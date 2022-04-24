Іспанський оператор ГТС надіслав Україні обладнання для ремонту газотранспортної мережі

Іспанський оператор ГТС Enagas надіслав до України обладнання та матеріали, необхідні для відновлення роботи газотранспортної мережі.

Про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Немає сумнівів, що після перемоги ми всі відбудуємо Україну, та газотранспортна система до кінця війни чекати не може, як і наші споживачі. Оперативно відновлювати мережі нам допомагають наші міжнародні партнери. Зокрема, іспанський оператор ГТС Enagas суттєво посприяв цьому процесу, надіславши до України необхідне обладнання та матеріали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт у темний час доби.

Крім того, фахівці ОГТСУ отримали комплект обладнання (включно із запчастинами та розхідними матеріалами) для плазмового різання та зварювання труб, що використовуватиметься у процесі відновлення цілісності трубопроводів. Оператор Enagas також направив українським колегам зварювальні електроди та зварювальні маски, центратори, електричне обладнання, кабельні подовжувачі, з’єднувачі тощо.

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