Сибір страждає від лісових пожеж. Їх не гасять, бо сили кинуто на війну проти України, - Independent
Вже зараз площа лісових пожеж в Сибіру вдвічі більша, ніж була минулого квітня. Але гасити їх нема кому: підрозділи, які раніше цим займалися, беруть участь у вторгненні Росії до України.
Про це пише Independent, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання нагадує, що лісові пожежі - звичне для цього регіону явище, вони вирують в Сибіру від весни й до осені. Але із гасінням пожеж цьогоріч виникли проблеми: військові підрозділи, які зазвичай цим займаються, беруть участь у вторгенні Росії до України. Мешканці Сибіру залишилися без військових літаків, які необхідні, щоб виявити загоряння.
"Або пожежі будуть ще більшими... або ці літаки та особовий склад заберуть із західного фронту і привезуть до Сибіру", - каже кліматологиня Дессіка МакКарті. На її думку, влітку масштаб пожеж може стати ще більшим.
Російське представництво "Грінпіс" повідомляє, що вже зараз площа лісових пожеж в РФ вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.
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китайський ліс палає
а мацкалі не гасять..
Так пан Сі буде не задоволеним..
нехай згорить усе!!!! і перекинеться на китай...
https://www.ventusky.com/?p=61;119;1&l=pm25&t=20210804/1500
И да, цензор пишет неправду - если сравнивать с прошлой весной, то площадь выросла максимум процентов на 15%, и такая картина наблюдается уже много лет ( у меня эта ссылка три года, и я туда регулярно заглядываю).
Гори вся Сибирь ты огнём до небес!
Горит пусть поярче, пылает огонь!
И рвётся на волю как бешеный конь!