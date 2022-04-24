Велика Британія надасть Україні гаубиці AS90 та снаряди до них, - Daily Express

Велика Британія має відправити в Україну 20 самохідних артилерійських установок і десятки тисяч снарядів.

За даними Daily Express, це стане найбільшою артилерійською кампанією з часів Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ.

Британське видання із посиланням на джерела повідомляє, що наступного тижня 45 тисяч фугасних снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 будуть відправлені до Польщі. Там українських військових навчатимуть їх застосовувати.

Нагадаємо, 23 квітня президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння.

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