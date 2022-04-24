Ми вже не просимо, а вимагаємо від ООН забезпечити коридор з Маріуполя, - Верещук
Організація Об'єднаних Націй (ООН) повинна забезпечити гуманітарний коридор з обложеного Маріуполя. Саме це питання треба порушувати в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єрки Ірини Верещук в ефірі телемарафону.
"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, ще 500 поранених, майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це має говорити пан Гутерріш (в Росії, - ред.). Найголовніше, що може зробити ООН, - це відкрити гуманітарний коридор", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гутерріш відвідає Москву, після чого 28 квітня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
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просто оставлю здесь:
Т.е. точно такое же сборище нахлебников, что и было "Лига Наций" в своё время.
цивільних та наших воїнів з Маріуполя
Незрозуміло чому не проводили евакуацію у перші часи та дні. Було дві доби на евакуацію.
Зрозуміло що багато хто не поїхав би. Та все одно багато життів було б врятовано!
без поваги до ооні але тут она точно не причому.
е гарна парасолька - нада?
а з тобою ми також розберемось, на предмет розмінування, хабарів на митниці і всіх інших твоїх справ. сволота зелена. сухарі суши.
Можна кричати, вимагати, погрожувати ООН: результат буде дорівнювати нулю.
Немає вже ніякої ООН, є колосальна структура, яка займається розпилом багатомільярдного бюджету.