МЗС: Розчаровані заявами Австрії про те, що Україні не треба бути в ЄС

В МЗС висловили розчарування позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберга, який вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи" - сказав він.

За словами речника, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

Читайте також: Глава МЗС Австрії Шалленберг підтримав ФРН у питанні відмови від постачання зброї в Україну: "Не може бути й мови"

Він нагадав слова міністра Дмитра Кулеби, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів і що їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи.

"Схоже, нинішньої війни, жертв і руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна і гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України" - зазначив Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія підтримує усі санкції проти РФ, окрім газового ембарго, - міністр фінансів Бруннер

"Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей" - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, на думку австрійського міністра, Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Зокрема, Шалленберг вважає, що Україна не може отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.