Вселенський патріарх на Великодній службі закликав припинити війну в Україні та відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав християн східного обряду з Великоднем та закликав до негайного припинення війни.

Про це йшлося у проповіді Вселенського Патріарха після святкового богослужіння у ніч з суботи на неділю, яке відбулося на території Вселенського Патріархату в Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною та в усіх куточках землі, де панує насильство та порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів до дійсно безпечних районів для тисяч людей, оточених у Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок та великої кількості дітей. Те саме стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - сказав Варфоломій.

Вселенський Патріарх закликав до негайного припинення війни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням Божої заповіді про любов до ближнього.

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