, червоного зла треба вирішувати остаточно, и ми не зможемо самотужки це зробити. Визволення нашої країни - це не фінал.
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24.04.2022 11:53
+22
Будь проклята, Росіє!
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24.04.2022 12:08
+11
Русский народ-чикатило, русский народ-мародёр.
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24.04.2022 13:06
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Жили собі люди... думаю, що навіть якщо б путіна малого задушили у пологовому будинку, у совку все одно виростили б якогось виродка. Їх там дуже багато. Проблему совка, червоного зла треба вирішувати остаточно, и ми не зможемо самотужки це зробити. Визволення нашої країни - це не фінал.
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24.04.2022 11:53 Відповісти
янелох на таке не піде.. воно залежне від єрмачків та агрохімій усіляких...
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24.04.2022 12:20 Відповісти
Справа не в совку, а в сутності Кацаплянду і кацапні як такої - чи за царів вони інакше поводились? Щодо совка, то Україна також там була, але ж люди абсолютно інші.
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24.04.2022 13:07 Відповісти
******* - це тільки відповідь від політики на потреби ккацапської орди. Не було б цього виродка то був би інший, такий же.
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24.04.2022 13:31 Відповісти
Переважна більшість кацапів Одеси, а їх тут до йуха, нічим не краща кацапів якоїсь ярославщини, або тамбовщини. Я ще в 2014 спостерігав таких пердоселенців з Дамбасу, які у всьому, що там діялось, обвинувачували "біндєровцов". Втекли з своїх "республік" в неокуповану Україну і поливали українців багном.
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24.04.2022 22:05 Відповісти
Будь проклята, Росіє!
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24.04.2022 12:08 Відповісти
Будь проклята раssiя!!
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24.04.2022 16:10 Відповісти
Где встретиш москаля там и надо его убить!
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24.04.2022 12:34 Відповісти
Причому тричі. Щоб не воскрес.
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24.04.2022 12:50 Відповісти
Тричі
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24.04.2022 12:57 Відповісти
Русский народ-чикатило, русский народ-мародёр.
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24.04.2022 13:06 Відповісти
Жаль. До Одеси реальний "русский мир" не зміг привливти морем, то прилітає ракетами, які запускають ті літаки, які колись були на озброєнні України і які пан кучма передав росії. Як там живеться кучмі, його доці, зятю? Як там себе почувають депутати, які проводили проросійську політику, вони в безпеці, всі в західній частині України і Польщі, чи хтось не встиг виїхати?
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24.04.2022 14:54 Відповісти
куЧмо все це і крилаті та балістичні ракети передав за "знижку" за газ....і тепер ця "знижка" прилітає на Одесу, Маріуполь, Харків....
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24.04.2022 16:18 Відповісти
Я буду писать по русски, Но я давно украинец. Я не могу представить , это москальке отроддя в Одесі. Це просто бажання взяти за морду і рвати, Просто рвати. Без жалісти. Без пргобачкння., Без жалісти, без просто розуміти що це люди
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24.04.2022 18:12 Відповісти
, що давно украинец... Пісюн пришили?
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25.04.2022 04:49 Відповісти
рашисти повинні бути покарані
прив'язані до "столпа позора" і щоб кожен міг підійти і плюнути на того льотчика, наводчика, коригувальника, артилериста, вертольотчика, водія. і щоб у них все відсохло, а баби їхні щоб здохли від раку шийки матки з метастазами.
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24.04.2022 18:32 Відповісти
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24.04.2022 20:18 Відповісти
каркас небоскреба и пеногазобетоновые стенки...еслиб чешка то сложилась бы а тут ща кирпичами заложить и норм можно жить..
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24.04.2022 21:26 Відповісти


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 23:46 Відповісти
Росіяне - тупікова гілка розвитку! Тільки генетичні уроди можуть обстрілювати церкви на Великдень і писати на снарядах "Христос Воскрес"!!!
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25.04.2022 07:45 Відповісти
 
 