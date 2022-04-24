Більше 100 тис. маріупольців залишаються в місті та благають про порятунок, - мер Бойченко

У блокадному Маріуполі близько 100 тис. цивільних благають про порятунок.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше 100 тис. населення, на жаль, залишається в місті та благають про порятунок. Дві доби поспіль російські окупанти зривають евакуацію", - зазначив він.

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