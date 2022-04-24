Представник керівної партії Німеччини поставив під сумнів масштаб воєнних злочинів РФ в Україні

Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель викликав резонанс постом про Україну у своєму блозі, поставивши під сумнів масштаби воєнних злочинів РФ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Der Westen.

Його допис під назвою "Досить, пане Мельнику" є спробою звести рахунки з українським послом і ставить під сумнів поточну політику Заходу щодо України та Росії. Деякі уривки викликали резонанс.

Колишній мер Дюссельдорфа сумнівається, що це справді "війна на знищення", яку Росія веде в Україні, "як хотів би змусити нас вірити пан Мельник". Чи можна вірити "риториці жертви війни, тобто України?", запитує 58-річний політик.

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Хоча понад п’ять мільйонів мирних жителів вже втекли з України, колишній мер Дюссельдорфа не може повірити, що руйнування в окремих частинах країни настільки масштабні: "Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйновано на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?"

Також, на думку Гайзеля, 410 убитих мирних жителів Бучі – недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом.

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"Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному яру, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?" - зазначає політик.

Політик опозиційного ХДС Рупрехт Поленц розкритикував Гайзеля: "Спочатку Шредер, потім Швезіг, тепер Гейзель. На мою думку, неможливо, щоб провідний політик СДПН, як колишній мер Дюссельдорфа, так коментував би загарбницьку війну Росії проти України".