На окупованій Харківщині фермерам, які відмовляються сіяти, колаборанти погрожують, що відберуть землю
Колаборанти, які увійшли до складу окупаційної "комендатури", примушують фермерів відновлювати весняно-польові роботи, але не можуть гарантувати їм безпеку від мін та обстрілів. У тих, хто відмовляється, погрожують відібрати землю.
Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.
В сільраді зазначили, що громадою зараз керує окупаційна "комендатура" на чолі з кадровим російським військовим. Також до неї входять місцеві колаборанти.
"Окупанти і колаборанти схаменулися щодо посівної кампанії і наполегливо рекомендують керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи. Втім, з розбитою чи викраденою технікою, без палива і з нестачею посівних матеріалів та добрив зробити це проблематично. До того ж, ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Тим, хто відмовляється починати посівну, представники "комендатури" погрожують "націоналізувати" землі та передати їх в користування іншим.
Також окупанти вибірково навідуються до помешкань місцевих жителів та "забирають певні речі, збирають інформацію про відсутніх", - зазначили у сільраді.
Як і раніше, росіяни не дають завезти на територію громади українську гуманітарну допомогу та відмовляються надати зелені коридори для евакуації. Себе вони при цьому позиціонують "освободітєлями" громади від "прєступной украінской власті".
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