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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Міноборони РФ заявили, що Росія "евакуювала" вже майже мільйон українців, зокрема 174 689 дітей

маріуполь,депортація,чувашія

Міноборони РФ заявило, що Росія "евакуювала" вже понад 951 тисячу українців від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ZN.UA із посиланням на начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла Мізінцева.

За його словами, за минулу добу Росія вивезла з районів України та території, окупованої незаконними збройними формуваннями "Л/ДНР", 16 838 осіб, з них 1402 дитини.

Загалом, як заявили в Міноборони РФ, від початку війни Росія вивезла 951 329 українців, у тому числі 174 689 дітей.

Також читайте: Окупанти створили "фільтраційні табори" і депортують українців до Сибіру, - Зеленський

Автор: 

депортація (724) росія (65336) Міноборони рф (709)


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Топ коментарі
+17
Только не эвакуировала, а депортировала. А заявление нужно подшить к делу
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24.04.2022 12:16
+11
Я так зрозумів, кацапи всіх українців яких "асвабаждают" будуть до Сибіру евакуйовувати?
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24.04.2022 12:12
+10
хваляться тим, що викрали людей, громадян іншої країни. росія має щезнути з мапи світу.
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24.04.2022 12:22
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Я так зрозумів, кацапи всіх українців яких "асвабаждают" будуть до Сибіру евакуйовувати?
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24.04.2022 12:12 Відповісти
А может в Чувашии им будет хорошо?
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24.04.2022 12:32 Відповісти
они поступают как Сралин
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24.04.2022 12:52 Відповісти
Це тільки пів біди, пройде 10-15 років вони ціх дітей погонять сюда назад в Україну але вже накаченіх їхнею пропогандою та зі зброєю в руках.
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24.04.2022 13:45 Відповісти
А заселяти ким планують українські терени?
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24.04.2022 12:13 Відповісти
Той, ким планують заселяти, відправляється на вічне заслання в пекло.
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24.04.2022 12:29 Відповісти
бурятами, масквичи же не паєдут, а буряти це фактично китайці.
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24.04.2022 12:34 Відповісти
хуже....они не знают что есть туалет в доме
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24.04.2022 12:54 Відповісти
Буряти скоріше монголи нащадки орди з китайцями крім вузьких очей у них більше нічого спільного немає так точно наприклад як і у китайців з японцями
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24.04.2022 12:56 Відповісти
Буряки - це монголи
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24.04.2022 16:10 Відповісти
черными пакетами
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24.04.2022 12:57 Відповісти
Всех любителей рузькомира?
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24.04.2022 12:16 Відповісти
Нет. Любители хрюскомира наоборот оставляются в оккупированных местах. Часть вербуется и отправляется беженцами на подконтрольную Украине территорию, часть остаются полицаями на оккупированной свинотой территории, ну а основная масса отправляется через концлагеря в ссыльные места свинарника, вроде сибири и прочих епеней.
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24.04.2022 13:04 Відповісти
Кіднепінг.
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24.04.2022 12:16 Відповісти
Только не эвакуировала, а депортировала. А заявление нужно подшить к делу
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24.04.2022 12:16 Відповісти
Цікаво, що вони скажуть, коли требьа буде цих людей повертати, а їх не буде в наявності. В такій кількості і близько.
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24.04.2022 12:17 Відповісти
будуть намогатися замість наших впихнути своїх, вони ж вважають і досі що кількість переходить в якість, але ні ложка лайна чи бочка лайна....все одно лайно!
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24.04.2022 12:35 Відповісти
Окрім репарацій, повернення усіх українців -це одна з умов капітуляції кацапстану
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24.04.2022 12:40 Відповісти
Вот столько и придётся вернуть 😠
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24.04.2022 12:18 Відповісти
Викрадачі людей. Уроди страшні. Підступності їхній немає межі. Вигадливі на зло.
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24.04.2022 12:19 Відповісти
власне підтвердження тероризму, гут, *********.
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24.04.2022 12:20 Відповісти
хваляться тим, що викрали людей, громадян іншої країни. росія має щезнути з мапи світу.
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24.04.2022 12:22 Відповісти
Геноцид та масові депортації. Чим ці тварі відрізняються від Сталіна та Гітлера? Свинопитеки-ось назва цим тварюкам...
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24.04.2022 12:25 Відповісти
БРЕШУТЬ!
Як завжди, нагло брешуть, разів у десять.
Але ж, після перемоги, ми будемо наполегливо вимагати повернути стільки людей, скільки вони сбрехали!
