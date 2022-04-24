Від рук російських окупантів загинув ексдиректор асоціації ІТ України Віктор Валєєв
19 квітня під час виконання військових службових завдань в Донецькій області загинув Віктор Валєєв. Він був директором асоціації Software Ukraine та раніше очолював асоціацію ІТ України.
Про це у Facebook повідомила Софія Беленкова, передає Цензор.НЕТ.
"Хтось з вас його знає по військовій справі, хтось - як людину, що була одним з розбудовників сучасної ІТ спільноти, розвиваючи індустрію з 2012 року, створюючи перші фахові конференції, підтримуючи і змінюючи освіту та впроваджуючи інформатизацію в країні; хтось - як викладача і лектора.
Саме завдяки йому Асоціація ІТ Україна та Асоціація SW Україна надали важливий поштовх в розвитку ІТ індустрії в нашій країні.
Віктор впровадив безліч важливих проектів, ще більше хотів і міг би зробити. Його інтелект був би і в майбутньому дуже корисним країні ... але він обрав іншу справу: захист України і всіх нас.
Поховання за попередньою інформацією відбудеться наступного тижня на Алеї героїв Берковецького кладовища, інформацію надамо згодом", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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