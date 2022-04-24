РФ втратила 90% своїх кращих десантників і 4 тисячі досвідчених найманців, - Грозєв

Росія втратила 90% своїх кращих десантників. Це сталося ще на початку повномасштабної війни, тобто до квітня.

Про це в ефірі українського телемарафону заявив журналіст порталу Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ведучі уточнили, які підрозділи і техніка залишилися у росіян. Грозєв відповів: "Цей тренд, він очевидний. Він не є тільки продуктом, скажімо так, української військової пропаганди, тому що вона повинна, звичайно, мотивувати народ. Але ми реально перевірили - я особисто перевіряв - у першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найякісніша, важлива і суттєва частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти і завоювати столицю не можна".

Далі Грозєв розповів, що РФ також втратила більшу частину другого ешелону. До неї входили найманці, підрозділи яких Росія теж вважала передовими. Журналіст підкреслив: ці люди брали участь не тільки в навчаннях. Вони мали досвід реальних бойових дій - в Сирії, африканських країнах і на Донбасі. Втрати в другому ешелоні склали чотири тисячі осіб. За словами Грозєва, це величезний відсоток ліквідованих солдатів, які раніше брали участь у війнах.

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