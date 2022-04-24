В Чугуєві через обстріли росіян поранені двоє дорослих та дитина

Поранення внаслідок ворожих обстрілів дістали жінка, чоловік та 12-річна дівчинка. Поліція закликає мешканців Харківщини залишатися на Великдень вдома.

Про це пише у фейсбуці начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову поранена дитина та її мати. Знову горе в родинах. Дитина 2010 року народження, діагноз: осколочні поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати 1986 року народження діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спини зліва, відкритий пневмоторакс", - написав він.

Він закликав мешканців регіону не полишати домівок.

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"Мешканці Слобожанщини, знову звертаюсь до Вас, руські кончені - у них нема Бога! Залишайтесь вдома і сьогодні також, незважаючи на Наше свято. Бережіть себе і своїх рідних!" - пише Тимошко.