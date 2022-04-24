Окупанти намагаються спричинити продовольчу кризу в південних регіонах України, - Центр протидії дезінформації
Російські окупанти дозволили фермерам Херсонщини сіяти виключно зерно та соняшник.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з повідомленням української омбудсменки Людмили Денісової, ворог вивозить до кримського півострова зерно, викрадене в українських фермерів. Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - йдеться в повідомленні.
Також окупанти дозволили фермерам Херсонщини сіяти виключно зерно та соняшник, і лише якщо останні погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю окупантам. Більшість фермерів відмовляється від такої співпраці.
"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - додали в ЦПД.
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