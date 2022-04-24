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Новини Війна
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В Маріуполі понад 20 тис. жителів загинули внаслідок дій окупантів, - мер Бойченко

маріуполь

Понад 20 тис. жителів Маріуполя загинули від рук окупантів у блокадному Маріуполі.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже сьогодні маємо сумну цифру - понад 20 тисяч місцевого населення, наших мирних мешканців, то жінки, діти, на жаль, загинули", - зазначив він.

Також читайте: Більше 100 тис. маріупольців залишаються в місті та благають про порятунок, - мер Бойченко

Автор: 

Маріуполь (3235) Бойченко Вадим (88)


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Топ коментарі
+5
Це треба тому дюссельдорфському покидьку запхати в його гидку прокацапську пику, що "" щодо масштабів спричинених його улюбленою руснею руйнувань та кількості жертв серед українців
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24.04.2022 19:36
+3
Як кажуть у нас люди: вмирають люди і собаки. А кацапи здихають !!!

Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:34
+2
Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:32
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Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:32 Відповісти
Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:33 Відповісти
Живодеры парашутинские нелюди! Они кровью своей умоются!
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24.04.2022 19:34 Відповісти
Як кажуть у нас люди: вмирають люди і собаки. А кацапи здихають !!!

Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:34 Відповісти
Це треба тому дюссельдорфському покидьку запхати в його гидку прокацапську пику, що "" щодо масштабів спричинених його улюбленою руснею руйнувань та кількості жертв серед українців
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24.04.2022 19:36 Відповісти
Був такий момент ,як сидів під обстрілами в підвалі,подумав на якусь секунду за Маріуполь,може це інформаційна атака,може це все не правда,та правда все ,буде ще більше жертв,доголосувались за 30 років
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24.04.2022 19:40 Відповісти
Это только предварительно и уже 40 Буч. Конец Света.
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24.04.2022 19:49 Відповісти
там еще беда одна просматривается - всех захваченных в Мариуполе которые типа по зеленому коридору "спасалис"ь на самом деле попадают в АД - фильтрационные лагеря - потом детей отбирают и продают в семьи или педофилам в притоны, мужчин "допрашивает" фсб на подвалах ..
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24.04.2022 19:58 Відповісти
АЗОВ-СТАЛЬ з Азовсталі...
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24.04.2022 20:19 Відповісти
 
 