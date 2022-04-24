Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Війська РФ вчиняють жахливі звірства в Україні.

Про це глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - зазначила вона.

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