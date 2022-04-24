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Міністр оборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції

пабрікс

Україна має отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу вже цього літа. Віце-прем'єр, міністр оборони Латвії впевнений, що всі, хто виступає проти, займають пропутінську позицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса в Twitter.

"Наша кінцева мета - надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутінською і працює проти глобальних інтересів ЄС", - написав він.

Our ultimate goal is to grant Ukraine a candidate status in EU already this summer! Any EU country opposing it is pro Putinist and works against EU global interests.

— Artis Pabriks (@Pabriks) April 24, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив про те, що Україна не може отримати статус кандидата в члени ЄС у червні, оскільки держави Західних Балкан проходили значно довший шлях під час цього процесу.

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Автор: 

Латвія (1351) членство в ЄС (1263) Євросоюз (13443) Пабрікс Артіс (13)


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Топ коментарі
+25
Австро-Угорщина + Німеччина.
Нацисти об'єднались з рашистами, нічого нового.
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24.04.2022 17:59
+22
Нужен новый союз, Латвия, Польша, Словакия ... без венгров точно.
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24.04.2022 17:59
+21
Попередниця Шалленберга на посаді міністра закордонних справ теж була путінською ******.

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24.04.2022 18:04
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Нужен новый союз, Латвия, Польша, Словакия ... без венгров точно.
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24.04.2022 17:59 Відповісти
забыли литву эстонию финляндию бельгию и данию.
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24.04.2022 18:15 Відповісти
И Англию.
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24.04.2022 19:04 Відповісти
Я бы расставил приоритеты Польша, Великобритания (Джонсон показал себя лучшим славянином столетия!), Литва, Латвия, Эстония. Ну Словакия видно помнит "пражскую весну"? ... без ПРОСТИТУТОК венгров точно.
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24.04.2022 18:46 Відповісти
Tieši tā.
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24.04.2022 22:26 Відповісти
И Англию.
ЗЫ коменты не проходят?
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24.04.2022 19:05 Відповісти
Дякуємо братам і сестрам всіх цивілізованих країн
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24.04.2022 19:12 Відповісти
Австро-Угорщина + Німеччина.
Нацисти об'єднались з рашистами, нічого нового.
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24.04.2022 17:59 Відповісти
Попередниця Шалленберга на посаді міністра закордонних справ теж була путінською ******.

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24.04.2022 18:04 Відповісти
Який їхав, таку й здибав...
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24.04.2022 18:27 Відповісти
Фу, шлю-ха дешёвая!
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24.04.2022 18:47 Відповісти
Путлєр сон
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24.04.2022 19:05 Відповісти
яка вона ... красіва... . вуэ.. мене зараз вирве!
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24.04.2022 19:14 Відповісти
Ble.
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24.04.2022 22:28 Відповісти
Ці противники і не приховують свою любов до *****.
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24.04.2022 18:07 Відповісти
Шалленберг підтримував пн. потік і виступав проти американських санкцій проти газопроводу, все логічно і зрозуміло під чию балалайку танцює голова мзс Австрії.
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24.04.2022 19:05 Відповісти
назвал вещи своими именами
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24.04.2022 18:10 Відповісти
военно-экономический союз Великобритания-Польша-страны Балтии-Украина
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24.04.2022 18:20 Відповісти
У евреев паника. Русские грошики теперь не будут идти на их гуманитарные инициативы. Плевать им на тот Азов.
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24.04.2022 18:36 Відповісти
Они бы лучше своего единокровного " голубя мира" ,никак не фашиста соловьева - шапиро утихомирили.
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24.04.2022 18:40 Відповісти
В Австрии там вообще всё плохо в части продажности кацапам. Собственно всё это чрезмерное европейское благополучие сидит на шальных кацапских деньгах и к демократическим ценностям имеет только географическую принадлежность.
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24.04.2022 18:24 Відповісти
СВІТОБУДОВА ПОСТУПОВО МІНЯЄТЬСЯ , ПОЛЮСИ ВПЛИВУ МІНЯЮТЬСЯ! ПІСЛЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ ,КЛЮЧОВИМ ''ГРАВЦЕМ '' У ЄВРОПІ БУДЕ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, УКРАЇНА,ПОЛЬЩА,ЧЕХІЯ,СЛОВАЧЧИНА ,КРАЇНИ БАЛТІЇ А СТАРЕНЬКІ ШЛЮШКИ ФРН ТА ФР ВТРАТЯТЬ СВІЙ ВПЛИВ!
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24.04.2022 18:27 Відповісти
сербия,австрия,венгрия все они прогибаются под *****!
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24.04.2022 18:43 Відповісти
Хотят вернуть свою Ымпэрию и ни х..я не понимают что из-за их импотентности скорее будет австро-венгерская народная республика
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24.04.2022 21:08 Відповісти
Потрібен великий союз Литви Естонії Латвії Польщі Чехії І Нашої Неньки України і ще Великої Британії це буде потужний Союз який буде мати велику економічну і народну впливову Дію
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24.04.2022 18:57 Відповісти
+ Словенія, Словакія, Хорватія, Греція, Італія, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія
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24.04.2022 19:15 Відповісти
Цього літа України вже може не бути, поки ви соплі жкєте, .. не ато, блін, грьобане, з єесами і оонами!
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24.04.2022 19:11 Відповісти
не каркай кацап
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25.04.2022 05:33 Відповісти
противников присоединить к племени скрепному мумбо-юмбо. до полной денацификации.
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24.04.2022 20:11 Відповісти
 
 