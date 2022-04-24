80% українських військових після поранення і лікування повертаються у стрій, - Міноборони

Понад 80% українських військових після поранення повертаються у стрій.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Це величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій - більше 80 відсотків. Йдеться про рівень військової медицини, якість лікування і реабілітації", - сказала Маляр.

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