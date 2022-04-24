Статус УБД отримають тільки ті добровольці, які брали безпосередню участь у бойових діях, - Лапутіна
Мінветеранів продовжує працювати над оновленням системи соціального захисту воїнів та їхніх родин.
Про це розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час візиту до Полтави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
Вона нагадала, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.
"Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні, - розказала Юлія Лапутіна. - Проте відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями".
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Арахамія, Подоляк, Тищенко, Єрмак, Зеленський, Татаров, Демченко і решта героїв не буде забута?
Все це зе отримає заслужену нагороду?
Я так розумію "коля жопа" отримав пістоля для того щоб , ірпінські, бучанські, гостомельські, сумські, чернігівські, славутичські терівці не посадили його одразу на пляшку ?
але ж еоля посадять навіть з пісолем і привяжуть пістоля на шию
В команді Зеленського, 90% лайна.
І це лайно звикло плювати на людей, демонструючи свою зневагу і "статусність" над людьми та законами.
Але я сподіваюсь, що змінилися і часи і люди, тому і котлета і єрмак, можуть опинитися у дуже неприємній для них ситуації...
Коля "Мітбол" он кував перемогу в кабаках мукачівських з місцевими тьолками. А ще Трухін партизанив по лісах на Київщині????