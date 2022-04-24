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Новини Війна
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В ООН закликають негайно припинити бойові дії в Маріуполі для евакуації населення

маріуполь

Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі, щоб мирне населення могло евакуюватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"У Маріуполі на кону поставлені життя десятків тисяч, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку. Нам потрібна пауза у боротьбі прямо зараз, щоб врятувати життя. Чим довше ми будемо чекати, тим більше життя буде під загрозою. Їм потрібно дозволити безпечно евакуюватися зараз, сьогодні. Завтра може бути надто пізно" - сказав Авад.

У заяві ООН йдеться, що в місті, яке було сильно зруйноване після облоги російськими військами протягом кількох тижнів, перебуває в пастці близько 100 тисяч мирних жителів.

Авад сказав, що православний Великдень, який відзначають і в Росії, і в Україні, надає можливість припинити військові дії.

"Під час рідкісного календарного збігу релігійних свят православного Великодня, Песаха та Рамадану настав час зосередитись на нашій спільній людяності, відкинувши розбіжності", - сказав Авад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Ердоганом евакуацію із Маріуполя та гарантії безпеки для України

Автор: 

Маріуполь (3235) ООН (3359) евакуація (2318)


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Топ коментарі
+11
Художник Гаррі Андерсон - «Ісус стукає у вікна ООН», 1962 рік.
Актуально....

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24.04.2022 16:28
+8
ООН ? А шо это такое ?
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24.04.2022 16:26
+6
Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі

Кризи в Україні?
Це все що потрібно знати про так званий "ООН"
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24.04.2022 16:35
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ООН ? А шо это такое ?
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24.04.2022 16:26 Відповісти
Типа канторы рога и копыта.
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24.04.2022 16:31 Відповісти
Это собрание дядек и тёток, которые на деньги русофашиста *****, делают вид что решают вопросы мирового значения
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24.04.2022 16:42 Відповісти
ого! ООН закликає! Це потужно!
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24.04.2022 16:28 Відповісти
Художник Гаррі Андерсон - «Ісус стукає у вікна ООН», 1962 рік.
Актуально....

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24.04.2022 16:28 Відповісти
Nobody home...
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24.04.2022 16:41 Відповісти
ООН это клоака.
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24.04.2022 16:28 Відповісти
ООН должно действовать а не трындеть. Трындежь идёт уже 2 месяца а касап и дальше красную кнопку давит.
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24.04.2022 16:30 Відповісти
Незнаю як ООН виражае свое озабочення но ОБСЕ 8 років виражала а толку ніякого.
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24.04.2022 16:34 Відповісти
Похоже, они в оон просто издеваются
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24.04.2022 16:35 Відповісти
Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав негайно припинити бойові дії в Маріуполі

Кризи в Україні?
Це все що потрібно знати про так званий "ООН"
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24.04.2022 16:35 Відповісти
коріння цієї "кризи" починається в Києві; оскільки тут не нагадують світу, що це війна; і ми воюємо не з "тією стороною", а з ****** і його касапією
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24.04.2022 16:55 Відповісти
Заклики кацапосвиней тільки підбадьорують ,ще більше обстрилювати.Кацапи розуміють і поважають тільки силу, і присидання на пляшку.
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24.04.2022 16:39 Відповісти
Цей їблан забув сказати, до кого конкретно він звертається. Схоже, в нього просто робоча істерика без наслідків для тік-току.
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24.04.2022 16:41 Відповісти
Максим Галкін (чоловік Алли Борисівни) у своєму телеграм-каналі він записав відеозвернення на самоті, нетрадиційно, без Примадони. Цією промовою він нарвався на санкції від ***** штибу його законодавства, мовляв "за дискредитацію військ рф". Вірогідно, у випадку повернення в мокшу він буде арештований.
Максим Галкін чи не прямо звинуватив ***** і свою країну в агресії стосовно України. А також весь народець орди за звертання до Бога у церкві на Великдень з одночасною підтримкою війни.
Сказав, що він розчавлений смертями мирних громадян, сімей з дітьми які виявилися жертвами авантюри ***** і касапів, які втратили спокій, житло, близьких. А також звірствами орди в Бучі, Маріуполі, Харкові, Одесі, та інших містах та селах України. Висловив співчуття, дослівно: "Глибокі співчуття всім рідним загиблих та світла їм пам'ять".
Він прямо поставив запитання мокшанцям "А що ми робимо в Україні"? І вимагає кожного відповісти самому собі на це запитання.
* https://www.youtube.com/watch?v=U3VcvCL4pow Детальніше - відео в ютуб і:
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24.04.2022 16:46 Відповісти
де мій комент?
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24.04.2022 16:51 Відповісти
блін, появився після десятого перезавантаження...
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24.04.2022 16:56 Відповісти
так может нужно просто выйти из ООН всем кто недоволен его работой, создать нечто новое ...
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24.04.2022 16:56 Відповісти
Опять призывают ! Такое впечатление,что в этом ООНе одни дефективные !
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24.04.2022 17:03 Відповісти
Что-то Цензор поломался
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24.04.2022 17:05 Відповісти
На колени уже вставали?
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24.04.2022 17:21 Відповісти
ООН просто ще раз покажуть, що вони порожнє місце.
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24.04.2022 18:00 Відповісти
 
 