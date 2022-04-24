РФ втратила 90% своїх кращих десантників і 4 тисячі досвідчених найманців, - Грозєв
Росія втратила 90% своїх кращих десантників. Це сталося ще на початку повномасштабної війни, тобто до квітня.
Про це в ефірі українського телемарафону заявив журналіст порталу Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Ведучі уточнили, які підрозділи і техніка залишилися у росіян. Грозєв відповів: "Цей тренд, він очевидний. Він не є тільки продуктом, скажімо так, української військової пропаганди, тому що вона повинна, звичайно, мотивувати народ. Але ми реально перевірили - я особисто перевіряв - у першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найякісніша, важлива і суттєва частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти і завоювати столицю не можна".
Далі Грозєв розповів, що РФ також втратила більшу частину другого ешелону. До неї входили найманці, підрозділи яких Росія теж вважала передовими. Журналіст підкреслив: ці люди брали участь не тільки в навчаннях. Вони мали досвід реальних бойових дій - в Сирії, африканських країнах і на Донбасі. Втрати в другому ешелоні склали чотири тисячі осіб. За словами Грозєва, це величезний відсоток ліквідованих солдатів, які раніше брали участь у війнах.
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А поганим - поліетіленові пакети.
"Не хочу показаться парадоксальным"
Це називається не "парадоксальным", а недолугим.
Довіряти Люсі може, або, м'яко кажучи, недалека людина, або пристрасний прихильник зебілів.
Грозєв - ВСЕСВІТНЬО відомий журналіст розслідувач, який зробив багато в боротьбі з паРашкою та збиранні доказів про її злочини.
Наприклад, по "справі Боинга", по вибухах на чешстських військових складах і багато ще.
"с русскими деньгами за плечами"
От чого не було - того не було.
Доречі, мамА в дитинстві пєтрова не вчила не судити про інших по собі?
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Розуміючи це вони тому три рази у каденцію Пороха і підривали артсклади, Аваков за це так і не відповів головою, бо його Нацгвардія охороняла і Богданівку і інщі артсклади.