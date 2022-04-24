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Велика Британія надасть Україні гаубиці AS90 та снаряди до них, - Daily Express

велика,британія,гаубиця
Фото: express.co.uk

Велика Британія має відправити в Україну 20 самохідних артилерійських установок і десятки тисяч снарядів.

За даними Daily Express, це стане найбільшою артилерійською кампанією з часів Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ.

Британське видання із посиланням на джерела повідомляє, що наступного тижня 45 тисяч фугасних снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 будуть відправлені до Польщі. Там українських військових навчатимуть їх застосовувати.

Нагадаємо, 23 квітня президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння.

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Автор: 

Велика Британія (5608) зброя (7472)


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Топ коментарі
+31
Ну шо - плюсую. Спасибо королеве!
Буряты уже понимают что нет разница - в камазе ехать или в танке)))
Победа будет за нами! Слава Украине!
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24.04.2022 16:24
+25
О це добре русня дристати буде бо 155 мм мае більшу дальність пострілу А ще добавити Єскалібур котрий корегуется з Бла то це вже хана руснявій броні що повзае
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24.04.2022 16:24
+25
справжній союзник.. а не шольц
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24.04.2022 16:24
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20 маловато ,надо хотя-бы штук 200 для начала .
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24.04.2022 16:21 Відповісти
Это ровно одна бригада
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24.04.2022 16:25 Відповісти
Это даже чуть больше дивизиона. От Штатов 5 дивизионов.
Ну если все 155 мм гаубицы, которые обещали поставить США, Канада, Бриты, Французы, Голландия поставят то встанет вопрос в личном составе и в количестве орудий на км)))
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24.04.2022 16:28 Відповісти
Тебе не надо фантазировать. Где я высказывал мысль про неспособность наших солдат и офицеров что то не освоить?
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24.04.2022 17:25 Відповісти
И то правда. Читал сразу несколько ресурсов
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25.04.2022 16:11 Відповісти
тут вже не "в кілометрі" справа, на кілометр кацапи іржачини по любому в рази більше поставлять.
виграш в в калібрі - 52 калібра це біля 40 км + технологіях наведення, яким до яких кацапам рачки срати.
отже помножте надані нам гаубиці всіх типів щонайменше на два до кацапських - дуже так некисло вийде !!!
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24.04.2022 16:44 Відповісти
Там калибр 39 и дальность 24 км .Есть отдельная модификация этой пушки с удлинённым стволом и дальностью 30 км
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24.04.2022 17:42 Відповісти
не вийде,по перше мста-с це 53 калібра,по друге у русні їх на ходу десь 450 штук,не кажучи що в якихось кількостях вони все таки зліпили коаліцію-св,і про 2с7 малка вона же модернізований піон не забуваєм,як і про гіацинт-с не забуваєм,що що,а вогневий вал вони створити в змозі... це я не кажу за буксируєму,мста-б,гіацинт-б чи д-30,д-20,які хоч і зняті але не значить що їх не можуть використати
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24.04.2022 20:23 Відповісти
450 одиниць Мста-С на ходу? А ви врахували втрати РФ за два місяці?
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24.04.2022 21:51 Відповісти
Для начала надо найти/обучить артилеристов на эти 20. Больше сотни пока не надо, а уже дали все вместе.

А то будет как с танками, которых больше чем танкистов.
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24.04.2022 16:38 Відповісти
В ВС Британии 89 шт, так что не 200, 300 попросим.
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24.04.2022 16:39 Відповісти
у бритів у самих їх всього 100 штук
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24.04.2022 16:40 Відповісти
179 если верить википедии
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24.04.2022 17:43 Відповісти
117 загальна кількість у Британії
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24.04.2022 17:49 Відповісти
Правильна відповідь.
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24.04.2022 18:24 Відповісти
Як найменьше _ це гарна новина!!!
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24.04.2022 22:21 Відповісти
Так их всего 89.
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24.04.2022 22:24 Відповісти
Хорошая вещица...Не сильно далеко но очень точная..
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24.04.2022 16:23 Відповісти
Мобильная и скорострельная❗👍 Приехали разрядились и как ветер свалили👍
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24.04.2022 16:40 Відповісти
О це добре русня дристати буде бо 155 мм мае більшу дальність пострілу А ще добавити Єскалібур котрий корегуется з Бла то це вже хана руснявій броні що повзае
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24.04.2022 16:24 Відповісти
Ну шо - плюсую. Спасибо королеве!
Буряты уже понимают что нет разница - в камазе ехать или в танке)))
Победа будет за нами! Слава Украине!
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24.04.2022 16:24 Відповісти
Интересно когда кацапы начнут говорить, что им устроили геноцыд❗
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24.04.2022 16:43 Відповісти
уже бурято геноцида в пром масштабе
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24.04.2022 16:45 Відповісти
Буряти ***** не розуміють.
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24.04.2022 16:50 Відповісти
Навряд чи... Їх оце нічому не навчило...
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24.04.2022 16:59 Відповісти
Правильно, не словом а делом, респект и уважуха Бритам, а вот швейцарцы с болгарами сегодня подкачали. Надо работать с ними
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24.04.2022 16:24 Відповісти
бесполезно лучше после победы им счета предьявить
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25.04.2022 06:46 Відповісти
Дякуємо, Британіє !!!
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24.04.2022 16:24 Відповісти
справжній союзник.. а не шольц
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24.04.2022 16:24 Відповісти
С шольцом будет отдельный разговор💥. Низвергнуть.
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24.04.2022 16:41 Відповісти
Хорошая вещица...Не далеко но очень тоная...
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24.04.2022 16:24 Відповісти
Нам очень важно в паритет с кацапскими градами войти. Если на 20 км бьёт, то уже Грады сильно рискуют.
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24.04.2022 16:36 Відповісти
25 км
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24.04.2022 16:48 Відповісти
Смотря какая модификация есть и на 30км
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24.04.2022 17:44 Відповісти
Брати
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24.04.2022 16:25 Відповісти
Больше дохлых касапов. Очередное спасибо народу и правительству Британии.
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24.04.2022 16:26 Відповісти
а Ирландия с Шотландией возражать не будут?
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24.04.2022 16:27 Відповісти
этим кельтам дай рузге они с ними будут делать то что они делали с сасенахами
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24.04.2022 16:34 Відповісти
не баись кацап ирландцы так же ненавидят вас как и украинцы
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25.04.2022 06:47 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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24.04.2022 16:28 Відповісти
Син в британии, говорит что зелений Черчилль, я тут, грю что Борис Черчилль. Никуя не понятно.
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24.04.2022 16:32 Відповісти
чем больше Черчиллей, тем лучше
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25.04.2022 02:58 Відповісти
кто черчиль ? зеленский? вы в своем уме? он скорее попандобапало
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25.04.2022 06:55 Відповісти
твой сын нихрена не понимает в Украине
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25.04.2022 06:54 Відповісти
снаряды уже начали разрывать ватные пердаки
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24.04.2022 16:33 Відповісти
AS-90 Braveheart - вариант AS-90D с удлинённым до 52 калибров стволом орудия

