УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5326 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 054 3

Більше 100 тис. маріупольців залишаються в місті та благають про порятунок, - мер Бойченко

маріуполь

У блокадному Маріуполі близько 100 тис. цивільних благають про порятунок.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше 100 тис. населення, на жаль, залишається в місті та благають про порятунок. Дві доби поспіль російські окупанти зривають евакуацію", - зазначив він.

Читайте також: Ми вже не просимо, а вимагаємо від ООН забезпечити коридор з Маріуполя, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3235) Бойченко Вадим (88)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський здав весь південь Уйлу ще до початку їх наступу.
показати весь коментар
24.04.2022 18:55 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 19:25 Відповісти
Хтось ж познімав мінні загородженння на Кримському перешейку, а там вузько, на Чонгарі, окрім Зе влади нікому було.
Звісно я розумію що ватників і симпатиків Руцкого міру на Півдні України вистачало, але вони не заслуговують того що зараз коїться в Маріуполі.
показати весь коментар
24.04.2022 19:37 Відповісти
 
 