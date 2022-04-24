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Представник керівної партії Німеччини поставив під сумнів масштаб воєнних злочинів РФ в Україні

німеччина

Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель викликав резонанс постом про Україну у своєму блозі, поставивши під сумнів масштаби воєнних злочинів РФ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Der Westen.

Його допис під назвою "Досить, пане Мельнику" є спробою звести рахунки з українським послом і ставить під сумнів поточну політику Заходу щодо України та Росії. Деякі уривки викликали резонанс.

Колишній мер Дюссельдорфа сумнівається, що це справді "війна на знищення", яку Росія веде в Україні, "як хотів би змусити нас вірити пан Мельник". Чи можна вірити "риториці жертви війни, тобто України?", запитує 58-річний політик.

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Хоча понад п’ять мільйонів мирних жителів вже втекли з України, колишній мер Дюссельдорфа не може повірити, що руйнування в окремих частинах країни настільки масштабні: "Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйновано на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?"

Також, на думку Гайзеля, 410 убитих мирних жителів Бучі – недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом.

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"Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному яру, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?" - зазначає політик.

Політик опозиційного ХДС Рупрехт Поленц розкритикував Гайзеля: "Спочатку Шредер, потім Швезіг, тепер Гейзель. На мою думку, неможливо, щоб провідний політик СДПН, як колишній мер Дюссельдорфа, так коментував би загарбницьку війну Росії проти України".

Автор: 

Німеччина (7379) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+52
А може ця істота, яка мабуть теж кормиться з кремлівських рук, поїхала б у Маріуполь та подивилася на власні очі що там відбувається, як орки кидають вбитих ними людей у братьсякі могили. Скільки ще в Європі таких агентів х@йла. Як же прогнив цей світ.
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24.04.2022 15:57
+45
Якийсь період німецьких леммінгів почався. Усі дружньо скоюють політичне самогубство.
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24.04.2022 15:53
+43
Консервы на зарплате бункерного карлика вскрываются, фиксируем и запоминаем, чтобы потом не кукарекали "не виноватая я"
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24.04.2022 15:57
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**** ти фашистська! А чому бомбардирували Дрезден? Відповім,а тому,що фашисти знищували Англічан! А то була відповідь на ваші бомбардирування Англіїї.
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24.04.2022 17:54 Відповісти
Треба копнути предків цього гайзеля. Може для його дідуся кількість жертв у Бучі це дійсно була капля в морі?
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24.04.2022 17:56 Відповісти
Сучий-син. Приїдь і подивись.
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24.04.2022 18:13 Відповісти
Та Дрезден это постановочные фото и дома пеплом посыпанные. Нет никаких доказательств этому... по раша-тудей так сказали, а они врать не будут.
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24.04.2022 18:38 Відповісти
"Дюссельдорфский мясник да пскопской живодёр"
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24.04.2022 19:44 Відповісти
Ось вам і показник реальної дружби між двома тиранами - Сталіном і Гітлером... Вже яке покоління змінилось, а дружба "немцы-русские" не вмирає...
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24.04.2022 20:03 Відповісти
рейхс ватники уже не те бундес войны.. тогда ахметов сын кучмы...тогда я польский негр на песочном абрамсе..и скоро встречу на лестничной клетке трехногую балерину в парандже
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24.04.2022 21:11 Відповісти
Якщо хтось вважає, що припустимо просто так вбити 410 людей, то йому в Гаагу на лаву підсудних. Навіть якби нікого не вбили та не зруйнували жодної будівлі, перетин кордону незалежної держави військами іншої держави уже є військовим злочином.
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24.04.2022 21:46 Відповісти
Тошнит от политиков **********.... Не веришь - съезди посмотри.... Или ссыш? Так наша вата и не наша расказывает про 8 лет бомбёжки луганды.... Съезди... Так арашка ****** про пленных... Крыса тыловая... Пойди на передок.... Возьми языка....
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24.04.2022 22:41 Відповісти
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