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Сибір страждає від лісових пожеж. Їх не гасять, бо сили кинуто на війну проти України, - Independent

пожар,лесной

Вже зараз площа лісових пожеж в Сибіру вдвічі більша, ніж була минулого квітня. Але гасити їх нема кому: підрозділи, які раніше цим займалися, беруть участь у вторгненні Росії до України.

Про це пише Independent, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що лісові пожежі - звичне для цього регіону явище, вони вирують в Сибіру від весни й до осені. Але із гасінням пожеж цьогоріч виникли проблеми: військові підрозділи, які зазвичай цим займаються, беруть участь у вторгенні Росії до України. Мешканці Сибіру залишилися без військових літаків, які необхідні, щоб виявити загоряння.

"Або пожежі будуть ще більшими... або ці літаки та особовий склад заберуть із західного фронту і привезуть до Сибіру", - каже кліматологиня Дессіка МакКарті. На її думку, влітку масштаб пожеж може стати ще більшим.

Також читайте: Окупанти створили "фільтраційні табори" і депортують українців до Сибіру, - Зеленський

Російське представництво "Грінпіс" повідомляє, що вже зараз площа лісових пожеж в РФ вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.

Автор: 

пожежа (4337) росія (65336) Сибір (24)


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Топ коментарі
+30
Та и пускай нах сгорит все там. Китайцы приедут будут картошку сажать
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24.04.2022 14:51
+26
Китайцы почему касапы ваше добро портят. Давайте вводите войска а то останетесь без табуреток.
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24.04.2022 14:59
+24
Та нехай там хоч все згорить.
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24.04.2022 14:54
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24.04.2022 14:50 Відповісти
Та и пускай нах сгорит все там. Китайцы приедут будут картошку сажать
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24.04.2022 14:51 Відповісти
Леса , да и вообще природа - это достояние , богатства , экология , здоровье планеты , общее . От уничтожения никому хорошо не будет .
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24.04.2022 15:24 Відповісти
Згідно ******** наукових знань степи мають набагато вищу біопродуктивність та акумулюють (в грунті) значно більше вуглецю, ніж ліси. Навіть, існує наукова концепція по масовому заселеню Сибіру копитними тварими для відновлення так званих мамонтових степів на місці ******** тундри. Тому нехай горить на здоров"я
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24.04.2022 16:05 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/24/7138318/ Британія збирається поставити в Україну 20 самохідних гаубиць AS-90
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24.04.2022 16:17 Відповісти
навіщо там копитні тварини, якщо китайці теж непогано справляються?
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24.04.2022 16:59 Відповісти
Сибирь горит регулярно, каждый год. И ничего, природа справляется.
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24.04.2022 16:21 Відповісти
Молитва українців дуже сильна!
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24.04.2022 14:52 Відповісти
До дна!
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24.04.2022 14:52 Відповісти
Подлейте бензина
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24.04.2022 14:52 Відповісти
...Поручик Галицин
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24.04.2022 15:44 Відповісти
Та нехай там хоч все згорить.
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24.04.2022 14:54 Відповісти
Кацапы погружаются в пекло💥☝❗
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24.04.2022 14:54 Відповісти
Больше жаренных бурят
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24.04.2022 14:54 Відповісти
Кацапам надо сжечь ВСЁ ,леса так леса ,созреют поля надо жечь поля ,поджигать склады , здания и сооружения ,жечь их тварей как чумных свиней !
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24.04.2022 14:55 Відповісти
Але нажаль від цих пожеж страждають в основному тільки невинні тварини та птахи.
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24.04.2022 14:56 Відповісти
викиди СО та СО2 в повітря, зменшення легенів планети, але покидькам головне інше... ви знаєте про що я!
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24.04.2022 15:06 Відповісти
как в лесах под Ирпень и Буча?
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24.04.2022 16:57 Відповісти
дуже сумна новина
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24.04.2022 14:59 Відповісти
яка? що горить? чи що всі їхні пожежні частини в Україні вбивають мирне населення?
