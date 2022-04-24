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Новини Санкції проти Росії Війна
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Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди, - Єрмак

єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак очікує збільшення оборонної підтримки нашої держави від міжнародних партнерів, а також посилення санкційного тиску на Росію, що дасть змогу завершити агресивну війну та сісти за стіл переговорів.

 Про це він розповів в ефірі французького телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Наразі Маріуполь залишається найбільш трагічною та напруженою точкою на мапі України. Саме там точаться запеклі бої. Щодо інформації, що росіяни здобули контроль над містом... Ні, це неправда. Так, вони є на території міста, але зона, у якій перебувають українські герої, залишається під контролем наших солдатів. Вони перебувають там разом із цивільними, там є навіть діти", – повідомив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що українська влада продовжує боротися й робить усе, щоб врятувати життя цих людей.

За його словами, військово-політичне керівництво країни перебуває на постійному зв’язку з бійцями, які залишаються в Маріуполі, і отримує інформацію про ситуацію в місті з перших вуст.

"Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди", – сказав керівник Офісу глави держави.

Єрмак вчергове підтвердив, що Україні зараз буде потрібне важке озброєння, щоб ефективніше протистояти Росії.

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"Це те, що дасть нам змогу захищати наше повітря під час постійних бомбардувань. Це танки. Це засоби проти корабельних атак. MLRS і багато чого іншого. Але ще раз наголошу, що вичерпний список є в наших партнерів. Очікуємо на ще більшу підтримку. Із цією підтримкою і з потужною санкційною політикою ми впевнено переможемо", – переконаний він.

Крім того, Єрмак нагадав, що на виконання доручення президента України Володимира Зеленського була створена група міжнародних і українських експертів, які аналізують ефективність чинних санкцій і займаються розробкою пропозицій щодо нових обмежувальних заходів. Уже презентовано План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, який напрацювала міжнародна експертна група Єрмака-Макфола.

"У ньому є чіткі, визначені санкції, які ми будемо пропонувати застосувати проти РФ нашим партнерам – ЄС та його країнам-членам, а також США, Великій Британії та іншим країнам. Той факт, що війна в Україні триває, вбивають наших людей, наших дітей, дає зрозуміти, що наявна санкційна політика недостатня. Треба її посилювати. Потрібно її оновлювати, потрібно, щоб нові санкції розроблялися та з’являлися постійно. І я хотів би наголосити, що нам дуже важлива підтримка ЄС щодо запровадження повного ембарго на енергоносії, на російський газ і нафту. Також застосування санкцій проти всіх російських банків. Важливо пропрацювати санкції щодо визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Також, на мою думку, потрібно розглянути питання щодо включення Росії до чорного списку FATF за прикладом інших країн, до яких такі заходи вже були застосовані. І ще багато іншого", – розповів  Єрмак.

Керівник Офісу Президента України також зазначив, що в ситуації, коли проти нашої держави ведеться повномасштабна війна фактично по всій території, важко проводити перемовини з агресором, який нехтує не тільки міжнародним правом, а й законами війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний хрест закликає негайно надати доступ до Маріуполя для евакуації цивільних осіб та поранених

Автор: 

