СБУ затримала в Одесі депутата-колаборанта та російського інтернет-агента
Співробітники СБУ затримали депутата однієї з місцевих рад Херсонської області, який співпрацював із ворогом, та інтернет-агента, який адміністрував понад десять проросійських пабліків у соцмережах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами, під час поїздки до Одеси правоохоронці затримали депутата однієї з місцевих рад Херсонської області. Його звинувачують у державній зраді.
Після початку повномасштабної агресії Росії проти України чоловіка завербувала ФСБ РФ. Він допомагав розквартировувати військовослужбовців ворога у тимчасово окупованому Херсоні. Також він надав загарбникам орієнтири місцевості для патрулювання території міста. Фігурант планував перетнути державний кордон в Одеській області, використовуючи іноземний паспорт.
Також співробітники СБУ затримали інтернет-агента російських спецслужб, який до початку активної фази війни не проявляв жодної активності. За інформацією правоохоронців, зловмисник поширював у соцмережах дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав підтримувати окупантів. Чоловік створив та адміністрував понад десять різних інтернет-платформ.
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https://minval.az/news/124242684 24 апреля 2022, 14:46
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Счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, посольство практически находится в блокаде. Об этом в воскресенье заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Там же море рядом!
Патихому бульк и фсьооо - "прапали безвисти!"...
Полтавщина й Черкащина разочаровують. Навибирали колишніх ригів у владу, натягнули вишиванки і думають що вони патріоти
Бо столиця, наприклад, дала більший відсоток голосів за "опежопе", ніж Черкащина.
Треба за таке давати вишку а не 5 років і вийти під заставу або закону Савченко