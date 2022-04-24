Ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії, - Держдепартамент США

Ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Те, що ми бачили від наших українських партнерів, - це не що інше, як перемога на полі бою", - заявив Прайс.

Представник Держдепу зазначив, що українські сили не дозволили Росії взяти Київ. У підсумку ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії.

"Зараз вони виграють битву за Україну. І це не дивно, тому що вони борються завзято, рішуче, наполегливо, але також і з величезним обсягом допомоги в сфері безпеки, яку також надають Сполучені Штати і близько 30 з гаком країн з усього світу. Це буде перемога України. Це буде стратегічна поразка Росії. Як би і коли б це не сталося, ми впевнені в цьому", - сказав Прайс.

Представник Держдепу відповідаючи на питання про готовність надавати Україні важке озброєння зазначив, що США надають Україні ту зброю, що необхідна нашій країні для нового типу боїв, яка розгорнеться на Донбасі і на півдні країни.

"Ми впевнені, що завдяки нашій постійній підтримці, а також рішучості і завзятості, які продемонстрували наші українські партнери, вони вийдуть переможцями", - сказав Прайс.

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При цьому він попередив, що ще доведеться зіткнутися з невдачами і новими фактами звірств російських окупантів в Україні.

"Попри те, що ми продовжуємо бачити, як наші українські партнери виходять переможцями в ключових битвах, ми будемо стикатися з невдачами, будемо свідками нових звірств, зіткнемося з додатковою жорстокістю", - додав Прайс.