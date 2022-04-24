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Новини Війна
2 021 10

Вселенський патріарх на Великодній службі закликав припинити війну в Україні та відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя

патріарх

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав християн східного обряду з Великоднем та закликав до негайного припинення війни.

Про це йшлося у проповіді Вселенського Патріарха після святкового богослужіння у ніч з суботи на неділю, яке відбулося на території Вселенського Патріархату в Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною та в усіх куточках землі, де панує насильство та порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів до дійсно безпечних районів для тисяч людей, оточених у Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок та великої кількості дітей. Те саме стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - сказав Варфоломій.

Вселенський Патріарх закликав до негайного припинення війни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням Божої заповіді про любов до ближнього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови дітей, - заступник командира полку "Азов" Паламар (Калина)

Автор: 

Константинопольський патріархат (129) Маріуполь (3235) Великдень (361) евакуація (2318)


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Топ коментарі
+6
Дякую, Отче. Моліть Бога за нас.
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24.04.2022 12:17
+3
Только бурятам до лампочки его заявления и призывы.
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24.04.2022 12:20
+3
Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

Варфоломій докладую. ніякого коридора рашня недасть, по друге тільки божественна піздюлена від ЗСУ відкриє шлях до маріуполя. другого не буде.
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24.04.2022 12:23
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Дякую, Отче. Моліть Бога за нас.
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24.04.2022 12:17 Відповісти
Только бурятам до лампочки его заявления и призывы.
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24.04.2022 12:20 Відповісти
Русня не люди
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24.04.2022 12:22 Відповісти
Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

Варфоломій докладую. ніякого коридора рашня недасть, по друге тільки божественна піздюлена від ЗСУ відкриє шлях до маріуполя. другого не буде.
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24.04.2022 12:23 Відповісти
Лучше и не сказать!
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24.04.2022 12:32 Відповісти
Христос воскресе!
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24.04.2022 12:31 Відповісти
Молю об одном, чтоб кремлевский УПЫРЬ сегодня сдох!
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24.04.2022 12:31 Відповісти
Патраірху Варфоломію величезна вдячність за підтримку України...
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24.04.2022 12:33 Відповісти
Ну, вы же знаете, что в россии вселенского патриарха считают масоном, который "лезет поперёд батьки". Так что сделать с точностью до наоборот - это для них скрепа.
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24.04.2022 12:37 Відповісти
Коли хтось закликає припинити війну, то хай називає ім'я агресора, а якщо сцить назвати ім'я, тоді краще хай не розтуляє пельку. Бо українці не припинять захищати свою батьківщину, своїх дітей і батьків. І закликати українців припинити їхню священну битву здатен лише дідько та його посіпаки.
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24.04.2022 14:11 Відповісти
 
 