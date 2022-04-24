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Новини Війна
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Ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії, - Держдепартамент США

прайс

Ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Те, що ми бачили від наших українських партнерів, - це не що інше, як перемога на полі бою", - заявив Прайс.

Представник Держдепу зазначив, що українські сили не дозволили Росії взяти Київ. У підсумку ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії.

"Зараз вони виграють битву за Україну. І це не дивно, тому що вони борються завзято, рішуче, наполегливо, але також і з величезним обсягом допомоги в сфері безпеки, яку також надають Сполучені Штати і близько 30 з гаком країн з усього світу. Це буде перемога України. Це буде стратегічна поразка Росії. Як би і коли б це не сталося, ми впевнені в цьому", - сказав Прайс.

Представник Держдепу відповідаючи на питання про готовність надавати Україні важке озброєння зазначив, що США надають Україні ту зброю, що необхідна нашій країні для нового типу боїв, яка розгорнеться на Донбасі і на півдні країни.

"Ми впевнені, що завдяки нашій постійній підтримці, а також рішучості і завзятості, які продемонстрували наші українські партнери, вони вийдуть переможцями", - сказав Прайс.

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При цьому він попередив, що ще доведеться зіткнутися з невдачами і новими фактами звірств російських окупантів в Україні.

"Попри те, що ми продовжуємо бачити, як наші українські партнери виходять переможцями в ключових битвах, ми будемо стикатися з невдачами, будемо свідками нових звірств, зіткнемося з додатковою жорстокістю", - додав Прайс.

Автор: 

Держдепартамент США (1639) США (23032) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+16
God bless America
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24.04.2022 18:28
+8
Мужність українських воїнів + підтримка цивілізаційного світу = перемога добра
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24.04.2022 19:09
+7
Помощь Запада и Штатов очень нужна. Ну и решительность и мастеровитость нашего военного командования от которого многое зависит. Надеюсь что в наступательных действиях ЗСУ покажет высокий уровень.
Слава Украине!!!
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24.04.2022 18:39
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God bless America
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24.04.2022 18:28 Відповісти
Повним розвалом кацапстану. А далі побачимо. Нєх *******, стратег )
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24.04.2022 18:29 Відповісти
Які у вас претензії до Прайса?
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24.04.2022 18:38 Відповісти
Дай, Боже!!!
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24.04.2022 18:36 Відповісти
Помощь Запада и Штатов очень нужна. Ну и решительность и мастеровитость нашего военного командования от которого многое зависит. Надеюсь что в наступательных действиях ЗСУ покажет высокий уровень.
Слава Украине!!!
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24.04.2022 18:39 Відповісти
Аби лишень секта консерв "сахраніть літсо расійі" не стала на заваді
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24.04.2022 18:45 Відповісти
Капитану прайсу верить можно
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24.04.2022 18:53 Відповісти
Крысы путлера даавно живут в 1945 годы,,,))))Панове українці,,,,допоможіть будь ласка,,,,Щаріковим загинути,,,,Назавжди,,,,,
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24.04.2022 18:58 Відповісти
Мужність українських воїнів + підтримка цивілізаційного світу = перемога добра
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24.04.2022 19:09 Відповісти
Кровопролитна війна продовжується... А від умовного заходу все більше компліментарності типу "Ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії"
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24.04.2022 20:28 Відповісти
Вони недооцінюють Зеленського та Єрмака.
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24.04.2022 22:36 Відповісти
Якщо вплив неадекватних політиків в Україні буде нейтралізовано.
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24.04.2022 21:08 Відповісти
 
 