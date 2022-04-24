У час, коли ви кидаєте пасхальні картинки, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови дітей, - заступник командира полку "Азов" Паламар (Калина)
Бійці полку "Азов" звернулись до українців та усього цивілізованого світу та розповіли про поточну ситуацію у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини опубліковано в telegram.
У своєму зверненні Святослав Паламар повідомляє, що незважаючи на велике Православне свято, ворог скидує авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота пробує штурмувати.
"Але я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи в себе вдома, чи в переселенні, кожен задумався про цінності. На 60-й день війни я думаю, що кожен уже зрозумів, що матеріальне - це ніщо, в порівнянні з тим, щоби обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям маріуполя евакуюватись з цієї небезпечної території. Дякую тим, хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших війсьових, що залишились сам на сам із переважаючими силами супротивника. Велика шана побратимам, які поклали своє життя заради безпеки Батьківщини та всього світу.
У цей Великий день я закликаю весь цивілізовний світ зробити все, аби ці військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розказати про це своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Та пам'ятайте: у цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей", - йдеться у повідомленні бійців полку "Азов".
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******** твой Зеля з Даніловим і Єрмаком "всё контролировали"...
ну так подивіться правді в очі - ви вибрали того, кого нав'ялили вам коломойський і фсб.
Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»
Опубліковано 23 Листопада 2021 року
я от маскувальні сітки плету. мрію дорости до плетіння кікімор колись. ще більше мрію, що не доведеться.
Було правильно, аби європейські війська брали участь у визволенні Маріуполя.
Московія - це спільний біль всього Євроазійського материка, москалів треба знешкоджувати і
брати під повний контроль той мордор.
На мой взгляд, Россия перестала существовать 24 февраля 2022 года. Бедный Мариуполь, сердце кровью обливается....