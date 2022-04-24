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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У час, коли ви кидаєте пасхальні картинки, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови дітей, - заступник командира полку "Азов" Паламар (Калина)

Бійці полку "Азов" звернулись до українців та усього цивілізованого світу та розповіли про поточну ситуацію у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини опубліковано в telegram.

У своєму зверненні Святослав Паламар повідомляє, що незважаючи на велике Православне свято, ворог скидує авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота пробує штурмувати.

"Але я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи в себе вдома, чи в переселенні, кожен задумався про цінності. На 60-й день війни я думаю, що кожен уже зрозумів, що матеріальне - це ніщо, в порівнянні з тим, щоби обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям маріуполя евакуюватись з цієї небезпечної території. Дякую тим, хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших війсьових, що залишились сам на сам із переважаючими силами супротивника. Велика шана побратимам, які поклали своє життя заради безпеки Батьківщини та всього світу.

У цей Великий день я закликаю весь цивілізовний світ зробити все, аби ці військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розказати про це своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Та  пам'ятайте: у цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей", - йдеться у повідомленні бійців полку "Азов".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ситуація перейшла критичну межу. Політикам усього світу має бути соромно", - командир морпіхів ЗСУ з "Азовсталі" Волинський

Маріуполь (3235) звернення (607) Азов (778)


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Топ коментарі
+37
Ми пам'ятаємо.
А що можна зробити....
Лише молитись за вас. Надіятись на диво.
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24.04.2022 12:11
+32
Вот этим людям надо при жизни памятники делать.... А не тыловых крыс награждать....
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24.04.2022 12:18
+26
Боже сотвори Диво, захисти Маріуполь та його воінів з мешканцями. Боже збережи вас.
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24.04.2022 12:28
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Ми пам'ятаємо.
А що можна зробити....
Лише молитись за вас. Надіятись на диво.
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24.04.2022 12:11 Відповісти
Боже сотвори Диво, захисти Маріуполь та його воінів з мешканцями. Боже збережи вас.
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24.04.2022 12:28 Відповісти
Бога нет! Если бы был недопустил бы всего зла, что творят рашисты в Мариуполе. Надеятся нужно только на ВСУ, а не на всякие чудеса
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24.04.2022 12:36 Відповісти
В том то и дело, что Бог тут не причем. Люди к Нему не обращаются и не ищут Его. Бог ни кого не заставляет. Поэтому люди живут своей жизнью, воюют, убивают друг друга, делают аборты( детоубийство) и т.д . Но суд Божий будет, хочет этого человек или нет , это произойдет и каждый ответит за содеянное и даже за сказанное .Да будет мир на Украине.
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24.04.2022 14:22 Відповісти
"На Украине"? ****** вас там в Ольгино учат!
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24.04.2022 14:39 Відповісти
Я писал не про мир между Украиной и росс.... А про Божий мир. И сам недавно выехал из оккупации.
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24.04.2022 15:09 Відповісти
Якщо б Бог не допускав зла, москалику, то ти був би в озері, що палає сіркою.
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24.04.2022 14:28 Відповісти
Може треба виходити на вулиці під адміністрації з призивом деблокади Маріуполя!
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24.04.2022 15:05 Відповісти
Якщо по тобі відкриють вогонь на поразку як по диверсанту і провокатору пиняй на себе.
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24.04.2022 20:08 Відповісти
Твоїх, по течії якоїсь німецької річки. Але я думаю ти скоріше якесь ВПНне уйобіщє яке думає що якщо в нього ВПН то його не можна вирахувати.)
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24.04.2022 12:45 Відповісти
В якому сенсі вирахувати , прийти за точною адресою де він проживає і його затримати , то це під силу тільки СБУ і то якщо він знаходиться на території України і потрапляє під статтю про затримання , наприклад , державна зрада коригування вогню
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24.04.2022 13:14 Відповісти
Ми молимося. Я молюсь.
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24.04.2022 12:14 Відповісти
Екзамен, який на сьогодні не здали ні уряд ні військові уми. Чергове тримайтесь, Залиштеся живими
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24.04.2022 12:16 Відповісти
Вот этим людям надо при жизни памятники делать.... А не тыловых крыс награждать....
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24.04.2022 12:18 Відповісти
типа нарцисса тищенко
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24.04.2022 13:22 Відповісти
вся країна про це думає. Вам найтяжче ,хочеться вірить ,що з нами Бог і це все не марно.
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24.04.2022 12:22 Відповісти
Вся Україна кожного дня молиться за вас Герої ! Ви встоєте ОБОВ'ЯЗКОВО! Героям слава !!
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24.04.2022 12:34 Відповісти
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24.04.2022 12:37 Відповісти
Надзвичайно сильні духом наші воїни в Азові, що не скажеш про зеленобобіків які мечуться туди-сюди
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24.04.2022 12:41 Відповісти
Азов что пеце что ваве поперек горла с 2014 стоит...делайте выводы
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24.04.2022 15:22 Відповісти
Азов, всі інші воїни ЗСУ- Славетні Пращури з Вами. Тримайтеся, наші характерники
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24.04.2022 12:43 Відповісти
да, кто сдал юг? почему разминировали чонгар?
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24.04.2022 12:48 Відповісти
офіс балаболок і зрадників, все йде по плану рашистів
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24.04.2022 13:05 Відповісти
А він був заменірован ?? Ви це бачили.? Аби тільки кричати бо хтось щось написав.
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24.04.2022 13:00 Відповісти
https://espreso.tv/dosi-ne-zrozumilo-chomu-ne-pidirvali-mosti-u-chongari-ta-khersoni-yuriy-butusov
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24.04.2022 13:08 Відповісти
балабол я знаю, що він був замінованний а ти, якщо не володіє інфою сиди у вайбері зі своїми однодумцями, диванний вояка
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24.04.2022 13:13 Відповісти
А чого він не був замінований?
"Загрози вторгнення немає", "ми все контролюємо"?
Ні?
******** твой Зеля з Даніловим і Єрмаком "всё контролировали"...
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24.04.2022 13:32 Відповісти
він БУВ замінований. і відпрацьовувався захист. не розумію, що сподвигає людей піддавати сумніву цей момент. віра в свій дебільний вибір 2019?
ну так подивіться правді в очі - ви вибрали того, кого нав'ялили вам коломойський і фсб.
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24.04.2022 15:55 Відповісти
Ось такий придумали привід, чому розмінували Чонгар -

Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»

Опубліковано 23 Листопада 2021 року
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24.04.2022 16:41 Відповісти
Через не рішучисть Зеленського діти Маріуполя записують відео з мольбами про допомогу. Зрозуміло, Україна не може зараз все кинути, і розпочати операцію по звільненню Маріуполя Рухне весь фронт. Але дивитися як ці маленькі очі маленьких Українців благають про допомогу вже також немає сил. Вихід тут тільки один. Зеленський терміново має говорити з президентом Байденом , і прем'єром Бжонсоном, про допомогу Україні, а саме про проведення під егідою НАТО спеціальної військової порятункової операції по звільненню і евакуації Українських дітей з Маріуполя. Виходу іншого нема. Інакше ця плешива кремлівська бункерна потвора бомбами вб'є дітей. Ця операція має бути проведена негайно, і проведена саме силами НАТО. Скільки ще Зеленський соплі жувати буде і розказувати про якісь переговори???
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24.04.2022 13:16 Відповісти
Не розхитуйте човен Зе та Генштабу, вони самі добре знають як не заважати кацапам знищувати людей та руйнувати міста.
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24.04.2022 13:40 Відповісти
С хера ли ты Генштаб приплёл? Генштаб и так всё разгребает после твоего чучела и предателей
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24.04.2022 15:02 Відповісти
По-перше, Генштаб під час війни всі свої дії погоджує з верховним головкомом, по-друге, опудало про яке ти говориш не моє. А чому твоє опудало, коли було при владі, не кинуло в клітку зрадників? По-третє, свій хер засунь собі в пащу!
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24.04.2022 15:35 Відповісти
Напалеон уже анонсував операцію по деблокаді Маріуполя, але досі відсиджується, мабуть все ще чекає дозволу від свого фюрера.
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24.04.2022 21:05 Відповісти
А Колю Тищенка (Котлету) в цей час іменною зброєю нагороджують. Героя закарпатських ресторанів. Ні встиду, ні совісті у наших "зелених". А в цей час в Маріуполі діти під бомбами в підвалах живуть...
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24.04.2022 13:35 Відповісти
Саме гірше, це те, що ти безсилий допомогти...
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24.04.2022 14:11 Відповісти
можна послати грошей конкретній бригаді. здати кров. провідати поранених у госпіталі. написати проклять арахамії чи подоляку на фб. відстежити родичів орків у вк і написати їм погроз.
я от маскувальні сітки плету. мрію дорости до плетіння кікімор колись. ще більше мрію, що не доведеться.
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24.04.2022 15:53 Відповісти
Є на мою думку один варіант як надавити на Європу - перекрити транзит газу.
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24.04.2022 14:51 Відповісти
Може треба виходити до адміністрацій міст з вимогами деблокувати Мариупіль!Якщо вдасться деблокування,тільки уявіть наскільки це підійме бойовий дух наших воїнів і мирних мешканців!
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24.04.2022 15:15 Відповісти
"За дурною головою и ногам нема покою"
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24.04.2022 15:29 Відповісти
Європу треба пробуджувати, бо й досі спить. Але ж Україна і за них воює також.
Було правильно, аби європейські війська брали участь у визволенні Маріуполя.
Московія - це спільний біль всього Євроазійського материка, москалів треба знешкоджувати і
брати під повний контроль той мордор.
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24.04.2022 16:29 Відповісти
Сегодня наблюдал, как какие-то уроды в парке шашлыки жарили.... И не надо мне тут говорить "натерпелись", "Хочется забыть о войне!, "жизнь одна" и т.д. Хотя бы из уважение к погибшим этого не делали. За вас же, уродов, сейчас люди свои жизни отдают. Но нет - в голове тупо опилки. Конченые...
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24.04.2022 17:52 Відповісти
Та так по всій країні майже. У нас в Запоріжжі таке бачив сьогодні також. Нічого тут дивного немає. Є просто личинки, які виглядають як люди, але там в середині лайно і це не лікується.
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24.04.2022 18:32 Відповісти
Русня и их дети останутся на долгие годы в глазах всего мира агрессорами и оккупантами, без прошлого и будущего.

На мой взгляд, Россия перестала существовать 24 февраля 2022 года. Бедный Мариуполь, сердце кровью обливается....
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24.04.2022 20:04 Відповісти
 
 