У Міноборони РФ заявили, що Росія "евакуювала" вже майже мільйон українців, зокрема 174 689 дітей
Міноборони РФ заявило, що Росія "евакуювала" вже понад 951 тисячу українців від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ZN.UA із посиланням на начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла Мізінцева.
За його словами, за минулу добу Росія вивезла з районів України та території, окупованої незаконними збройними формуваннями "Л/ДНР", 16 838 осіб, з них 1402 дитини.
Загалом, як заявили в Міноборони РФ, від початку війни Росія вивезла 951 329 українців, у тому числі 174 689 дітей.
Топ коментарі
+17 user009
показати весь коментар24.04.2022 12:16
+11 Стороннімв Богдан
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+10 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар24.04.2022 12:22
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Як завжди, нагло брешуть, разів у десять.
Але ж, після перемоги, ми будемо наполегливо вимагати повернути стільки людей, скільки вони сбрехали!
І нехай, що хочуть роблять, хоч народжують "зайвих", хоч самі йдуть.
посіяли, те і пожнете.
Мордор повинен бути знищений.
Геноцид должен проходить массово,целенаправленно,спланировано.
А то так,военные потери.