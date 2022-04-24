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Новини Війна
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Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе, - глава МЗС Великої Британії Трасс

трасс

Війська РФ вчиняють жахливі звірства в Україні.

Про це глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - зазначила вона.

Також читайте: Посол Мельник - уряду ФРН: Доки ви вагаєтесь із сучасною німецькою зброєю для Києва, Росії дозволено вбивати українських жінок і дітей. ФОТО

Автор: 

армія рф (17509) Велика Британія (5608) Маріуполь (3235) Одеса (5473) путін володимир (23869) росія (65346) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+33
Бритам-черговий респектище...Давайте ще...
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24.04.2022 16:45
+28
... і ми не заспокоїмся!

отже, разом до перемоги !!!
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24.04.2022 16:46
+25
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24.04.2022 16:50
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Трасс уполномочен заявить...!
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24.04.2022 16:43 Відповісти
.. від імені англосаксонського світу.

ваша карта бита !!!
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24.04.2022 16:47 Відповісти
Слава ее Высочеству Королеве ,Слава Великобритании 🇬🇧✌🏼🙏
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24.04.2022 17:17 Відповісти
дякуемо бабулі та Борису
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24.04.2022 16:45 Відповісти
Ну какая она бабуля, ещё так, очень даже
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24.04.2022 16:57 Відповісти
Не така вже вона і бабуля. 46 років їй.
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24.04.2022 16:58 Відповісти
Та бабуля, за кермом свого ягуара дає ще копоті аж будь здоров....
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24.04.2022 17:23 Відповісти
Бритам-черговий респектище...Давайте ще...
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24.04.2022 16:45 Відповісти
... і ми не заспокоїмся!

отже, разом до перемоги !!!
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24.04.2022 16:46 Відповісти
прямой и четкий ответ вове на его влажные мечты о "переговорах"......
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24.04.2022 16:47 Відповісти
Дякую справжнім УПАвцям👍. Справжні союзники познаються у скруті
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24.04.2022 16:47 Відповісти
Слова не девочки, а мальчика.
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24.04.2022 16:48 Відповісти
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24.04.2022 16:50 Відповісти
І ми не заспокоїмось
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24.04.2022 16:51 Відповісти
Великій Британії респект!
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24.04.2022 16:53 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что славяне одних корней с бриттами, англами и саксами . И уж точно не братья, бурятам, тувинцам, эрзям и прочей чуди
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24.04.2022 16:54 Відповісти
Після Чорнобиля багатьом постраждалим від променевої хвороби україцям пересаджували кістковий мозок, щоб вилікувати їх. Для цього потрібні донори. На кацапердії серед тамтешнього біосміття відповідність донорів за певними параметрами не перевищувала 30%. В той час, як у Европі, а особливо в Німеччині, така відповідність сягала 70%.
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24.04.2022 18:39 Відповісти
Ну, собственно, среди предков современных Англичан и Ирландцев ( Шотландцев это меньше касается) и Украинцев - таки викинги. Где-то больше, где-то меньше, но факт - общие предки имеются.
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24.04.2022 18:55 Відповісти
скандинавию заселили приблизительно 2500-2700 лет назад ,это так к общему развитию
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24.04.2022 22:59 Відповісти
А Зєбіл ніяк не заспокоїться теж, хоче зазирнути ***** в шоколадне око.
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24.04.2022 16:57 Відповісти
Надо новое "НАТО2" создавать в составе : Британия, США, Польша, Украина! А у нас для этого ввести расстрел за коррупцию на Армии и Военно-промышленном комплексе и "ВОЕННЫЙ СБОР" с доходов граждан сделать пропорциональноДоходам - с повышением до 15%..А может и до 25... ( заработал минималку -1,5%, если больше 3-х минималок заработал -5% и тд.. и с этих которые в офшоры уходят ВААЩЕ -50%) .....!! Через 5 лет к нам вступить просится будут...., а Мы не берём!!!!
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24.04.2022 16:57 Відповісти
Питання в іншому: Чому "наших" західних "партнерів" ситуація, що склалася з війною в Україні повністю влаштовує? Вони й надалі мають намір захищати цінності західної демократії чужою кров'ю, хвилюючись лишень про своє комфортне життя? Та чи дійсно залишилися в цій західній "демократії" ще якісь цінності, до яких українцям потрібно прагнути і які були відсутні в нашій ментальній культурі?
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24.04.2022 16:58 Відповісти
Схоже на те,що західні партнери розглядають нас як "щит" проти орків.Це,м'яко кажучи, неправильно.Щит повинен складатися із коаліції країн "під загрозою", і країн-гарантів.І всяким там орбанам,макронам,шольцам,сербіям,болгаріям...ні хрін ховатися за спинами українців.Ми не кацапські орки, і своїх людей, на відміну від них, не на смітнику знайшли. Кожен наш воїн-це наша гордість,кожна наша втрата-то невимовний біль! Я думаю,що саме Україна "освіжить" всі ті демократичні цінності,які були "забруднені" корупційним баблом кремля.
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24.04.2022 17:33 Відповісти
Тут така справа, що Бог дає українцям урок відповідальності. Бо голосувати за антиукраїнського блазня під час війни - це вкрай безвідповідально. Тепер відгрібають усі. Щоб бути успішними, треба стати нацією. Бо поки що половина триндить мовою людоїдів, заохочуючи їх до нібито легкої перемоги.
P.S. Порох був з тієї ж опери. Просто освіченіший за цього ідіота.
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24.04.2022 18:45 Відповісти
Боже, бережи королеву!
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24.04.2022 16:58 Відповісти
Согласен с НЕЙ!!!
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24.04.2022 16:59 Відповісти
Значить, Борис вже не приїде особисто знову вправляти мізки "найвеличнішому". Цю справу доручено впровадити послиці Елізабет Трасс. Ну, подивимося, звідки в нею руки ростуть...
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24.04.2022 17:02 Відповісти
Победы не будет, пока Параша не разбита на куски и лишена ЯО. Слава Украине!
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24.04.2022 17:14 Відповісти
я ее просто люблю! она такая молодец, что хочется обнять!
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24.04.2022 17:15 Відповісти
Щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
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24.04.2022 17:47 Відповісти
Мы должны стать страной с мощнейшим оборонно промышленным комплексом.
Иначе эти ужасы войны будут повторяться вновь и вновь
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24.04.2022 18:28 Відповісти
Мы должны выбирать СВОИХ президентов,
а не тех, которых нам подсунули олигархи.
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24.04.2022 18:47 Відповісти
THANKS !
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24.04.2022 18:46 Відповісти
 
 