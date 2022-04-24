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Новини Війна
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Окупанти намагаються спричинити продовольчу кризу в південних регіонах України, - Центр протидії дезінформації

посівна

Російські окупанти дозволили фермерам Херсонщини сіяти виключно зерно та соняшник.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з повідомленням української омбудсменки Людмили Денісової, ворог вивозить до кримського півострова зерно, викрадене в українських фермерів. Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти дозволили фермерам Херсонщини сіяти виключно зерно та соняшник, і лише якщо останні погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю окупантам. Більшість фермерів відмовляється від такої співпраці.

"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - додали в ЦПД.

Також читайте: Росія намагається приховати наслідки війни та здійснює інформаційну блокаду для громадян, - Центр протидії дезінформації

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криза (418) продовольство (337) Центр протидії дезінформації (161)


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Вате привезут астраханские арбузы. А пшеницу вывезут
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24.04.2022 18:21 Відповісти
что-что. а по голодоморам эти "адиннарот" впереди планеты всей
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24.04.2022 18:22 Відповісти
Який сенс садити під дулом окупанта? Не впевнений що збір урожаю відбудеться вже на звільненій території. Відтак окупант конфіскує врожай або знищить. Пшениця гарно горить...
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24.04.2022 18:23 Відповісти
Украинской власти, наверное, нетрудно будет объяснить гражданам Украины почему так бездарно просрали подготовку к полномасштабному вторжению и пропустили регулярные российские войска на юг Украины с Крыма? Тем более, что американцы об этом предупреждали, как минимум, за месяц и направление основных ударов было известно.
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24.04.2022 18:27 Відповісти
...а потім ми переможемо, коли ворог потоптавшись і все зруйнувавши, вирішить сам, що з нього досить.
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24.04.2022 18:38 Відповісти
Там где возникает "руССкий мир", там кровь, кризис, голод, разруха и бардак.
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24.04.2022 18:43 Відповісти
Ну зная москолей , они под разными предлогами ,заберут все 99% урожая . Я бы даже не начинал Потом не жалуйтесь , я вас предупреждал А вместо сельхоз работ , лучше помогите ВСУ выгнать всех москалей У вас же там плавни и лесостепь , Богом велено создавать партизанские отряды пока не начались прод отряды
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24.04.2022 19:14 Відповісти
партизанские отряды всегда спонсировались, а тут кто спонсировать будет. С палками бегать? В лесу и плавнях уже заминировано или вы думаете они настолько тупые? Чем дольше зеленые чухают опу и не дают команду генштабу тем больше вероятность что Херсонскую обл. уже не вернут
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24.04.2022 22:10 Відповісти
якщо то москальські кораблі то потопити їх, все рівно зерно з мордора не повернеш
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24.04.2022 21:31 Відповісти
 
 