Котів та собак з окупованих територій везуть до Дніпра. Їм потрібні ветпрепарати. РЕКВІЗИТИ
Комунальники Дніпра, які опікуються безпритульними собаками й котами, тепер допомагать і тваринам, яких вивезли з окупованих територій. Вони просять допомогти з закупівленю ветеринарних препаратів.
Про це пише у фейсбуці депутат міськради Дніпра Михайло Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"До нас продовжують надходити велика кількість тварин із окупованих територій Нашої Країни. Багато хто має серйозні ушкодження, включаючи ампутації кінцівок, термічні та хімічні опіки. Ми приймаємо і прийматимемо всіх тварин у будь-якій кількості і без будь-яких обмежень. Врятуємо, надамо допомогу, кожній тварині без винятку", - написав він.
За словами Лисенка, кормом КП "Зооконтроль" забезпечене щонайменше на півтора місяці. Але потрібні ветеринарні препарати, розхідники, щеплення, сиворотки, апарати Ілізарова й тому подібне.
Гроші на цю допомогу збирають через благодійний фонд.
Його реквізити:
Карта у гривні 4246 0010 0311 8175
ЄвроНайменування одержувача: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE
Адреса одержувача: DMYTRA YAVORNYTSKOHO,75, DNIPRO,49000, UKRAINE
IBAN одержувача: UA533052990000026005050543258
SWIFT код банку одержувача: PBAN UA 2X
Назва банка одержувача: JSC CB PRIVATBANK
Допомога в доларах.
Найменування одержувача: CO CF SAVE ANIMALS UKRAINE Адреса одержувача: DMYTRA YAVORNYTSKOHO, 75, DNIPRO, 49000, UKRAINE
IBAN одержувача: UA523052990000026008050567521
SWIFT код банку одержувача: PBAN UA 2X
Назва банку одержувача: JSC CB PRIVATBANK.
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не хоче з ПБ і Альфабанку чомусь переводити на цей рахунок кошти