Енергетики ДТЕК напередодні Великодня повернули світло для 20 тисяч родин на Київщині та Донеччині

Енергетики напередодні Великодня відновили електропостачання у 26 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає "Сьогодні" з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Зокрема, за добу ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 10 тис. споживачів у 9 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів Київщини.

Також енергетики відновили електропостачання майже 10 тис. споживачів у 17 населених пунктах Лиманського та Бахмутського районів Донецької області.

Нагадаємо, що від початку війни енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн українських сімей, переважно у Київській і Донецькій областях.

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