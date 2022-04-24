УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9792 відвідувача онлайн
Новини
5 439 53

Ми вже не просимо, а вимагаємо від ООН забезпечити коридор з Маріуполя, - Верещук

верещук

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повинна забезпечити гуманітарний коридор з обложеного Маріуполя. Саме це питання треба порушувати в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єрки Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, ще 500 поранених, майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це має говорити пан Гутерріш (в Росії, - ред.). Найголовніше, що може зробити ООН, - це відкрити гуманітарний коридор", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гутерріш відвідає Москву, після чого 28 квітня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: В ООН закликають негайно припинити бойові дії в Маріуполі для евакуації населення

Автор: 

Маріуполь (3235) ООН (3359) Гутерріш Антоніу (390) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
треба було не розміновувати Чонгар заради свого шатлу "Каланчак-Чонгар", а робити додаткові укріплення та мінувати ще більше. А вимоги твої залиш собі, країна з орками воює, а їм срати на те що ти там вимагаєшь, популістка!
показати весь коментар
24.04.2022 17:23
+36
Тупа сволота з парасолькою вимагає... Курва скількм вас бл..дей попереджали про вторгнення?
показати весь коментар
24.04.2022 17:32
+25
Прешеек от мин освобождала
показати весь коментар
24.04.2022 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ООН недееспособна и НИЧЕГО не может, кроме освоения средств и никому не нужной демагогии. Что мы там делаем, не совсем понятно
показати весь коментар
24.04.2022 17:17 Відповісти
ты прямо как про зелёных , до 24,02, сказал
показати весь коментар
24.04.2022 17:31 Відповісти
Молись своєму дранику..який буде висіти поряд з ******
показати весь коментар
24.04.2022 17:45 Відповісти
бот розганяє ненависть. noted.
показати весь коментар
24.04.2022 18:40 Відповісти
готов в мае на шашлыки?
показати весь коментар
24.04.2022 19:27 Відповісти
Ну, а такой пример, как полпред рыфы чуркин, который на весь мир показал оригинал письма трижды судимого( от же ж ***** мудрый украинский нарид то судимый, то уклонист четырежды) к ввз с просьбой ввести войска рф в Украину. Может сначала начать учиться думать и отвечать за свои решения украинцам, а предъявлять претензии к другим, когда у самого всё правление - это постоянная брехня.
показати весь коментар
24.04.2022 18:33 Відповісти
Верещак, як там чогарський хаб- шатл поживає? Скільки кацапів віддаєш при обміні?
показати весь коментар
24.04.2022 19:18 Відповісти
Антониу Гутерриш, старый маразматичный импотент, собрался к хйлу
показати весь коментар
24.04.2022 17:18 Відповісти
треба було не розміновувати Чонгар заради свого шатлу "Каланчак-Чонгар", а робити додаткові укріплення та мінувати ще більше. А вимоги твої залиш собі, країна з орками воює, а їм срати на те що ти там вимагаєшь, популістка!
показати весь коментар
24.04.2022 17:23 Відповісти
а они все празднуют пасху, а потом на шашлыки, по заветам наивеличайшего...
показати весь коментар
24.04.2022 17:30 Відповісти
Что хуже - тупость или лицемерие??
просто оставлю здесь:

