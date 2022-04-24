Окупанти намагались штурмувати села на Харківщині, але зазнали втрат та відступили, - Генштаб
Російські окупанти намагались штурмувати населені пункти Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха на Харківщині.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.
"Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі", - додали в Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоро, когда приедут подарки, начнется веселуха уже у рашистов.
почали вилазити російскі концерви з Австрії німетчини Франції, швейчарії, угорщини ітд....