УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 556 27

Зеленський обговорив з Ердоганом евакуацію із Маріуполя та гарантії безпеки для України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої глави держав обговорили питання евакуації із Маріуполя.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним я наголосив на необхідності негайної евакуації мирного населення з Маріуполя, в тому числі "Азовсталі", і негайного обміну заблокованих військових", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час телефонної розмови вони з Ердоганом також бговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.

"Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також з глобальною харчовою безпекою через блокування судноплавства в Чорному морі", - додав глава держави.

Читайте також: Окупанти безупинно атакують "Азовсталь". Пропонуємо РФ оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем та "спецраунд переговорів", - Подоляк

Автор: 

безпека (936) Зеленський Володимир (23946) Маріуполь (3235) Туреччина (3502) евакуація (2318) Ердоган Реджеп Таїп (928) гарантія (267)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Ніхто їх не врятує крім ЗСУ
показати весь коментар
24.04.2022 15:12
+15
ЗСУ !!!!- едина гарантія...- наші ЗСУ які ми всі будем "спонсорувати"....- і тільки так !!!
показати весь коментар
24.04.2022 15:10
+15
зато дороги, построенные и разминированные вавой и Ко позволили оркам за 2 часа неспешно доехать из Крыма до Херсона и Мариуполя....не, неправ?
показати весь коментар
24.04.2022 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ !!!!- едина гарантія...- наші ЗСУ які ми всі будем "спонсорувати"....- і тільки так !!!
показати весь коментар
24.04.2022 15:10 Відповісти
Ніхто їх не врятує крім ЗСУ
показати весь коментар
24.04.2022 15:12 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 15:13 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 15:14 Відповісти
зато дороги, построенные и разминированные вавой и Ко позволили оркам за 2 часа неспешно доехать из Крыма до Херсона и Мариуполя....не, неправ?
показати весь коментар
24.04.2022 15:17 Відповісти
Гарантии безопасности для Украины это ВСУ ,мощная ,модерновая армия ,вооружённая до зубов и НАРОД УКРАИНЫ у которого тоже должно быть дома оружие от пистолетов до гранатомётов ,всё остальное это ЕРЕСЬ !
показати весь коментар
24.04.2022 15:17 Відповісти
+ НАТО
показати весь коментар
24.04.2022 15:34 Відповісти
Коли буде обговорено питання ув'язнення зрадників Херсону - губернатора, голови сбу області та інших? Чи питання не на часі? Нехай країна бачить, що трагедія в Маріуполі - це саме те, до чого привела їх бездіяльність та зрада.
показати весь коментар
24.04.2022 15:19 Відповісти
Там же и министерство Верещук замешано.Своих людей нельзя трогать и Баканов вродь же свой
показати весь коментар
24.04.2022 15:55 Відповісти
бачите в чому велика проблема?
ВСУ ,мощная ,модерновая армия ,вооружённая до зубов и НАРОД УКРАИНЫ у которого тоже должно быть дома оружие от пистолетов до гранатомётов , просто не дадуть таким уродам як слуги робити те що ім заманеться..
от вам і біном ньютона
показати весь коментар
24.04.2022 15:25 Відповісти
опять вава перекладывает на кого-то ответственность за страну, которую возглавляет. развитие зсу и вооружение до зубов - вот нши гаранты
показати весь коментар
24.04.2022 15:27 Відповісти
АЗ окопів пишеш !?
показати весь коментар
24.04.2022 15:45 Відповісти
когда ты дымытрык подякуешь своему Боневтику...?
показати весь коментар
24.04.2022 16:59 Відповісти

показати весь коментар
24.04.2022 15:38 Відповісти
А можно по переговорному процессу поподробнее?
За что такое Украине в лице Зенелоха?
показати весь коментар
24.04.2022 15:39 Відповісти
А "павлікі " були всі запроданці.Батька навіть здавали.
показати весь коментар
24.04.2022 15:47 Відповісти
нечего написать по теме-можешь пойти накуй
показати весь коментар
24.04.2022 16:00 Відповісти
гарантії? ВСУ і люди, які живуть і хочуть жити в Незалежній Україні під блакиттю мирного неба !!!

показати весь коментар
24.04.2022 15:40 Відповісти
https://www.facebook.com/100047035571388/videos/366066082241710/ Як Ердоган допомагає кацапам
показати весь коментар
24.04.2022 15:46 Відповісти
А как же Абрамович?Ведь он обещал порешать вопрос Мариуполя,Зеля просил за него санкции не вводить.Может Абрамовича взять в ОП,он же свой офигенный чувак
показати весь коментар
24.04.2022 15:52 Відповісти
Як мене це зЕлене гівно бісить. 😡😡😡
показати весь коментар
24.04.2022 16:07 Відповісти
Какие гарантии , если Турция барыжит украденным в Украине зерном
показати весь коментар
24.04.2022 16:12 Відповісти
Зеля собирає по всьому світу покидьків та вимагає від них гарантії безпеки.
показати весь коментар
24.04.2022 17:05 Відповісти
 
 