показати весь коментар
24.04.2022 17:30 Відповісти
Тупа сволота з парасолькою вимагає... Курва скількм вас бл..дей попереджали про вторгнення?
показати весь коментар
24.04.2022 17:32 Відповісти
истеричная бабища, где ты раньше была?
показати весь коментар
24.04.2022 17:33 Відповісти
Прешеек от мин освобождала
показати весь коментар
24.04.2022 17:38 Відповісти
Украина обязана поднять вопрос роспуска этой бесполезной организации в случае бездействия ООН!
показати весь коментар
24.04.2022 17:36 Відповісти
Выгоняют вас? Вы и подавайте, рашисты грёбаные
показати весь коментар
24.04.2022 17:53 Відповісти
Верещук, чтоб ты знала: "ООН"-это "организация обделанных- неспособных."
Т.е. точно такое же сборище нахлебников, что и было "Лига Наций" в своё время.
показати весь коментар
24.04.2022 17:39 Відповісти
Иначе зачем тот ООН нужен.....
показати весь коментар
24.04.2022 17:42 Відповісти
Не думаю,что разминирование перешейка обошлость без этой твари
показати весь коментар
24.04.2022 17:42 Відповісти
Мені одному вона чимось нагадує Поклонську?
показати весь коментар
24.04.2022 17:42 Відповісти
Не, ну та просто полная дура, переслушавшая крымских гидов, а это популистка-приспособленка. Так что разница как бы есть.
показати весь коментар
24.04.2022 18:30 Відповісти
Ну вот, уже и ООН виновата. Когда вы уже росию и путина обвините?
показати весь коментар
24.04.2022 17:45 Відповісти
Зеля не велел.
показати весь коментар
24.04.2022 18:21 Відповісти
А сексотам все нейметься , які виступають супроти виводу
цивільних та наших воїнів з Маріуполя
показати весь коментар
24.04.2022 17:48 Відповісти
Дурбецало, ти нове слово вивчело- сексот. Сереш їм в кожній новині.
показати весь коментар
24.04.2022 17:57 Відповісти
А пустой треп помогает вывести наших воинов из Мариуполя?
показати весь коментар
24.04.2022 18:33 Відповісти
В цю немічну, недієдєздатну ООН можна не звертатись. Вони вже доказали свою неспроможність
показати весь коментар
24.04.2022 17:57 Відповісти
Яке йшло таке й здибало. Вимагати щось від ООН це показник нєдюжінного інтелекту.
показати весь коментар
24.04.2022 18:03 Відповісти
Мене вже починає втомлювати ця наївність
показати весь коментар
24.04.2022 18:05 Відповісти
Це як вимагати сексу від повного імпотента. Він може б і хотів та ні нащо не здатен.
Незрозуміло чому не проводили евакуацію у перші часи та дні. Було дві доби на евакуацію.
Зрозуміло що багато хто не поїхав би. Та все одно багато життів було б врятовано!
показати весь коментар
24.04.2022 18:05 Відповісти
як виведете мирняк і хлопців - перестану тебе, ****, ****ю називать.
показати весь коментар
24.04.2022 18:06 Відповісти
Чому Верещук не вимагає притягнути до відповідальності тих,хто здав Південь України ????А я хіба дура вимагати самої себе , разом з такими як я ,до відповідальності
показати весь коментар
24.04.2022 18:06 Відповісти
З козла молока! З ООН реальних дій!
показати весь коментар
24.04.2022 18:08 Відповісти
Менше б п#зділа, а більше робила.
показати весь коментар
24.04.2022 18:09 Відповісти
Це все одно, що у імпотента вимагати ерекцію!
показати весь коментар
24.04.2022 18:09 Відповісти
Чому ту ірку призначили...вона реально тупувата
показати весь коментар
24.04.2022 18:16 Відповісти
якось Ви м'ягко - дура дурею.
показати весь коментар
24.04.2022 18:31 Відповісти
Но работящая... Как когда-то говорилось, хуже дурака может быть только дурак с инициативой.
показати весь коментар
24.04.2022 18:36 Відповісти
так там вся зекоманда така. з кого вибирати??
показати весь коментар
24.04.2022 18:43 Відповісти
з наступного сроку - не помилиться тільки знову...
показати весь коментар
24.04.2022 19:06 Відповісти
в зелених всі навкруги винувати - тількі не вони.
без поваги до ооні але тут она точно не причому.
показати весь коментар
24.04.2022 18:29 Відповісти
Через інфантильний ідіотизм цієї зеленої курки Верещук, і Зеленського ця війна і почалась. Корінь початку війни починається з мочатку2020 року з Оману. Далі ці зелені невдахи майже три роки розвалювали армію. Будували дороги, дарували бабусям смартфони. До чого це призвело, бачать всі. Зараз трагедія Маріуполя. В підземелля Азовсталі знайшли прихисток близько 1000 маленьких Українців. Витягнути зараз Україна самостійно їх звідти поки не може. Але і залишати їх там, це злочин, а тому Зеленський має негайно говорити з президентом Байденом, прем'єром Британії Джонсоном і президентом Ердоганом про початок проведення силами спеціальних операцій НАТО спеціальної військової операції для порятунку дітей на Азовсталі. Тягнути більше не можна. Плешива кремлівська тварюка кожен день скидає на них над важкі бомби. Це буде над важка операція, але іншого виходу нема. Для ССО НАТО це їхній профіль.
показати весь коментар
24.04.2022 18:36 Відповісти
тож оонь не в армію гроші добавляла, а в паруючий асфальт.
е гарна парасолька - нада?
показати весь коментар
24.04.2022 18:43 Відповісти
Правильно, Ірко. Вимагай. Хай роблять хоч щось, імпотенти.
а з тобою ми також розберемось, на предмет розмінування, хабарів на митниці і всіх інших твоїх справ. сволота зелена. сухарі суши.
показати весь коментар
24.04.2022 18:46 Відповісти
тупа квізда.
показати весь коментар
24.04.2022 18:46 Відповісти
Ни разу не за верещучку, но НЕ ПРОСИМ, А ТРЕБУЕМ это правильно. ООН не для учета статистики создавалась, а для действий. И не безплатно. И деньги страны Украина там там тоже есть в виде взносов. Действуйте. Вам уже заплатили.
показати весь коментар
24.04.2022 18:49 Відповісти
Це тільки професору Франкенштейну, вдалося оживити труп!
Можна кричати, вимагати, погрожувати ООН: результат буде дорівнювати нулю.
Немає вже ніякої ООН, є колосальна структура, яка займається розпилом багатомільярдного бюджету.
показати весь коментар
24.04.2022 19:48 Відповісти
Я думаю,що всі вже зрозуміли що саме по собі ООН - пусте місце,нуль.
показати весь коментар
24.04.2022 21:51 Відповісти
Деду морозу написала? А Санта Клаусу?
показати весь коментар
24.04.2022 22:17 Відповісти
Тупая курица. Сначала всё похерили, а теперь чего-то требуют
показати весь коментар
24.04.2022 22:37 Відповісти
 
 