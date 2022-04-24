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Новини Війна
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РФ втратила 90% своїх кращих десантників і 4 тисячі досвідчених найманців, - Грозєв

террористы,наемники,нвф

Росія втратила 90% своїх кращих десантників. Це сталося ще на початку повномасштабної війни, тобто до квітня.

Про це в ефірі українського телемарафону заявив журналіст порталу Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ведучі уточнили, які підрозділи і техніка залишилися у росіян. Грозєв відповів: "Цей тренд, він очевидний. Він не є тільки продуктом, скажімо так, української військової пропаганди, тому що вона повинна, звичайно, мотивувати народ. Але ми реально перевірили - я особисто перевіряв - у першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найякісніша, важлива і суттєва частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти і завоювати столицю не можна".

Далі Грозєв розповів, що РФ також втратила більшу частину другого ешелону. До неї входили найманці, підрозділи яких Росія теж вважала передовими. Журналіст підкреслив: ці люди брали участь не тільки в навчаннях. Вони мали досвід реальних бойових дій - в Сирії, африканських країнах і на Донбасі. Втрати в другому ешелоні склали чотири тисячі осіб. За словами Грозєва, це величезний відсоток ліквідованих солдатів, які раніше брали участь у війнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не накаже натиснути ядерну кнопку, бо знає: цей наказ просто не виконають, - Грозєв

Автор: 

втрати (4413) найманці рф (2060) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+47
Расєйская тіпа армія припинить повністю своє жалюгідне існування саме в Україні...
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24.04.2022 18:54
+33
Грустят фонтаны...
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24.04.2022 18:56
+33
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24.04.2022 19:06
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Расєйская тіпа армія припинить повністю своє жалюгідне існування саме в Україні...
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24.04.2022 18:54 Відповісти
ВДФсе...
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24.04.2022 18:55 Відповісти
Грустят фонтаны...
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24.04.2022 18:56 Відповісти
Вот такие воины
https://www.youtube.com/watch?v=Tfa5Cgy8zKw
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24.04.2022 19:16 Відповісти
вщент ********** рашистский непобедимый Т-90.....
https://twitter.com/i/status/1518250200925679617
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24.04.2022 18:59 Відповісти
танчег так себе...
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24.04.2022 19:41 Відповісти
Теперь нужно добивать Пидоросию по всем фронтам в том числе военные анклавы в других странах. Иначе через несколько лет Пидоросия опять восстановится и придется начинать все сначала
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24.04.2022 19:00 Відповісти
Кращим россійським десантникам - найкращі труни.

А поганим - поліетіленові пакети.
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24.04.2022 19:01 Відповісти
***** було вийобуватись проти першої армії світу.
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24.04.2022 19:04 Відповісти
+5
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24.04.2022 20:04 Відповісти
Кращим россійським десантникам - найкращі хробаки
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24.04.2022 19:05 Відповісти
Слава Збройним Силам України!
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24.04.2022 19:05 Відповісти
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24.04.2022 19:06 Відповісти
Скоро будуть перепитувати - Москва ? А що це таке ?
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24.04.2022 19:16 Відповісти
Це помилка перти проти першої армії світу! Орки, запам'ятайте, ЗСУ - це найвеличніші Воїни у Світі!
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24.04.2022 19:07 Відповісти
Не хочу показаться парадоксальным, но я доверяю Арестовичу больше чем Грозеву. Грозев просто пустой болтун с русскими деньгами за плечами, а Арестович особа приближенная к императору.
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24.04.2022 19:08 Відповісти
Зря
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24.04.2022 19:25 Відповісти
Твій арестович єзуїт і Люся.
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24.04.2022 19:26 Відповісти
Спросите Арестовича где находится Бурба.
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24.04.2022 19:27 Відповісти
Ніколи не довіряй гермафродитам...
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24.04.2022 19:42 Відповісти


"Не хочу показаться парадоксальным"
Це називається не "парадоксальным", а недолугим.
Довіряти Люсі може, або, м'яко кажучи, недалека людина, або пристрасний прихильник зебілів.

Грозєв - ВСЕСВІТНЬО відомий журналіст розслідувач, який зробив багато в боротьбі з паРашкою та збиранні доказів про її злочини.
Наприклад, по "справі Боинга", по вибухах на чешстських військових складах і багато ще.

"с русскими деньгами за плечами"
От чого не було - того не було.
Доречі, мамА в дитинстві пєтрова не вчила не судити про інших по собі?
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24.04.2022 22:18 Відповісти
по кол-ву алкашей в фонтанах русня даже не заметит этого, будут считать шо іліта на мєсте
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24.04.2022 19:14 Відповісти
Не совсем так ,не ******** потерял а Украина их уничтожила ,за что собственно ,СЛАВА ЗСУ и СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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24.04.2022 19:16 Відповісти
величезний відсоток руSSкого біомусора , які раніше брали участь у війнах: тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 19:23 Відповісти
Я розумію що не з Генштабу, але я також розумію просту і елементарну істину - кацапські війська 24/7 треба бомбити і утюжити ракетами, артилерієй, бомбами, навіть килимовими бомбардуваннями, звісно потім буде випалена земля але скільки життів збережеться воякам України. Кацапи не заслуговують прямих вогневих контактів з нашими вояками - тільки смерті з неба.
Розуміючи це вони тому три рази у каденцію Пороха і підривали артсклади, Аваков за це так і не відповів головою, бо його Нацгвардія охороняла і Богданівку і інщі артсклади.
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24.04.2022 19:25 Відповісти
Добра новина!
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24.04.2022 19:33 Відповісти
Лучшие это те, которые на день десантника смогли из фонтана на своих двоих вылезти)))
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24.04.2022 19:40 Відповісти
Мы их крестили, мы их и отпоем ...
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24.04.2022 19:41 Відповісти
------------------
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24.04.2022 19:43 Відповісти
Штаб ЗСУ каже що затопили крейсер РАБzzii мацковия,,,,без морякiv))))
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24.04.2022 19:44 Відповісти
KapZda RuSkin mir))))))
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24.04.2022 19:53 Відповісти
Грозєв бреше як завжди
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24.04.2022 20:24 Відповісти
Коли сирійці скинуть Асада, день ЗСУ стане офіційним в Сирії.
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24.04.2022 20:52 Відповісти
Не зрозуміло, з тих переможних реляцій, хто там утримує весь південь України?! Той Хрісто якийсь мутний тіп. Всі ці "інсайди" мають якусь мету, відмінну від простого інформування .
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24.04.2022 21:25 Відповісти
а на півдні нічого особливо не відбувається. там наші не наступають...поки, бо зараз першочергове - схід
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24.04.2022 21:42 Відповісти
90% pH.
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24.04.2022 22:19 Відповісти
Земля им стекло ватой... А чтобы жены и дети по мусоркам побирались....
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24.04.2022 22:43 Відповісти
 
 