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Новини Війна
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Статус УБД отримають тільки ті добровольці, які брали безпосередню участь у бойових діях, - Лапутіна

убд,удостоверение

Мінветеранів продовжує працювати над оновленням системи соціального захисту воїнів та їхніх родин.

Про це розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час візиту до Полтави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Вона нагадала, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.

"Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні, - розказала Юлія Лапутіна. - Проте відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеранський фонд допомагатиме українським захисникам та їхнім родинам - вимушеним переселенцям, - Лапутіна

Автор: 

УБД (133) Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+42
Коля Тищенко сражался на Мукачевских фронтах. Встречайте ветерана.
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24.04.2022 18:38
+25
... Юзік і коля котлєта .
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24.04.2022 18:40
+21
та невжєе? а коля котлета вже і пістоля отримав за пожирання котлет по київскі у мукачево
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24.04.2022 18:42
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Коля Тищенко сражался на Мукачевских фронтах. Встречайте ветерана.
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24.04.2022 18:38 Відповісти
Там ще з 2014 року є полк прокурорів- убдшників у кількості 700 штук. Може час почати з них?
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24.04.2022 19:06 Відповісти
Он громит врага скорострельной артиллерией 20-дюймового калибра.
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24.04.2022 19:20 Відповісти
Пивокрад и любитель плюшек Юрченко то де УБДшник.
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24.04.2022 19:37 Відповісти
Шо ти пиз.. всіх чиновників діти давно мають статус
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24.04.2022 18:38 Відповісти
... Юзік і коля котлєта .
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24.04.2022 18:40 Відповісти
та невжєе? а коля котлета вже і пістоля отримав за пожирання котлет по київскі у мукачево
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24.04.2022 18:42 Відповісти
Прокурори......
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24.04.2022 18:44 Відповісти
Речь идет о добровольцах, прокурорские все участники, ведь военное положение введено на всей территории Украины
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24.04.2022 19:00 Відповісти
А мобилизованньІе в ВСУ?
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24.04.2022 18:49 Відповісти
Гарний закон!
Арахамія, Подоляк, Тищенко, Єрмак, Зеленський, Татаров, Демченко і решта героїв не буде забута?
Все це зе отримає заслужену нагороду?
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24.04.2022 18:56 Відповісти
Они отбивали вражье нападение возле президентского бункера в первые дни. Снимут в Голливуде фильм "Солдаты Удачи" в роли Зеленского Роберт Дауни-младший, Арахмию будет играть Крис Хемсворт.
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24.04.2022 19:02 Відповісти
Всі ці перші в списку
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24.04.2022 20:00 Відповісти
по коле-катлете-тищенко - пишите везде, куда дотянетесь - инсте, айситиви, укрправда - везде и задавайте вопросы. по липовому "батальону", который лижет катлете жопу - тоже спрашивайте. это нельзя просто замылить. все понимают, что УЖЕ происходит.
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24.04.2022 18:58 Відповісти
Це ще те мертвонароджене Міністерство! По боротьбі з ветеранами. І вона там головний законодавець моди, паскуда, то не здивуюсь, якщо вона виявиться запроданкою.
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24.04.2022 19:01 Відповісти
Комиссия решит кто получит статус участника
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24.04.2022 19:02 Відповісти
оп .. и для кого-то нежданчик прилетел...катлет на всех не хватит..
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24.04.2022 19:02 Відповісти
Справедливо!

Я так розумію "коля жопа" отримав пістоля для того щоб , ірпінські, бучанські, гостомельські, сумські, чернігівські, славутичські терівці не посадили його одразу на пляшку ?

але ж еоля посадять навіть з пісолем і привяжуть пістоля на шию
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24.04.2022 19:03 Відповісти
Скажите мне кто-то, шо награждение Коли Трясогузки - чья-то неудачная шутка...ну не может это быть реальностью.
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24.04.2022 19:04 Відповісти
Вы просто не знаете, он герой... Черновцы он не сдал...
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24.04.2022 19:22 Відповісти
Ні, все простіше.
В команді Зеленського, 90% лайна.
І це лайно звикло плювати на людей, демонструючи свою зневагу і "статусність" над людьми та законами.
Але я сподіваюсь, що змінилися і часи і люди, тому і котлета і єрмак, можуть опинитися у дуже неприємній для них ситуації...
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24.04.2022 19:39 Відповісти
Зараз частина ряджених в областях, де осідає багато допомоги для реального бою, а боєм і не пахло, будуть шлепати по домівках.
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24.04.2022 19:19 Відповісти
Тилова тероборона дачних кооперативів у шоці.
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24.04.2022 19:32 Відповісти
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24.04.2022 19:40 Відповісти
Отже коли на заході люди ризикували життям, перебуваючи в казармах і були ціллю для ракет це обов'язок? І держава нічого нікому не винна? Ганебна заява, цікаво наскільки знизится мобілізаційний ефект після того як кацапи накопичуть сили та знов попруть
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24.04.2022 19:58 Відповісти
Подивившись це відео... щось не дуже віриться в справедливість... https://www.youtube.com/watch?v=eiNeXWy14fo&t=4003s
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24.04.2022 20:05 Відповісти
да що ви кажете??? а як же бійці "ужгородсько-мучаківського" та "львівського" фронтів?? Прокурори та їх синки що втекли за кордон? Як про них забути.
Коля "Мітбол" он кував перемогу в кабаках мукачівських з місцевими тьолками. А ще Трухін партизанив по лісах на Київщині????
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24.04.2022 20:21 Відповісти
После войні окажется,что 90% чиновников и депутатов героически сражались в первых рядах и на них посыпется дождь наград.А о настоящих героях никто и не вспомнит.
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24.04.2022 20:55 Відповісти
...ну і плюс ще прокурори судді штабні СБУшники мусора податківці і "вишенька на торті" свої чада!!!
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24.04.2022 21:25 Відповісти
Комісія це добре. Більше треба створити різноманітних кломісій.
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24.04.2022 21:27 Відповісти
 
 