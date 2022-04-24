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80% українських військових після поранення і лікування повертаються у стрій, - Міноборони

раненые

Понад 80% українських військових після поранення повертаються у стрій.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Це величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій - більше 80 відсотків. Йдеться про рівень військової медицини, якість лікування і реабілітації", - сказала Маляр.

Також читайте: Українців з важкими пораненнями та опіками "летючим шпиталем" евакуюють на лікування за кордон, - МОЗ. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7401) поранення (2805) Маляр Ганна (525)


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Я так понимаю большую роль в этом играют мед заклади Польши, Чехии, стран Балтии и пр. дружественных стран. СПАСИБО им ОГРОМНОЕ!!!
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24.04.2022 15:48 Відповісти
господи, як подумаєш, як побачиш цих чоловіків, молодих чоловіків((
це ж вам не зачепило - шкіру стесало. це ж кінцівку може відірвати, хребет зламати((
он хлопцю 18 років дві ноги відірвало, погано заживає, переживають за коліна, збирали кошти((
такі мужні люди, такі лицарі!
кожен день такий хлопець - герой. посилаємо йому слова підтримки, промені підтримки. посилаємо гроші.
а слава вся чомусь дістається не справжнім героям, які вивозять перемогу на своїх надлюдських зусиллях і горі, а сруліку, який тільки й дивись щоб нас не здав.
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24.04.2022 16:07 Відповісти
Славвн ЗСУ
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24.04.2022 16:11 Відповісти
 
 