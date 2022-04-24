Міністр оборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції

Україна має отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу вже цього літа. Віце-прем'єр, міністр оборони Латвії впевнений, що всі, хто виступає проти, займають пропутінську позицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса в Twitter.

"Наша кінцева мета - надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутінською і працює проти глобальних інтересів ЄС", - написав він.

Our ultimate goal is to grant Ukraine a candidate status in EU already this summer! Any EU country opposing it is pro Putinist and works against EU global interests. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 24, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив про те, що Україна не може отримати статус кандидата в члени ЄС у червні, оскільки держави Західних Балкан проходили значно довший шлях під час цього процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС: Розчаровані заявами Австрії про те, що Україні не треба бути в ЄС