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24.04.2022 15:12 Відповісти
вай-вай..
китайський ліс палає
а мацкалі не гасять..
Так пан Сі буде не задоволеним..
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24.04.2022 14:59 Відповісти
Китайцы почему касапы ваше добро портят. Давайте вводите войска а то останетесь без табуреток.
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24.04.2022 14:59 Відповісти
давно пора
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24.04.2022 15:10 Відповісти
гори гори ясно, чтобы не погасло
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24.04.2022 15:02 Відповісти
Нема чому радіти. Від пожеж у ліси страждають та гинуть тварини. А гинути і страждати мають тварюки. Тобто горіти мають тамтешні міста, а не ліси
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24.04.2022 15:05 Відповісти
Пусть в дыму лесных пожаров задохнуться вурдалаки, которые издалека радовались горю украинцев. Тех, кто непосредственно на фронте несет горе Украине, ВСУ медленно, но неотвратимо перемалывают сами.
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24.04.2022 15:05 Відповісти
гори, гори ясно, чтобы НЕ погасло!
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24.04.2022 15:09 Відповісти
Так против нас тут уже и пожарники воюют?
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24.04.2022 15:12 Відповісти
мне нравится, когда у рашистов что ни будь горит - не важно что, лижбы горело......
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24.04.2022 15:14 Відповісти
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24.04.2022 15:16 Відповісти
Китайцы стараются? ))
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24.04.2022 15:18 Відповісти
Гори-гори ясно, щоби не погасла як там на кацапії кажуть, нехай все згорить вщент, не жалко
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24.04.2022 15:21 Відповісти
Кацапи ж самі кажуть "Бог не фраер, все видит"
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24.04.2022 15:26 Відповісти
за кожну дитину -1000 гектарів лісу за українця 1000 гектарів
нехай згорить усе!!!! і перекинеться на китай...
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24.04.2022 15:27 Відповісти
В этой Твари все через жопу карма...
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24.04.2022 15:28 Відповісти
Только животных жалко …
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24.04.2022 15:34 Відповісти
Все очищающий огонь...Но мало.
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24.04.2022 15:42 Відповісти
Шоб посмотреть, как это выглядит - нажимаете на кнопочку "загрязнение воздуха" и уменьшаете масштаб максимально, что бы понять, какой ущерб наносит планете это злокачественное образование, называемое рф.
https://www.ventusky.com/?p=61;119;1&l=pm25&t=20210804/1500
И да, цензор пишет неправду - если сравнивать с прошлой весной, то площадь выросла максимум процентов на 15%, и такая картина наблюдается уже много лет ( у меня эта ссылка три года, и я туда регулярно заглядываю).
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24.04.2022 15:48 Відповісти
Там індустріальним районам Китаю, щоб у забруднюванні повітря дотягнути до рівня і масштабів рашки, - як до неба рачки.
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24.04.2022 17:18 Відповісти
Все те, кто пишет в рунете о загрязнении атмосферы Китаем, отвлекают незадачливых читателей от реальной проблемы, причем делают это за деньги.
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24.04.2022 17:39 Відповісти
Лесные пожары - пылающий лес!
Гори вся Сибирь ты огнём до небес!
Горит пусть поярче, пылает огонь!
И рвётся на волю как бешеный конь!
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24.04.2022 16:07 Відповісти
вате пох, никто никого забирать с Украины не будет
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24.04.2022 16:09 Відповісти
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24.04.2022 16:13 Відповісти
ГОРИ ГОРИ ЯСНО ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!!!
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24.04.2022 16:20 Відповісти
Та мені ***** нехай МОРДОР згорить дотла ! Світу буде легше !
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24.04.2022 16:43 Відповісти
Гори гори ясно, чтобы все фашисты сдохли!
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24.04.2022 17:14 Відповісти
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24.04.2022 17:14 Відповісти
це дуже радує мою душу, нехай там вигорить усе до тла з кацапами разом
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24.04.2022 21:08 Відповісти
 
 