І нехай, що хочуть роблять, хоч народжують "зайвих", хоч самі йдуть.
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24.04.2022 12:28 Відповісти
треба буде наполягати на поверненню людей яких ми не знайдемо, а не просто кількість, бо вони вам і бурятів своїх відправлять їм то на руку, кількість в якість не переходить.
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24.04.2022 12:36 Відповісти
Якщо порахувати з мешканцями ОРДЛО, то десь так і буде
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24.04.2022 12:40 Відповісти
Terrorist ruzka swinia
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24.04.2022 12:29 Відповісти
А может там, в Чувашии им будет хорошо?
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24.04.2022 12:29 Відповісти
Ти звідти пишеш ?
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24.04.2022 12:36 Відповісти
из Мордовии
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24.04.2022 12:55 Відповісти
Тот, кому в чувашии будет хорошо, пусть остаётся в чувашии навсегда.
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24.04.2022 12:39 Відповісти
Срать на морозе минус 40 и в речке стирать
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24.04.2022 12:51 Відповісти
А когда путлер поблагодарит Германию за то, что она несколько миллионов советских граждан во время Второй мировой войны к себе эвакуировала?
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24.04.2022 12:30 Відповісти
Из которых пол миллиона отказались назад возвращаться
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24.04.2022 12:53 Відповісти
Чтоб вас твари тоже китайцы евакуировали и ваших детей
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24.04.2022 12:31 Відповісти
Слуги Сатани ******** Україну і самі ж евакуюють людей. Мутовані потвори з мокшанських боліт.
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24.04.2022 12:31 Відповісти
божественне співпадіння. якраз депортують людей з тих регіонів які попу рвали за рускій мір і опзж. співпадіння- не думаю.
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24.04.2022 12:38 Відповісти
Співпадіння - це коли разом з кумом йдучи з п"янки в яму впали.
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24.04.2022 16:13 Відповісти
Кацапи кончені болотяні тварі,всіх Українців повернемо в не сумнівайтесь, війна чітко прийде в вашу гнойну паРашу, що
посіяли, те і пожнете.
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24.04.2022 12:41 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор повинен бути знищений.
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24.04.2022 12:42 Відповісти
считайте на следующую войну детей уже орки насобирали
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24.04.2022 12:46 Відповісти
Ну вот,сруцький миротворец,а вы говорите кого то потом накажут.да никого, если Украина не накажет.
Геноцид должен проходить массово,целенаправленно,спланировано.
А то так,военные потери.
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24.04.2022 12:49 Відповісти
Дякувати ОКРЕМО Зе і його Зе владі за те що за місяць до вторгнення кацапів познімали ВСІ мінні загородження на Кримському перешейку і кацапські військові без проблем зайшли на нашу територію окупувавши Херсон і ряд інших міст з Маріуполем включно, так що за Маріуполь треба дякувати Зе владі.
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24.04.2022 12:53 Відповісти
это тупо геноцид, они вывозят людей за 5-10тыс км, большинство больше никогда не вернется и будет подымать им экономику... а наши земли заселят буряты и оленеводы которые унитаза в квартире никогда не видели, вывезти всех украинцев это и был план изначальный, только так нас можно победить, захватить и расселить... вывозят детей - наше будущее, а весь мир на это смотрит......
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24.04.2022 13:16 Відповісти
Жирик лет 5 назад об этом говорит, только мы тогда поржали думали юродивый бредит. Оказывается о планах рассказывал - "украинцев должно остаться не больше 15-18 миллионов, тогда они станут для нас не опасны, еще 20 миллионов вывезем в Сибирь чтобы создать заслон от китайцев".
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24.04.2022 15:07 Відповісти
Мавзолейные крысы,,,,себя пакуйте вместе с рюсским миром)))),,спасители блин,,
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24.04.2022 13:16 Відповісти
наступит время мы придём защищать наших
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24.04.2022 13:33 Відповісти
Ну як я розумію то там був процент які чекали це ганебне війско, то їх не шкода, хотіли рашку будь ласка. Це можна так сказать евакуація. Але ж там було багато людей які підримували Україну і вони рахують себе українцями то для ціх людей це вже депортація з всіма як то кажуть витекающими наслідками.
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24.04.2022 13:37 Відповісти
Это печально. Мало ли кому отдадут украинских детей.

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24.04.2022 14:23 Відповісти
Це знайома картина рашиськоі чуми так відбувалось при сталіні в 30- 40 -х роках минулого століття депортація в віддалені райони рф ,на жаль ******* нациська росія це є варвари ,які тільки вміють :вбивати ,грабувати ,мародерити ,гвалтувати ,департувати і руйнувати це зло.
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24.04.2022 15:17 Відповісти
 
 