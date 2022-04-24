Кремль прагне показати росіянам "досягнення" до 9 травня, для чого спробує захопити південь України, - Грозєв
Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам.
Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.
"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", - каже він.
Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб показати його до 9 травня як достатнє, стверджує журналіст. Однак якщо йому це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.
"Якщо їм це не вдасться - а мені здається, що їм це не вдасться, - то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї", - додав Грозєв.
За словами журналіста, російський народ перестає вірити своєму уряду та пропаганді.
"Ми відстежуємо щодня всі запити в російських інтернет-пошуковиках, і запитаннями, що часто ставлять, стають: що реально сталося з крейсером "Москва"? Коли Україна заїде на територію Росії? Куди подівся Шойгу? Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дня ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", - додав Грозєв.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
що може бути краще?
Цього достатньо.
Сделаем небольшое открытие для синепалой матери Терезы. В Литве, Латвии и даже, прости Господи, Польше все хорошо с продуктами питания. В то время как в Беларуси пенсионеры и рады были бы скупить соль и гречу, но денег у них нет. О чем они заявляют прямо в камеру пропагандистам.
Еще интереснее разворот по поводу войны в Украине. Свое выступление синепал начал с заявления «абы не было войны». Все хорошо, но, если отталкиваться от практик губошлепиков из Гестапо по улице Революционной, то это тянет минимум на 15 суток. Многие белорусы, которые выражали против войны, подверглись репрессиям.
Сейчас делать вид, что ты всегда был за мир можно, но Майк собрал все высказывания с начала года, в которых синепал, спрятавшись за спину брата Вовы, угрожал Украине. Через три месяца после эти угроз и того отпора, который дала Украине, Картофельный Лось заверещал о мире. Это полная капитуляция.
Переобувание легко объяснить. Поражение России ставит крест не только на Путине, но и на хунте, последней опорой которой Кремль как раз и является.
С тех пор ситуация на фронте радикальным образом не изменилось, а темпы поставок оружия - увеличились. В ближайшее время в США примут лендлиз. Это значит, что вооружения станет еще больше, а перспективы агрессоров - еще хуже.
Попытка пропетлять в стиле «не виноватая я, он сам пришел» - слишком дешевая.
А так виходить у верхах є зрадник з неабиякими повноваженнями. І його досі не прибрали.
Тоже, кстати, иксперд, правда, воняющий рыгами...
Це чудо виконує замовлення за гроші.
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!