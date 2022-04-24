В ООН закликають негайно припинити бойові дії в Маріуполі для евакуації населення

Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі, щоб мирне населення могло евакуюватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"У Маріуполі на кону поставлені життя десятків тисяч, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку. Нам потрібна пауза у боротьбі прямо зараз, щоб врятувати життя. Чим довше ми будемо чекати, тим більше життя буде під загрозою. Їм потрібно дозволити безпечно евакуюватися зараз, сьогодні. Завтра може бути надто пізно" - сказав Авад.

У заяві ООН йдеться, що в місті, яке було сильно зруйноване після облоги російськими військами протягом кількох тижнів, перебуває в пастці близько 100 тисяч мирних жителів.

Авад сказав, що православний Великдень, який відзначають і в Росії, і в Україні, надає можливість припинити військові дії.

"Під час рідкісного календарного збігу релігійних свят православного Великодня, Песаха та Рамадану настав час зосередитись на нашій спільній людяності, відкинувши розбіжності", - сказав Авад.

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