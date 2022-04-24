80% українських військових після поранення і лікування повертаються у стрій, - Міноборони
Понад 80% українських військових після поранення повертаються у стрій.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Це величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій - більше 80 відсотків. Йдеться про рівень військової медицини, якість лікування і реабілітації", - сказала Маляр.
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це ж вам не зачепило - шкіру стесало. це ж кінцівку може відірвати, хребет зламати((
он хлопцю 18 років дві ноги відірвало, погано заживає, переживають за коліна, збирали кошти((
такі мужні люди, такі лицарі!
кожен день такий хлопець - герой. посилаємо йому слова підтримки, промені підтримки. посилаємо гроші.
а слава вся чомусь дістається не справжнім героям, які вивозять перемогу на своїх надлюдських зусиллях і горі, а сруліку, який тільки й дивись щоб нас не здав.