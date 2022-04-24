Сибір страждає від лісових пожеж. Їх не гасять, бо сили кинуто на війну проти України, - Independent

Вже зараз площа лісових пожеж в Сибіру вдвічі більша, ніж була минулого квітня. Але гасити їх нема кому: підрозділи, які раніше цим займалися, беруть участь у вторгненні Росії до України.

Про це пише Independent, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що лісові пожежі - звичне для цього регіону явище, вони вирують в Сибіру від весни й до осені. Але із гасінням пожеж цьогоріч виникли проблеми: військові підрозділи, які зазвичай цим займаються, беруть участь у вторгенні Росії до України. Мешканці Сибіру залишилися без військових літаків, які необхідні, щоб виявити загоряння.

"Або пожежі будуть ще більшими... або ці літаки та особовий склад заберуть із західного фронту і привезуть до Сибіру", - каже кліматологиня Дессіка МакКарті. На її думку, влітку масштаб пожеж може стати ще більшим.

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Російське представництво "Грінпіс" повідомляє, що вже зараз площа лісових пожеж в РФ вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.