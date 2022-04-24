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МЗС: Розчаровані заявами Австрії про те, що Україні не треба бути в ЄС

ес,евросоюз,єс,євросоюз

В МЗС висловили розчарування позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберга, який вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи" - сказав він.

За словами речника, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

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Він нагадав слова міністра Дмитра Кулеби, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів і що їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи.

"Схоже, нинішньої війни, жертв і руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна і гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України" - зазначив Ніколенко.

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"Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей" - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, на думку австрійського міністра, Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Зокрема, Шалленберг вважає, що Україна не може отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Автор: 

Австрія (967) МЗС (4139) членство в ЄС (1263) Євросоюз (13443) Шалленберг Александер (61) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+25
Австрія та Німечинна майже одне саме, велики друзів русофашистів, фашисти дружать з фишистами. Не країни а просто скупчення гівнянних підприємств, ненадійні партнери які за 1 євру маму рідну продадуть
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24.04.2022 14:23
+19
Таки даються взнаки інтимні стосунки австрійських і рашистських курв і **********...
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24.04.2022 14:27
+16
Вам натякнули, що з корупціонерами та злодіями діло мати ніхто не буде. Коломойшу, Татарова, Єрмака та багато іншого бидла на чолі з преЗедентом.
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24.04.2022 14:33
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Австрія та Німечинна майже одне саме, велики друзів русофашистів, фашисти дружать з фишистами. Не країни а просто скупчення гівнянних підприємств, ненадійні партнери які за 1 євру маму рідну продадуть
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24.04.2022 14:23 Відповісти
недаремно гітлера-аустріяка -а потім фашист
все генетично повязано-німчура проклята
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24.04.2022 15:30 Відповісти
Спросили бы прямо куртизанка Шаленбкрг сколько тебе заплатило *****???? Причем спросить надо через жёлтую прессу Европы выкупив место на изданиях....
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24.04.2022 18:46 Відповісти
Таки даються взнаки інтимні стосунки австрійських і рашистських курв і **********...
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24.04.2022 14:27 Відповісти
государство, которое является членом Европейского союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Италия, Великобритания. В какой стране была война как в Укрине?
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24.04.2022 14:27 Відповісти
Ми маєм право. Так, з вами згодна. Ми вам дамо таку конкурецію, як і Німеччині, тому і не потрібна сильна Україна, вона конкуретносильна
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24.04.2022 14:30 Відповісти
Очередна кацапська курва, дякуємо Австрія, будем пам'ятати
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24.04.2022 14:31 Відповісти
Вам натякнули, що з корупціонерами та злодіями діло мати ніхто не буде. Коломойшу, Татарова, Єрмака та багато іншого бидла на чолі з преЗедентом.
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24.04.2022 14:33 Відповісти
А до цього, так прям чекали. Аби серанути, так?
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24.04.2022 14:47 Відповісти
корупція в Австрії, Німеччині, якщо й менше ніж в Україні, то не набагато.
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24.04.2022 14:47 Відповісти
А болгарам ,румынам и грекам тоже намекали ? Или взяли так?
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24.04.2022 14:49 Відповісти
А особливо Угорцям
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24.04.2022 15:27 Відповісти
Купила росея австрияк, это не сложно вычислить, что немецкая, что австрийская натуры одинаковы.
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24.04.2022 14:37 Відповісти
два редких мудака - венгрия и и австрия... давайте откроем на них коридор и пусть они встречают кацапов...
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24.04.2022 14:37 Відповісти
засмерділо недоімперіями?)
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24.04.2022 14:58 Відповісти
нужно быть большим идиотом,чтобы после того как Англия свалила из этой клоаки,продолжать туда рваться.
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24.04.2022 14:41 Відповісти
путин в отчаянном положении, - все свои консервы повскрывал!
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24.04.2022 14:42 Відповісти
Без спеціального тривалого навчання в інституті МО практично неможливо так красиво і переконливо відповісти австріяку і при цьому обійтися без матюків.
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24.04.2022 14:42 Відповісти
ау,админы! а что с вашим сайтом,то есть коменты,то нету...
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24.04.2022 14:42 Відповісти
Кілька читачів ставлять позначку спам і комент зникає.
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24.04.2022 19:29 Відповісти
желаю австрийским уродам чтобы за предательство УКРАИНЫ русская мразь опять пришла и оккупировала их как в 45!
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24.04.2022 14:43 Відповісти
Хотелось бы, что наш МИД напомнил, что к целостности современной Австрии приложили руки солдаты тех стран, которые не против членства Украины в ЕС. Если австрияки не согласны - верните судеты Германии.
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24.04.2022 14:52 Відповісти
Когось дивують такі заяви?!
Мене так зовсім ні!
Знаючи про наших нардепів, прокурорів, продажних суддів і ментів, про гнилу систему кришування, про тотальне розкрадання держбюджету, хіба можна хотіти взяти все це в здорове середовище?!
А воно ж не хоче мінятись, воно хоче, щоб все залишалось, як раніше!
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24.04.2022 14:57 Відповісти
За аншлюс вже забули? І пам'ятник у Відні українським козакам нащо поставили? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%96

