СБУ затримала в Одесі депутата-колаборанта та російського інтернет-агента

Співробітники СБУ затримали депутата однієї з місцевих рад Херсонської області, який співпрацював із ворогом, та інтернет-агента, який адміністрував понад десять проросійських пабліків у соцмережах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, під час поїздки до Одеси правоохоронці затримали депутата однієї з місцевих рад Херсонської області. Його звинувачують у державній зраді.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України чоловіка завербувала ФСБ РФ. Він допомагав розквартировувати військовослужбовців ворога у тимчасово окупованому Херсоні. Також він надав загарбникам орієнтири місцевості для патрулювання території міста. Фігурант планував перетнути державний кордон в Одеській області, використовуючи іноземний паспорт.

Також співробітники СБУ затримали інтернет-агента російських спецслужб, який до початку активної фази війни не проявляв жодної активності. За інформацією правоохоронців, зловмисник поширював у соцмережах дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав підтримувати окупантів. Чоловік створив та адміністрував понад десять різних інтернет-платформ.

Також читайте: Викрито мешканця Покровська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора