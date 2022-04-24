У Міноборони РФ заявили, що Росія "евакуювала" вже майже мільйон українців, зокрема 174 689 дітей

Міноборони РФ заявило, що Росія "евакуювала" вже понад 951 тисячу українців від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ZN.UA із посиланням на начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла Мізінцева.

За його словами, за минулу добу Росія вивезла з районів України та території, окупованої незаконними збройними формуваннями "Л/ДНР", 16 838 осіб, з них 1402 дитини.

Загалом, як заявили в Міноборони РФ, від початку війни Росія вивезла 951 329 українців, у тому числі 174 689 дітей.

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