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Новини
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Котів та собак з окупованих територій везуть до Дніпра. Їм потрібні ветпрепарати. РЕКВІЗИТИ

тварини,коти,кіт,тварина

Комунальники Дніпра, які опікуються безпритульними собаками й котами, тепер допомагать і тваринам, яких вивезли з окупованих територій. Вони просять допомогти з закупівленю ветеринарних препаратів.

Про це пише у фейсбуці депутат міськради Дніпра Михайло Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До нас продовжують надходити велика кількість тварин із окупованих територій Нашої Країни. Багато хто має серйозні ушкодження, включаючи ампутації кінцівок, термічні та хімічні опіки. Ми приймаємо і прийматимемо всіх тварин у будь-якій кількості і без будь-яких обмежень. Врятуємо, надамо допомогу, кожній тварині без винятку", - написав він.

За словами Лисенка, кормом КП "Зооконтроль" забезпечене щонайменше на півтора місяці. Але потрібні ветеринарні препарати, розхідники, щеплення, сиворотки, апарати Ілізарова й тому подібне.

Також читайте: Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку "12 місяців" Пінчук. ВIДЕО

Гроші на цю допомогу збирають через благодійний фонд.

Його реквізити:

Карта у гривні 4246 0010 0311 8175

ЄвроНайменування одержувача: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE

Адреса одержувача: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINE

IBAN одержувача: UA533052990000026005050543258

SWIFT код банку одержувача: PBAN UA 2X

Назва банка одержувача: JSC CB PRIVATBANK

Допомога в доларах.

Найменування одержувача: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE Адреса одержувача: DMYTRA YAVORNYTSKOHO, 75, DNIPRO, 49000, UKRAINE

IBAN одержувача: UA523052990000026008050567521

SWIFT код банку одержувача: PBAN UA 2X

Назва банку одержувача: JSC CB PRIVATBANK.

Автор: 

Дніпро (3282) тварини (465) допомога (8371)


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Топ коментарі
+11
https://twitter.com/i/status/1518128073559977984 https://twitter.com/i/status/1518128073559977984

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24.04.2022 15:50
+10
Коли знімаєш серйозний матеріал про війну, а тут приходить ВІН
https://twitter.com/i/status/1517928480859693056
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24.04.2022 15:53
+8
Ордынский менталитет не пропьешь,да? вот этим нормальные люди от вас,орков мордорских и отличаются - жалостью к беззащитным и помощью им. Вам это в мордоре не понять
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24.04.2022 17:09
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https://twitter.com/i/status/1518128073559977984 https://twitter.com/i/status/1518128073559977984

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24.04.2022 15:50 Відповісти
Коли знімаєш серйозний матеріал про війну, а тут приходить ВІН
https://twitter.com/i/status/1517928480859693056
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24.04.2022 15:53 Відповісти
На фото точно моя кицька. Навіть пішов перевірив, чи вона вдома.
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24.04.2022 16:07 Відповісти
Людей уже всех вывезли что кошаками занимаемся и деньги на них собираем?!!
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24.04.2022 16:30 Відповісти
Ордынский менталитет не пропьешь,да? вот этим нормальные люди от вас,орков мордорских и отличаются - жалостью к беззащитным и помощью им. Вам это в мордоре не понять
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24.04.2022 17:09 Відповісти
Молодці, а за наших загиблих песиків та кицьок ми спитаємо за нагоди в окупантів і їх приспішників колаборантів
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24.04.2022 16:35 Відповісти
Карта у гривні 4246 0010 0311 8175
==========
не хоче з ПБ і Альфабанку чомусь переводити на цей рахунок кошти
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24.04.2022 20:02 Відповісти
Надо конечно спасать собак и котов с горячих точек. Корм можно в этом магазине заказать, есть разный по цене, да и доставка быстрая - часто тут https://zoolandia.com.ua/shop/sobakam/suhoy-korm-dlya-sobak покупаю корм и сопутствующие товары для животных. Удобно кормить сухим кормом или патчами, животное наедается и нет проблем с готовкой пищи.
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02.07.2022 22:35 Відповісти
 
 