В Маріуполі понад 20 тис. жителів загинули внаслідок дій окупантів, - мер Бойченко
Понад 20 тис. жителів Маріуполя загинули від рук окупантів у блокадному Маріуполі.
Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже сьогодні маємо сумну цифру - понад 20 тисяч місцевого населення, наших мирних мешканців, то жінки, діти, на жаль, загинули", - зазначив він.
Топ коментарі
+5 Adalet
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+3 Александр Казаков #477584
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+2 Александр Казаков #477584
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