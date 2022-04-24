В ООН закликають негайно припинити бойові дії в Маріуполі для евакуації населення
Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі, щоб мирне населення могло евакуюватися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"У Маріуполі на кону поставлені життя десятків тисяч, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку. Нам потрібна пауза у боротьбі прямо зараз, щоб врятувати життя. Чим довше ми будемо чекати, тим більше життя буде під загрозою. Їм потрібно дозволити безпечно евакуюватися зараз, сьогодні. Завтра може бути надто пізно" - сказав Авад.
У заяві ООН йдеться, що в місті, яке було сильно зруйноване після облоги російськими військами протягом кількох тижнів, перебуває в пастці близько 100 тисяч мирних жителів.
Авад сказав, що православний Великдень, який відзначають і в Росії, і в Україні, надає можливість припинити військові дії.
"Під час рідкісного календарного збігу релігійних свят православного Великодня, Песаха та Рамадану настав час зосередитись на нашій спільній людяності, відкинувши розбіжності", - сказав Авад.
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Кризи в Україні?
Це все що потрібно знати про так званий "ООН"
Максим Галкін чи не прямо звинуватив ***** і свою країну в агресії стосовно України. А також весь народець орди за звертання до Бога у церкві на Великдень з одночасною підтримкою війни.
Сказав, що він розчавлений смертями мирних громадян, сімей з дітьми які виявилися жертвами авантюри ***** і касапів, які втратили спокій, житло, близьких. А також звірствами орди в Бучі, Маріуполі, Харкові, Одесі, та інших містах та селах України. Висловив співчуття, дослівно: "Глибокі співчуття всім рідним загиблих та світла їм пам'ять".
Він прямо поставив запитання мокшанцям "А що ми робимо в Україні"? І вимагає кожного відповісти самому собі на це запитання.
* https://www.youtube.com/watch?v=U3VcvCL4pow Детальніше - відео в ютуб і: