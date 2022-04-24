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Кремль прагне показати росіянам "досягнення" до 9 травня, для чого спробує захопити південь України, - Грозєв

рф,росія

Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам.

Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", - каже він.

Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб показати його до 9 травня як достатнє, стверджує журналіст. Однак якщо йому це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупантів залишаються близько 30% запасу високоточних ракет, - Грозєв

"Якщо їм це не вдасться - а мені здається, що їм це не вдасться, - то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї", - додав Грозєв.

За словами журналіста, російський народ перестає вірити своєму уряду та пропаганді.

"Ми відстежуємо щодня всі запити в російських інтернет-пошуковиках, і запитаннями, що часто ставлять, стають: що реально сталося з крейсером "Москва"? Коли Україна заїде на територію Росії? Куди подівся Шойгу? Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дня ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", - додав Грозєв.

Також читайте: РФ втратила 90% своїх кращих десантників і 4 тисячі досвідчених найманців, - Грозєв

Автор: 

Одеса (5473) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+26
Непонятно зачем им какие то победы в реальности. Долбоящеры рашкованские и так с телека любую хрень схавают. Своим глазам не поверят а говорящим головам поверят. дебилы ***
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24.04.2022 19:36
+21
На 9 травня можуть протягнути в целофановому пакеті )(уйла по красной площаді.
Цього достатньо.
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24.04.2022 19:36
+18


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24.04.2022 19:36
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24.04.2022 19:28 Відповісти
Это болгарин меня одного бесит зачем вообще писать его бредни и высланные из пальца фантазии????
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24.04.2022 19:43 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 19:28 Відповісти
а схід вже відміняється? можна з евакуації людям їхати додому вже? То не той Гроздєв, який обіцяв у кінці лютого, що у свинособак закінчаться снаряди?
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24.04.2022 19:29 Відповісти
нехай ***** їм свій тремор покаже
що може бути краще?
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24.04.2022 19:34 Відповісти
*** им в рыло
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24.04.2022 19:35 Відповісти
Захопити лапатнікі можуть тільки ротом,глибину захоплення можуть вибрати самі,якщо ні то ЗСУ їм допоможуть...
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24.04.2022 19:35 Відповісти
)(уй за щьоку їм, а не південь. хай орки для початку з Чорнобаєвкою розберуться. Вже 40 днів їх їПуть, на щастя ці потвори не крепшають.
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24.04.2022 19:35 Відповісти
На 9 травня можуть протягнути в целофановому пакеті )(уйла по красной площаді.
Цього достатньо.
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24.04.2022 19:36 Відповісти
Каламутить воду Грозєв.
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24.04.2022 20:01 Відповісти
Намагаюсь слідкувати за ''АнаЛлітикою'' Грозева і розумію АнаЛлітика)) бла,бла,бла!
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24.04.2022 19:36 Відповісти
Непонятно зачем им какие то победы в реальности. Долбоящеры рашкованские и так с телека любую хрень схавают. Своим глазам не поверят а говорящим головам поверят. дебилы ***
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24.04.2022 19:36 Відповісти


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24.04.2022 19:36 Відповісти
я однозначно доживу до того часу, коли в їх пошуках лідируватимуть запити: "скільки варити ворону", "де дорожче продати нирку" і "дайте будь ласка мені трошки їжі китайською"
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24.04.2022 19:36 Відповісти
"скільки варити ворону"
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24.04.2022 20:19 Відповісти
Zуй в Vопу вам, дебилы, а не Юг Украины!
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24.04.2022 19:37 Відповісти
-...мені здається"., балабол! Ми, всі , ще досі чекаємо від тебе,АНОНСОВАНОГО!!, фільму про Вагнергейт!! Або, гроші виплюнь, або: - коли здається- хреститись треба!!
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24.04.2022 19:38 Відповісти
не может гроздев грошi выплюнуть - пачка от дермака слишком толстая во рту застряла
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24.04.2022 20:02 Відповісти
Ну Грозєв це капець який експерт, розумію чому Залужний попросив затулити ********* отаких от спеціалістів
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24.04.2022 19:38 Відповісти
Вести из параллельной вселенной. Наконец-то стало понятно, зачем Бульба хунта сделал безвиз для Литвы и Латвии. Для того, чтобы в преддверии праздника Пасхи жители этих стран могли купить в Беларуси соль и гречу, пишет Telegram-канал https://t.me/nic_and_mike/1860 «Ник и Майк» .

Сделаем небольшое открытие для синепалой матери Терезы. В Литве, Латвии и даже, прости Господи, Польше все хорошо с продуктами питания. В то время как в Беларуси пенсионеры и рады были бы скупить соль и гречу, но денег у них нет. О чем они заявляют прямо в камеру пропагандистам.

Еще интереснее разворот по поводу войны в Украине. Свое выступление синепал начал с заявления «абы не было войны». Все хорошо, но, если отталкиваться от практик губошлепиков из Гестапо по улице Революционной, то это тянет минимум на 15 суток. Многие белорусы, которые выражали против войны, подверглись репрессиям.

Сейчас делать вид, что ты всегда был за мир можно, но Майк собрал все высказывания с начала года, в которых синепал, спрятавшись за спину брата Вовы, угрожал Украине. Через три месяца после эти угроз и того отпора, который дала Украине, Картофельный Лось заверещал о мире. Это полная капитуляция.

Переобувание легко объяснить. Поражение России ставит крест не только на Путине, но и на хунте, последней опорой которой Кремль как раз и является.

С тех пор ситуация на фронте радикальным образом не изменилось, а темпы поставок оружия - увеличились. В ближайшее время в США примут лендлиз. Это значит, что вооружения станет еще больше, а перспективы агрессоров - еще хуже.

Попытка пропетлять в стиле «не виноватая я, он сам пришел» - слишком дешевая.
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24.04.2022 19:39 Відповісти
Холопи боярам не вірять, царь то хороший, вони за нього горою стоять.
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24.04.2022 19:39 Відповісти
Грозєв, судячі с минулих істерик, базікало
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24.04.2022 19:39 Відповісти
Грозев ,смердячий репортер!!!
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24.04.2022 19:41 Відповісти
Коли Україна заїде Шойгу прикладом у їбало?
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24.04.2022 19:42 Відповісти
На сході стоіт кононада. сторона Изюма і радковскіх песок. І це до Славьянска і Краматорска. Смерть окупантам.
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24.04.2022 19:42 Відповісти
После, ракетного обстрела Одессы , дырку от бублика им , а не юг Украины Уйдут, вслед за кораблём
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24.04.2022 19:44 Відповісти
Якщо це дійсно так,бажано щоб держава одразу попереджала про можливий масований наступ і відбувалася евакуація. Щоб не повторювати помилок.
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24.04.2022 19:50 Відповісти
І телеканали весь час крутять ось цих ''експертів''. Гроздєв, Швец, Піонтковський, Жданов та інші. Вони все коментують підряд.
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24.04.2022 19:51 Відповісти
А тебе эти эксперты не нравятся ? может ты других назовёшь , которым можно будет доверять ?
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24.04.2022 20:32 Відповісти
Не дарма ж ************ наказав розмінувати перешийок щоб зазирнути ***** вглаз. Щоб здати південь і південний схід. В перший же день війни рашисти були вже під Мелітополем, а на другий під Бердянськом. Зрадник квартальний працює на *****.
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24.04.2022 19:51 Відповісти
От якби не перешийок то до Зе практично не було би питань.
А так виходить у верхах є зрадник з неабиякими повноваженнями. І його досі не прибрали.
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24.04.2022 20:00 Відповісти
не було питань ? серьезно - а на перговорах что арахамия пытался отдать пол Украины? это что не питання?
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24.04.2022 20:04 Відповісти
Тарас Чорновил как-то сказал, что возможность живьем выйти из киевской области рашистам дал ОП...
Тоже, кстати, иксперд, правда, воняющий рыгами...
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24.04.2022 21:21 Відповісти
то количество техники ,что оттуда выехало можно было уничтожить только с очень большими потерями с нашей стороны-поэтому ВСУ уничтожили сколько смогли,остальное кацапы отвели сами-войска стали небоеспособными после больших потерь и частично разложились от грабежей (после того как взяли в багатых пригородах большой хабар желание сдохнуть у многих сразу пропало)
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24.04.2022 23:23 Відповісти
Там - не одна конзерва, там - ціла... конзерваторія.
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25.04.2022 04:23 Відповісти
Якщо "народ почне ставити запитання"? То Росгвардія відповість знаком оклику !
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24.04.2022 19:58 Відповісти
Якщо "народ почне ставити запитання"? То Росгвадія відповість знаком оклику !
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24.04.2022 20:01 Відповісти
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24.04.2022 20:02 Відповісти
Пропагандисты снимут любой победный ролик для кремля
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24.04.2022 20:04 Відповісти
За 2 тижні це не дуже реально...
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24.04.2022 20:06 Відповісти
"Он шел на Одессу, а вьішел - к Херсону..." Отак і рашка - фантазувала про захоплення Одеси до 9 травня, але тут не тільки Одеса не світить, ще й втратить рашка до цього дня Херсон.🍌тобі, рашка, а не Одеса!
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24.04.2022 20:21 Відповісти
Почему все так воспринимают Грозева? Он прав. Наверняка оркам такие задачи и ставились. Понятно что они отсосут. Но до последнего будут пытаться выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, возможно Херсонской. Им нужен парад победы в каком-нибудь относительно целом городе. Пока что для этой цели более всего подходит Херсон. Ну а дальше они продолжат штурмовать Юг, если им жестко не дадут по зубам.
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24.04.2022 20:24 Відповісти
Грозєв дуже мутний персонаж, він себе проявив, коли придумав отруєння абромовича-гаманця пуйла, в реальному житті це була піар акція представника роzz влади.

Це чудо виконує замовлення за гроші.
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24.04.2022 20:30 Відповісти
Покажуть москалопітекам дірку від Воронежа на мапі, які проблеми.
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24.04.2022 20:33 Відповісти
Це яку Одесу, ту що в Україні, чи ту, що в США?
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24.04.2022 20:37 Відповісти
Какой Юг ,какая Одесса ,два месяца окружённый Марик взять не могут ...отныне и навсегда ,кацапы в Украине будут брать только в рот ,как бы Украина к 9 Мая Крым не взяла в родную украинскую гавань .
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24.04.2022 20:41 Відповісти
Скоро кацапи будуть питати - коли вже Україна їх визволить )) Даю 100% що більшість білорусів була би не проти, щоб ми їх визволили.
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24.04.2022 21:20 Відповісти


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 23:47 Відповісти
 
 