поляки не лише асвальт клали, а ще й зробили сотню https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Krab&action=edit&redlink=1 Krab - польская САУ, с изготавливаемой по лицензии башней от AS90, 155-мм/52 качающейся частью производства французской Nexter Systems, на шасси https://ru.wikipedia.org/wiki/K9_Thunder K9 Thunder .

а де тепер наші заасвальтовані десятки міліардів доларів Крадівництва?
це ось так;

Четвертые сутки пылают станицы,
По Донбасу гуляет большая война.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
Где-то их тройки проносятся к "Яру",
Луна равнодушная смотрит им вслед.
А в комнатах наших сидят комиссары,
И девочек наших ведут в кабинет.
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24.04.2022 16:39 Відповісти
Итальянские газеты теперь сообщают новости о списке более тяжелого вооружения для Украины от итальянского правительства, как САУ, ББМ, ЗСУ. ИМО, машины и возможности о: М109 да. СИДАМ25 да. M113/VCC1 да. Возможно IVECO LMV. PzH2000 нет. B1 Centauro нет (по типу боеприпаса). Пума бтр под вопросом
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24.04.2022 16:44 Відповісти
Британії респект. Ось із ким українцям треба дружити.
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24.04.2022 16:48 Відповісти
Они уже дружат и давно,но не с нами.
Респект британцам за поддержку.
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24.04.2022 17:14 Відповісти
дружить с кремлевскими кротами ермаком и продажными президентами типа зеленсокго ? на хрен это нужно британцам
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25.04.2022 06:52 Відповісти
"Колекцію" західних артилелійських систем 155мм можна вважати закритою... після війни тільки обирай перевірену у реальних бойових умовах найбільш доречну і закуповуй! Від причепних до самохідних, на шасі від колісних до гусенічних.
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24.04.2022 16:48 Відповісти
правильно ***** своє робити,давайте все купимо...уже корвети з катерами в кредит купили,замість свого берегового нептуна,ми ж *****"владичица черноморской лужи",в результаті флоту у нас так і нема,та й нептуна в кількостях щоб русня сралась під себе ще в севасі теж,охуєнно... за чий рахунок банкет розумнику?
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24.04.2022 20:29 Відповісти
так после победы нам уже никто угрожать не будет -Украина будет в НАТО и амеркианские британские базы и ПВО будут нас прикрывать
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25.04.2022 06:50 Відповісти
После Победы Украине пожалуй стоит остаться союзником НАТО, но создать определённый, не обязательно военный союз с Польшей, Великобританией, Литвой, Латвией и Эстонией. Похоже это те страны, которые не жуют сопли как Гемания и не скурвились как Венгрия, а знают, что за тварь Раша.
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24.04.2022 17:12 Відповісти
не баись кацап - без сопливых обойдемся когда нам вступать в НАТО и ЕС так как это записано у нас в КОНСТИТУЦИИ
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25.04.2022 06:49 Відповісти
God bless Queen.
Снарядів до цих гаубиць буде треба вагони, щоб кацапів перемелювати у фарш 24/7.
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24.04.2022 19:45 Відповісти
"Бріти"---- Я вас люблю(коротко і ясно)
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24.04.2022 19:52 Відповісти
Подяка Британії.
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25.04.2022 01:21 Відповісти
 
 