Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Війська РФ вчиняють жахливі звірства в Україні.
Про це глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - зазначила вона.
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
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+28 Dust
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+25 Ivan Pidbujpata
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ваша карта бита !!!
отже, разом до перемоги !!!
P.S. Порох був з тієї ж опери. Просто освіченіший за цього ідіота.
Иначе эти ужасы войны будут повторяться вновь и вновь
а не тех, которых нам подсунули олигархи.