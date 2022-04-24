Котів та собак з окупованих територій везуть до Дніпра. Їм потрібні ветпрепарати. РЕКВІЗИТИ

Комунальники Дніпра, які опікуються безпритульними собаками й котами, тепер допомагать і тваринам, яких вивезли з окупованих територій. Вони просять допомогти з закупівленю ветеринарних препаратів.

Про це пише у фейсбуці депутат міськради Дніпра Михайло Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До нас продовжують надходити велика кількість тварин із окупованих територій Нашої Країни. Багато хто має серйозні ушкодження, включаючи ампутації кінцівок, термічні та хімічні опіки. Ми приймаємо і прийматимемо всіх тварин у будь-якій кількості і без будь-яких обмежень. Врятуємо, надамо допомогу, кожній тварині без винятку", - написав він.

За словами Лисенка, кормом КП "Зооконтроль" забезпечене щонайменше на півтора місяці. Але потрібні ветеринарні препарати, розхідники, щеплення, сиворотки, апарати Ілізарова й тому подібне.

Також читайте: Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку "12 місяців" Пінчук. ВIДЕО

Гроші на цю допомогу збирають через благодійний фонд.

Його реквізити:

Карта у гривні 4246 0010 0311 8175

ЄвроНайменування одержувача: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE

Адреса одержувача: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINE

IBAN одержувача: UA533052990000026005050543258

SWIFT код банку одержувача: PBAN UA 2X

Назва банка одержувача: JSC CB PRIVATBANK

Допомога в доларах.

Найменування одержувача: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE Адреса одержувача: DMYTRA YAVORNYTSKOHO, 75, DNIPRO, 49000, UKRAINE

IBAN одержувача: UA523052990000026008050567521

SWIFT код банку одержувача: PBAN UA 2X

Назва банку одержувача: JSC CB PRIVATBANK.