Українських військовополонених в РФ хочуть примусити здавати кров для поранених окупантів, - Денісова
Російська Федерація порушує права військовополонених.
На цьому наголошує уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"У держдумі росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни.
Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.
Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини Росією в Україні щодо врахування вказаних фактів порушень прав військовополонених.
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