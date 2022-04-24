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Новини Війна
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Українських військовополонених в РФ хочуть примусити здавати кров для поранених окупантів, - Денісова

россия,санкции

Російська Федерація порушує права військовополонених.

На цьому наголошує уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У держдумі росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни.

Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти піддавали катуванню українських військовополонянок, - Денісова

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини Росією в Україні щодо врахування вказаних фактів порушень прав військовополонених.

Автор: 

військовополонені (940) Денісова Людмила (883) росія (65346)


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Топ коментарі
+9
ІнфоВійська України/Ukraine
@i_army_org
·
3 год
Российская орда в Украине впервые в жизни увидела оливковое масло. Фото из дома, где побывали российские орки.
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24.04.2022 20:05
+3
А у нас нема ніяких сумнівів що фашисти на Україні!
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24.04.2022 20:03
+3
Вы всерьез предлагаете Украинцам брать пример с одного из вдохновителей того геноцида, который проводит русня в Украине? Вы, видимо, поклонник т.н. "русской культуры".
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24.04.2022 20:31
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А у нас нема ніяких сумнівів що фашисти на Україні!
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24.04.2022 20:03 Відповісти
ІнфоВійська України/Ukraine
@i_army_org
·
3 год
Российская орда в Украине впервые в жизни увидела оливковое масло. Фото из дома, где побывали российские орки.
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24.04.2022 20:05 Відповісти
Надеюсь, они хоть проср*лись после этого.
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24.04.2022 23:12 Відповісти
Те, що кров українців - «нацистська», створена в американських лабораторіях і смертельно отруйна для кацапів їх мабуть не хвилює.
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24.04.2022 20:15 Відповісти
А там - и рукой подать до секретных лабораторий третьего рейха (германия, япония и пр. саттелитные державы того времени), в которых проводились нелюдями бесчеловечные исследования над беззащитными узниками. А может, такие уже и есть, куда наших, УКРАИНСКИХ граждан, угоняют из своих домов мирных на "органы"?
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24.04.2022 20:16 Відповісти
Когда их прадеды восстали против нового царя, Николая Павловича, в 1825 году, царь обратился к жене, Александре Фёдоровне с просьбой: "Обещай. Если придётся умереть, то умереть с честью". Императрица потеряла ребёнка, но все они выжили. Равно, как и нам, следует стоять до конца, с честью.
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24.04.2022 20:20 Відповісти
Вы всерьез предлагаете Украинцам брать пример с одного из вдохновителей того геноцида, который проводит русня в Украине? Вы, видимо, поклонник т.н. "русской культуры".
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24.04.2022 20:31 Відповісти
Концтабор Підлягає знищеню.
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24.04.2022 20:48 Відповісти
певно х@йло хоче ванни приймати, ванни з крові оленів не допомагають
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24.04.2022 21:19 Відповісти
Вони кажуть тільки про кров, а будуть вилучати в полонених і інші органи! Звісно, полонені після таких трансплантацій не виживатимуть...
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24.04.2022 21:56 Відповісти
Аппетит приходит в процессе еды. Кровь -это только начало. Кацапам нет прощения. Они должны ответить за все смерти украинцев
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24.04.2022 22:22 Відповісти
 
 