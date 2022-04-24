Зеленський обговорив з Ердоганом евакуацію із Маріуполя та гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої глави держав обговорили питання евакуації із Маріуполя.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним я наголосив на необхідності негайної евакуації мирного населення з Маріуполя, в тому числі "Азовсталі", і негайного обміну заблокованих військових", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час телефонної розмови вони з Ердоганом також бговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.

"Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також з глобальною харчовою безпекою через блокування судноплавства в Чорному морі", - додав глава держави.

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