Маріуполь (3235) зброя (7471) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+41
найбільше бісить розуміння що після перемоги над Московією ціною величезних жертв українського народу всі ці промосковські нікчемності Єрмаки, Татарови, Портнови, Демченки, Баканови та інші Зеленські можуть залишитися при владі на довгі роки
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24.04.2022 12:09
+29
Цей ***** дєрьмак, нагадує мені штірліца-ісаєва.Всі знають хто воно є , а воно і досі сидить керує зедурнєм і фізично робить різноманітні заяви.
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24.04.2022 12:10
+28
Фарисей,хоча-б у св"ята помовчав.
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24.04.2022 12:08
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Фарисей,хоча-б у св"ята помовчав.
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24.04.2022 12:08 Відповісти
найбільше бісить розуміння що після перемоги над Московією ціною величезних жертв українського народу всі ці промосковські нікчемності Єрмаки, Татарови, Портнови, Демченки, Баканови та інші Зеленські можуть залишитися при владі на довгі роки
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24.04.2022 12:09 Відповісти
наша задача цьому запобігти
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24.04.2022 12:21 Відповісти
Сподіваюсь що вже всі побачили "хто є хто" і зрозуміли що українці, а це 80% населення України, мають голосувати за українців а не жидів та кацапів. За них хай "свої" голосують!... Наголосували... Досить!
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24.04.2022 12:21 Відповісти
не залишаться...може вже не буде 73% інших виборців
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24.04.2022 12:49 Відповісти
Але, нажаль, це лайно сидить на своїх місцях, а не під слідством в КПЗ без права застави.
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24.04.2022 18:39 Відповісти
просто дивує наглість і безпардонність малоросів таких, як єрмак. Крім декількох командирів, які воюють за місто Маріуполь, українці нікого не знають, зате знають "героїв", які кожного дня на екрані единого телеканалу розповідають Україні і всьому світу, які вони хоробрі і що ми втримаємо те чи інше місто. "Маладая, неваравітая *******" доказала, що не потрібно брати зброю і захищати Україну, потрібно служити "слузі" Бені і бути наближеним до бункера, де будуть тебе знімати режисери кожного дня у військовій формі, як героя. Хто ти, єрмачила, такий? Ти президент, чи радник міністра оборони? Чи можливо ти радник полку "Азов", чи морських піхотинців, які тримають оборону Маріуполя? Ні, ти серед тих, хто розміновував Кримський перешейок, ти точно той, хто зливав спецоперацію по "вагнерівцях" і думаєте, що люди все це забули? Вам краще не вилазити на екрани і нічого не кроментувати, щоб не злити народ. Це моя порада.
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24.04.2022 14:48 Відповісти
Цей ***** дєрьмак, нагадує мені штірліца-ісаєва.Всі знають хто воно є , а воно і досі сидить керує зедурнєм і фізично робить різноманітні заяви.
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24.04.2022 12:10 Відповісти
Цей ***** дермак, нагадує мені штірліца-исаєва.Всі знають хто воно є і досі керує зедурнєм і цінично робить різноманітні заяви.
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24.04.2022 12:18 Відповісти
Он там не один такой (всё о шашлычках думают).
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24.04.2022 12:28 Відповісти
гнида
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24.04.2022 12:10 Відповісти
гнида
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24.04.2022 12:11 Відповісти
Так що, дЄрьмак, може це проголосиш з Маріуполя?
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24.04.2022 12:11 Відповісти
Тільки не як Крим...
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24.04.2022 12:12 Відповісти
Яке воно кончене!
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24.04.2022 12:15 Відповісти
с.ка. когда его уже кончат?
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24.04.2022 12:20 Відповісти
Про це також заявляють дивано бункерні ослойоби пана Єрмака , Подоляк та кусок Арестович
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24.04.2022 12:21 Відповісти
Бесстыжий и бессовестный фаворит клоуна. Не хватает ума прибрать его по-тихому и не раздражать людей.
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24.04.2022 12:31 Відповісти
Єрмак, хто відповідальний за отримання зброї від уряду США та передачу її на лінію фронту? Бо твої дві "говорящіє голови" Лещєнко та Арєстовіч забрихалися зовсім. https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM&ab_channel=CNN
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24.04.2022 12:33 Відповісти
Чому канцелярські клерки, в яких зовсім інші службові повноваження, починають займатися не властивими їм функціями?
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24.04.2022 12:42 Відповісти
1. Яке відношення дєрьмак має до влади (окрім опікування найвеличнішим), тим більш до української влади?
2. Якого путіна думку завхоза ОПи транслюють вітчизняні пабліки? Чому не транслюють думку баби Марусі, прибиральниці ОПи?
3. Де цей завхоз був у перші тижні активного вторгнення, що його не було ні чутно, ні видно?
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24.04.2022 13:01 Відповісти
За зрив операцій по вагнерівцям, рашистська гнида - дєрьмак має отримати довічний строк за статтею "державна зрада"!
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24.04.2022 13:12 Відповісти
Нащо мені заяви цього рахувальника скрєпок???

ця падлюка винувата в тому, що відбувається у Мариуполі, бо два з половиною роки пиляння дорожнього фонду, замість посилення обороноздатності країни і привели до такої ситуації…
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24.04.2022 13:40 Відповісти
А єрмак це хто? Чого цей нікчемний брехун робить такі заяви?
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24.04.2022 15:16 Відповісти
Покидьок
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24.04.2022 16:15 Відповісти
Що це за банда що хоче охфісом і президентом побороти агресивну московію переговорами?хочуть їх перепить чи перекурить??...
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24.04.2022 18:15 Відповісти
Мені здається, що усіх з оп українці посилають за російським кораблем.
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24.04.2022 18:19 Відповісти
 
 