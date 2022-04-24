Кремль прагне показати росіянам "досягнення" до 9 травня, для чого спробує захопити південь України, - Грозєв

Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам.

Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", - каже він.

Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб показати його до 9 травня як достатнє, стверджує журналіст. Однак якщо йому це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.

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"Якщо їм це не вдасться - а мені здається, що їм це не вдасться, - то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї", - додав Грозєв.

За словами журналіста, російський народ перестає вірити своєму уряду та пропаганді.

"Ми відстежуємо щодня всі запити в російських інтернет-пошуковиках, і запитаннями, що часто ставлять, стають: що реально сталося з крейсером "Москва"? Коли Україна заїде на територію Росії? Куди подівся Шойгу? Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дня ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", - додав Грозєв.

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