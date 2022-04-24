Окупанти впроваджують рублі та встановлюють обладнання російського мобільного оператора на Харківщині, - розвідка

Російські окупанти намагаються деморалізувати населення окупованих територій Харківщини та запровадити власні порядки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони, водночас люди масово відмовляються від ворожої "допомоги" та дивують росіян самоорганізацією.

Уточнюється, що на окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух:

- У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках їжу та ліки, гроші на які збирають самостійно, "принципово відмовляючись від російської "допомоги".

- У Куп’янському районі відсутнє водопостачання, тому волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

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"Відомо, що впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: "В росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством".

Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами", - йдеться у повідомленні.

Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон".

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Також впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують їхати до РФ і там купувати товари та ліки.