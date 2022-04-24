Українських військовополонених в РФ хочуть примусити здавати кров для поранених окупантів, - Денісова

Російська Федерація порушує права військовополонених.

На цьому наголошує уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У держдумі росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни.

Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти піддавали катуванню українських військовополонянок, - Денісова

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини Росією в Україні щодо врахування вказаних фактів порушень прав військовополонених.