Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак очікує збільшення оборонної підтримки нашої держави від міжнародних партнерів, а також посилення санкційного тиску на Росію, що дасть змогу завершити агресивну війну та сісти за стіл переговорів.

Про це він розповів в ефірі французького телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Наразі Маріуполь залишається найбільш трагічною та напруженою точкою на мапі України. Саме там точаться запеклі бої. Щодо інформації, що росіяни здобули контроль над містом... Ні, це неправда. Так, вони є на території міста, але зона, у якій перебувають українські герої, залишається під контролем наших солдатів. Вони перебувають там разом із цивільними, там є навіть діти", – повідомив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що українська влада продовжує боротися й робить усе, щоб врятувати життя цих людей.

За його словами, військово-політичне керівництво країни перебуває на постійному зв’язку з бійцями, які залишаються в Маріуполі, і отримує інформацію про ситуацію в місті з перших вуст.

"Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди", – сказав керівник Офісу глави держави.

Єрмак вчергове підтвердив, що Україні зараз буде потрібне важке озброєння, щоб ефективніше протистояти Росії.

Також читайте: Окупанти безупинно атакують "Азовсталь". Пропонуємо РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та "спецраунд переговорів", - Подоляк

"Це те, що дасть нам змогу захищати наше повітря під час постійних бомбардувань. Це танки. Це засоби проти корабельних атак. MLRS і багато чого іншого. Але ще раз наголошу, що вичерпний список є в наших партнерів. Очікуємо на ще більшу підтримку. Із цією підтримкою і з потужною санкційною політикою ми впевнено переможемо", – переконаний він.

Крім того, Єрмак нагадав, що на виконання доручення президента України Володимира Зеленського була створена група міжнародних і українських експертів, які аналізують ефективність чинних санкцій і займаються розробкою пропозицій щодо нових обмежувальних заходів. Уже презентовано План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, який напрацювала міжнародна експертна група Єрмака-Макфола.

"У ньому є чіткі, визначені санкції, які ми будемо пропонувати застосувати проти РФ нашим партнерам – ЄС та його країнам-членам, а також США, Великій Британії та іншим країнам. Той факт, що війна в Україні триває, вбивають наших людей, наших дітей, дає зрозуміти, що наявна санкційна політика недостатня. Треба її посилювати. Потрібно її оновлювати, потрібно, щоб нові санкції розроблялися та з’являлися постійно. І я хотів би наголосити, що нам дуже важлива підтримка ЄС щодо запровадження повного ембарго на енергоносії, на російський газ і нафту. Також застосування санкцій проти всіх російських банків. Важливо пропрацювати санкції щодо визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Також, на мою думку, потрібно розглянути питання щодо включення Росії до чорного списку FATF за прикладом інших країн, до яких такі заходи вже були застосовані. І ще багато іншого", – розповів Єрмак.

Керівник Офісу Президента України також зазначив, що в ситуації, коли проти нашої держави ведеться повномасштабна війна фактично по всій території, важко проводити перемовини з агресором, який нехтує не тільки міжнародним правом, а й законами війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний хрест закликає негайно надати доступ до Маріуполя для евакуації цивільних осіб та поранених