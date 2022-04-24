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Новини Війна
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Окупанти намагались штурмувати села на Харківщині, але зазнали втрат та відступили, - Генштаб

рф

Російські окупанти намагались штурмувати населені пункти Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха на Харківщині.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

"Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі", - додали в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 24.04.2022

Автор: 

Генштаб ЗС (6627) Харківщина (6054)


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*** им а не села на моїй рідній Харківщині. Ще за белгородську волость отвєтат. ******.
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24.04.2022 19:52 Відповісти
Буй вам, а не харківщина. Там 90% україномовні і проукраїнські села. Зараз зеленка піде - кацапам у лісі звіздець. І Харків, молодці, тримається героїчно.
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24.04.2022 19:53 Відповісти
Оце кацапи на Пасху вмерли, але вже не воскреснуть бо з аду зворотньої дороги немає
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24.04.2022 19:55 Відповісти
Так це ті кацапи здохли на українську Пасху! Вони навпаки позачергою в казани з смолою попадуть! Слава ЗСУ !!!
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24.04.2022 20:06 Відповісти
Держите грамотно оборону! Берегите себя!
Скоро, когда приедут подарки, начнется веселуха уже у рашистов.
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24.04.2022 19:57 Відповісти
Берн, пославшись на нейтралітет, заборонив Берліну передавати Києву ********** швейцарського виробництва, які використовуються у БМП Marder

почали вилазити російскі концерви з Австрії німетчини Франції, швейчарії, угорщини ітд....
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24.04.2022 19:58 Відповісти
Воєнторг там великий. Куплять в інших...
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24.04.2022 20:16 Відповісти
 
 