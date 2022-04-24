МЗС: Розчаровані заявами Австрії про те, що Україні не треба бути в ЄС
В МЗС висловили розчарування позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберга, який вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи" - сказав він.
За словами речника, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.
Він нагадав слова міністра Дмитра Кулеби, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів і що їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи.
"Схоже, нинішньої війни, жертв і руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна і гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України" - зазначив Ніколенко.
"Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей" - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, на думку австрійського міністра, Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Зокрема, Шалленберг вважає, що Україна не може отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.
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все генетично повязано-німчура проклята
Мене так зовсім ні!
Знаючи про наших нардепів, прокурорів, продажних суддів і ментів, про гнилу систему кришування, про тотальне розкрадання держбюджету, хіба можна хотіти взяти все це в здорове середовище?!
А воно ж не хоче мінятись, воно хоче, щоб все залишалось, як раніше!
Если одна страна против то все?
Постоянные интриги во властных структурах, куча органов, которые борются не с коррупцией, а друг с другом за место под солнцем, не реформированная по-европейски судебная система, погрязшая в коррупции - и вы хотите в ЕС немедленно?!
У вас нет господа чувства дежавю и лёгкой тошноты от этих тухлых совковых нарративов в официальной фразеологии зелёного официоза ?
Не хотят ли Украине вместо диктатуры ввп - под шумок втулить диктатуру ваз ?
А к этому ваз_у уже вопросов, после войны, на два срока есть....