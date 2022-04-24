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Новини Агресія Росії проти України Війна
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СБУ затримала в Одесі депутата-колаборанта та російського інтернет-агента

сбу

Співробітники СБУ затримали депутата однієї з місцевих рад Херсонської області, який співпрацював із ворогом, та інтернет-агента, який адміністрував понад десять проросійських пабліків у соцмережах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, під час поїздки до Одеси правоохоронці затримали депутата однієї з місцевих рад Херсонської області. Його звинувачують у державній зраді.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України чоловіка завербувала ФСБ РФ. Він допомагав розквартировувати військовослужбовців ворога у тимчасово окупованому Херсоні. Також він надав загарбникам орієнтири місцевості для патрулювання території міста. Фігурант планував перетнути державний кордон в Одеській області, використовуючи іноземний паспорт.

Також співробітники СБУ затримали інтернет-агента російських спецслужб, який до початку активної фази війни не проявляв жодної активності. За інформацією правоохоронців, зловмисник поширював у соцмережах дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав підтримувати окупантів. Чоловік створив та адміністрував понад десять різних інтернет-платформ.

Також читайте: Викрито мешканця Покровська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

депутат (1779) Одеса (5472) СБУ (12847) державна зрада (1690) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+17
Я так розумію, що поки війна, СБУ зовсім не працює у Києві. Бо як можна пояснити той факт, що рашистські колаборанти: дєрьмак, татаров, дємченко, бужанський, бойко, льовочкін, суркіси досі не за гратами.
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24.04.2022 14:09
+15
Нарешті! Сьогодні в Україні набув чинності закон про колаборантів. По ньому можна отримати до 12 років в'язниці за допомогу державі-агресору. І не тільки за допомогу, але за заклики до такої. А також за пропаганду "русского міра"і всі дії, що з цим пов`язані.
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24.04.2022 14:05
+7
СБУ-черговий респект...
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24.04.2022 14:03
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СБУ-черговий респект...
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24.04.2022 14:03 Відповісти
Нарешті! Сьогодні в Україні набув чинності закон про колаборантів. По ньому можна отримати до 12 років в'язниці за допомогу державі-агресору. І не тільки за допомогу, але за заклики до такої. А також за пропаганду "русского міра"і всі дії, що з цим пов`язані.
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24.04.2022 14:05 Відповісти
Я так розумію, що поки війна, СБУ зовсім не працює у Києві. Бо як можна пояснити той факт, що рашистські колаборанти: дєрьмак, татаров, дємченко, бужанський, бойко, льовочкін, суркіси досі не за гратами.
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24.04.2022 14:09 Відповісти
В списке многих не хватает из 90 и 00 ну например преза Лёни ,гриценко и так далее

С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная армия ПВО.
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24.04.2022 14:22 Відповісти
Точніше якщо складати повний поганих дядьків список потрібно пару сторінок
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24.04.2022 14:33 Відповісти
А хто керує СБУ?
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24.04.2022 15:50 Відповісти
Так мало того прошла информация, что логистикой переданного нам вооружения почему то занимается именно дерьмак , и сразу стал понятен обстрел складов с вооружением последнии дни
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24.04.2022 16:34 Відповісти
Не хочу сглазить
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24.04.2022 14:13 Відповісти
надеюсь резинка от труселей у депутата достаточно прочная..
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24.04.2022 14:19 Відповісти
Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке

https://minval.az/news/124242684 24 апреля 2022, 14:46

https://minval.az/news/124242684#comments 0



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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684 https://twitter.com/intent/tweet?text=Bank%20of%20America%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5&url=https%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684 https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684&text=Bank%20of%20America%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5 https://api.whatsapp.com/send?text=Bank%20of%20America%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%0Ahttps%3A%2F%2Fminval.az%2Fnews%2F124242684

Счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, посольство практически находится в блокаде. Об этом в воскресенье заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
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24.04.2022 14:19 Відповісти
СБУ 👍везіть на Таїрова та розтріляйте його нафуй
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24.04.2022 14:31 Відповісти
Це жах скільки ще сплячих колоборантів е в Украіни ?це треба так ненавидити свою Державу щоб допомогати іі знищити ?ну як так ??тут після Війни их треба всіх знищити фізично бо морально сидиння в вязниці ні до чого доброго не приводять іх потім за московскі гроші обминють та викупають ,як Струка на Луганщині !того Слава Богу пристрелили нейбадужі люди!!!!!
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24.04.2022 14:47 Відповісти
Ну нах@я?
Там же море рядом!
Патихому бульк и фсьооо - "прапали безвисти!"...
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24.04.2022 14:54 Відповісти
Шо, опять ОПЗЖ ? У нас (центральная Украина) среди населения радикальные настроения: всех, кто есть и был (переобутые) в пророссийских партиях садить лет на 15 без суда и следствия, т.к. они априори предатели и активно будут отрабатывать за свою безбедную жизнь на деньги от путина.
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24.04.2022 14:56 Відповісти
Так чого ж центральна Україна навибирала латентних сепарів типу мера Мамая.
Полтавщина й Черкащина разочаровують. Навибирали колишніх ригів у владу, натягнули вишиванки і думають що вони патріоти
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24.04.2022 15:40 Відповісти
А Київ вас не розчарував?
Бо столиця, наприклад, дала більший відсоток голосів за "опежопе", ніж Черкащина.

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24.04.2022 16:58 Відповісти
труханов? того только кацапская ракета сможет обезвредить
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24.04.2022 15:16 Відповісти
Труханов з 2015 року в іншій партії - "Довіряй ділам".
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24.04.2022 17:46 Відповісти
Такі зрадники прирікають на смерть і катування багатьох українців і їх сім'ї.
Треба за таке давати вишку а не 5 років і вийти під заставу або закону Савченко
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24.04.2022 15:37 Відповісти
 
 