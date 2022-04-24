Велика Британія надасть Україні гаубиці AS90 та снаряди до них, - Daily Express
Велика Британія має відправити в Україну 20 самохідних артилерійських установок і десятки тисяч снарядів.
За даними Daily Express, це стане найбільшою артилерійською кампанією з часів Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ.
Британське видання із посиланням на джерела повідомляє, що наступного тижня 45 тисяч фугасних снарядів британського виробництва разом із самохідними гаубицями AS90 будуть відправлені до Польщі. Там українських військових навчатимуть їх застосовувати.
Нагадаємо, 23 квітня президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння.
Топ коментарі
+31 Михаил Сомов #454446
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+25 Шимус
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+25 Alex Sav #513490
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Ну если все 155 мм гаубицы, которые обещали поставить США, Канада, Бриты, Французы, Голландия поставят то встанет вопрос в личном составе и в количестве орудий на км)))
виграш в в калібрі - 52 калібра це біля 40 км + технологіях наведення, яким до яких кацапам рачки срати.
отже помножте надані нам гаубиці всіх типів щонайменше на два до кацапських - дуже так некисло вийде !!!
А то будет как с танками, которых больше чем танкистов.
Буряты уже понимают что нет разница - в камазе ехать или в танке)))
Победа будет за нами! Слава Украине!
поляки не лише асвальт клали, а ще й зробили сотню https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Krab&action=edit&redlink=1 Krab - польская САУ, с изготавливаемой по лицензии башней от AS90, 155-мм/52 качающейся частью производства французской Nexter Systems, на шасси https://ru.wikipedia.org/wiki/K9_Thunder K9 Thunder .
а де тепер наші заасвальтовані десятки міліардів доларів Крадівництва?
це ось так;
Четвертые сутки пылают станицы,
По Донбасу гуляет большая война.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
Где-то их тройки проносятся к "Яру",
Луна равнодушная смотрит им вслед.
А в комнатах наших сидят комиссары,
И девочек наших ведут в кабинет.
Респект британцам за поддержку.
Снарядів до цих гаубиць буде треба вагони, щоб кацапів перемелювати у фарш 24/7.