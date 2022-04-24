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Новини Війна
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Окупанти впроваджують рублі та встановлюють обладнання російського мобільного оператора на Харківщині, - розвідка

розвідка,харківщина

Російські окупанти намагаються деморалізувати населення окупованих територій Харківщини та запровадити власні порядки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони, водночас люди масово відмовляються від ворожої "допомоги" та дивують росіян самоорганізацією.

Уточнюється, що на окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух:

- У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках їжу та ліки, гроші на які збирають самостійно, "принципово відмовляючись від російської "допомоги".

- У Куп’янському районі відсутнє водопостачання, тому волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій території Запорізької області рашисти змушують підприємців торгувати товарами з Криму, - ОВА

"Відомо, що впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: "В росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством".

Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами", - йдеться у повідомленні.

Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон".

Також читайте: Окупанти планують "мобілізацію" на Херсонщині й Запоріжжі. Чоловіків не випускають, - Міноборони

Також впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують їхати до РФ і там купувати товари та ліки.

Автор: 

окупація (6717) розвідка (3866) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+12
твари поганые,русня,чтоб вы сдохли,горите вечно в аду!!!
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24.04.2022 15:59
+8
рашисты полностью оторваны от реальности......
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24.04.2022 16:01
+7
Мобилки и зомбоящик кацапы подключают в первую очередь. По мобилкам пеленгуют самых активных проукраинских граждан и отправляют в пыточные или сразу убивают. Не пользоваться кацапскими сетями ни в коем случае! Зомбоящик не смотреть и не давать смотреть своим близким, особенно пожилым людям.
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24.04.2022 16:06
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твари поганые,русня,чтоб вы сдохли,горите вечно в аду!!!
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24.04.2022 15:59 Відповісти
рашисты полностью оторваны от реальности......
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24.04.2022 16:01 Відповісти
фубль - це туалетний папір, бо на нього неможливо купити валюту провідних країн світу
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24.04.2022 16:01 Відповісти
https://www.facebook.com/100047035571388/videos/366066082241710/ Як Эрдоган допомагає русні обходити санкції
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24.04.2022 16:02 Відповісти
Мобилки и зомбоящик кацапы подключают в первую очередь. По мобилкам пеленгуют самых активных проукраинских граждан и отправляют в пыточные или сразу убивают. Не пользоваться кацапскими сетями ни в коем случае! Зомбоящик не смотреть и не давать смотреть своим близким, особенно пожилым людям.
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24.04.2022 16:06 Відповісти
Бабусек зачастую прошивать не нужно, у них та прошивка со времён советов ).
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24.04.2022 16:31 Відповісти
нехай втановлюють. писля вийни нам знадобиться.
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24.04.2022 16:09 Відповісти
вам кацапам ничего уже не поможет
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25.04.2022 06:26 Відповісти
странно все это, значит они уверены что эта территория останется под ихним контролем
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24.04.2022 16:17 Відповісти
Так вони і в Херсоні, і в Мелітополі таке робили. Кацапня вважає, що вони тепер на цій землі повні господарі...
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24.04.2022 16:29 Відповісти
Немцы тоже строили "тысячелетний рейх".
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24.04.2022 16:31 Відповісти
В статье написано: они уверены что Харьков почти взят!

Там полный неадекват.
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24.04.2022 16:31 Відповісти
Як що можна, розхерячте те обладнання
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24.04.2022 16:28 Відповісти
ставлять свій мегафон щоб мати змогу користуватися своїми китайськими раціями аналогвнєт
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24.04.2022 17:00 Відповісти
Бабусям встановлять додаток Є-совок
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24.04.2022 17:09 Відповісти
Интересно.... Поставок моб оборудования в рашку больше не будет.... Ставить остатки на территорию акт боев.... Где их повредят.... Разве что отмыть бабло. И концы в воду.
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24.04.2022 22:34 Відповісти
 
 