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24.04.2022 15:08 Відповісти
Нам всякі шаллєнберги,шмонькини,штайнмаєри до одного місця,ми впевнено йдемо вперед,і різні кремлівські шлєндри не завадять дійти до нашої європейської цілі!
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24.04.2022 15:27 Відповісти
эта тема уже настое....а,фашисты-германия,австрия-фашизмус,....горбатых и могила не исправит,забудьте и разотрите ,рашу накормим,доберёмся и до гансов.
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24.04.2022 15:57 Відповісти
остеррайх в себя поверил,походу..
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24.04.2022 16:01 Відповісти
Там в Еврокомиссии по принципу консенсуса решения принимаются?
Если одна страна против то все?
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24.04.2022 16:35 Відповісти
Австріякам страшно, що московити можуть прийти і до Австрії під виглядом русів. Так допомагайте Україні встояти у ганебній війні і не будьте жалюгідними боягузами
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24.04.2022 16:42 Відповісти
Пока Украина не будет по-настоящему бороться с коррупцией (не только экономической, но и политической), никто всерьез не будет вести речь о вступлении в ЕС.
Постоянные интриги во властных структурах, куча органов, которые борются не с коррупцией, а друг с другом за место под солнцем, не реформированная по-европейски судебная система, погрязшая в коррупции - и вы хотите в ЕС немедленно?!
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24.04.2022 16:52 Відповісти
Эта защита права крвсть, которая народу втирается, как непонятные капризы ЕС и НАТО... А нет никаких капризов. Всё очено просто. НАТО и ЕС для стран стандарта демократии. А не стандарта олигархата, коррупции и воров... А все, начиная с яныка, хотели съесть рыбку , сидя на удобном сиденьи. Ото и всё, что нужно знать о невинном зеле и непонятно капризном Западе.
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24.04.2022 20:01 Відповісти
Як там недавно кричали до кацапів? Народ винуватий в першу чергу, бо вибрав таку владу, живе з нею і потокає їй. Ми могли давно подолати свою лінь і зазнайтсво, а тепер нас просто "ногою спихнули з ліжка", а ми кричимо, ой поможіть дайте вили чи там сапку. За 10 років ми могли не тільки підготуватися, але ж ні, всім було солодко наспати на все, кожен рахував лише свою користь.
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24.04.2022 17:37 Відповісти
Путинососы гребаные
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24.04.2022 18:55 Відповісти
Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины ...идей ленина-сталина... светоча председателя мао, бескомпромиссности товарища Кым Чен Ира...и лично нашего дорогого Леонида ИЛьича кгм.....

У вас нет господа чувства дежавю и лёгкой тошноты от этих тухлых совковых нарративов в официальной фразеологии зелёного официоза ?

Не хотят ли Украине вместо диктатуры ввп - под шумок втулить диктатуру ваз ?

А к этому ваз_у уже вопросов, после войны, на два срока есть....
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24.04.2022 19:23 Відповісти
 
 