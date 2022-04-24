Енергетики ДТЕК напередодні Великодня повернули світло для 20 тисяч родин на Київщині та Донеччині
Енергетики напередодні Великодня відновили електропостачання у 26 населених пунктах Київської та Донецької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає "Сьогодні" з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК Ріната Ахметова.
Зокрема, за добу ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 10 тис. споживачів у 9 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів Київщини.
Також енергетики відновили електропостачання майже 10 тис. споживачів у 17 населених пунктах Лиманського та Бахмутського районів Донецької області.
Нагадаємо, що від початку війни енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн українських сімей, переважно у Київській і Донецькій областях.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар24.04.2022 15:30 Відповісти Мені подобається 1
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