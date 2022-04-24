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Новини Війна
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На окупованій Харківщині фермерам, які відмовляються сіяти, колаборанти погрожують, що відберуть землю

посівна

Колаборанти, які увійшли до складу окупаційної "комендатури", примушують фермерів відновлювати весняно-польові роботи, але не можуть гарантувати їм безпеку від мін та обстрілів. У тих, хто відмовляється, погрожують відібрати землю.

Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

В сільраді зазначили, що громадою зараз керує окупаційна "комендатура" на чолі з кадровим російським військовим. Також до неї входять місцеві колаборанти.

"Окупанти і колаборанти схаменулися щодо посівної кампанії і наполегливо рекомендують керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи. Втім, з розбитою чи викраденою технікою, без палива і з нестачею посівних матеріалів та добрив зробити це проблематично. До того ж, ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Через війну третина полів в Україні непридатна для посіву, - ООН

Тим, хто відмовляється починати посівну, представники "комендатури" погрожують "націоналізувати" землі та передати їх в користування іншим.

Також окупанти вибірково навідуються до помешкань місцевих жителів та "забирають певні речі, збирають інформацію про відсутніх", - зазначили у сільраді.

Як і раніше, росіяни не дають завезти на територію громади українську гуманітарну допомогу та відмовляються надати зелені коридори для евакуації. Себе вони при цьому позиціонують "освободітєлями" громади від "прєступной украінской власті".

Дивіться: Фермер у шоломі та бронежилеті засіває поле у Запорізькій області за 30 км від лінії зіткнення. ФОТОфакт

Автор: 

окупація (6717) Харківщина (6054) посівна (129)


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Топ коментарі
+11
Интересно, как окупанты могут отобрать землю? Во вторых ета земля уже окупирована и вернется своим владельцам только после деокупации.
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24.04.2022 17:32
+8
Цікаво, як скоторуси збираються відібрати землю? Можна відібрати автівку, чи стіралку, але не ділянку землі. Я би не сіяв нічого.
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24.04.2022 17:48
+5
кому іншим? рукожопим своїм?
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24.04.2022 17:17
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кому іншим? рукожопим своїм?
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24.04.2022 17:17 Відповісти
а кто они такие ? пособники оккупантов которых будут бутылировать первыми
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24.04.2022 17:20 Відповісти
падлюки прокляті,фактично пропонують фермерам тракторами,які ще залишились,розміновувати поля ціною власного життя.Кляті нелюди.
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24.04.2022 17:23 Відповісти
Интересно, как окупанты могут отобрать землю? Во вторых ета земля уже окупирована и вернется своим владельцам только после деокупации.
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24.04.2022 17:32 Відповісти
Пулю в лоба всадять вот так и отберут.
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24.04.2022 17:41 Відповісти
Кулю в лоба треба наносити цим сраним колаборантам та кацапам. Можна тяпкою по голові.
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24.04.2022 18:14 Відповісти
Цікаво, як скоторуси збираються відібрати землю? Можна відібрати автівку, чи стіралку, але не ділянку землі. Я би не сіяв нічого.
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24.04.2022 17:48 Відповісти
відберуть землю? в кармани нагребуть?
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24.04.2022 18:09 Відповісти
А если начнут, то украдут трактор. Вот и думай
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24.04.2022 18:22 Відповісти
Если будут отступать, то всё равно украдут всё, а что не унесут, то сожгут
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24.04.2022 18:27 Відповісти
І що, вони ту землю кудись вивезуть, як "Джон Діри"? Не так багато часу спливе, і кожен отримає своє - фермери землю назад і компенсації за втрачене майно і вигоду, а колаборанти й окупанти - хтось кулю, хтось тюремний термін.
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24.04.2022 18:50 Відповісти
В руках заберут?
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24.04.2022 22:18 Відповісти
 
 