В Маріуполі понад 20 тис. жителів загинули внаслідок дій окупантів, - мер Бойченко

Понад 20 тис. жителів Маріуполя загинули від рук окупантів у блокадному Маріуполі.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже сьогодні маємо сумну цифру - понад 20 тисяч місцевого населення, наших мирних мешканців, то жінки, діти, на жаль, загинули", - зазначив він.

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