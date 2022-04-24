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Новини Війна
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Путін втратив інтерес до мирних переговорів і хоче захопити якомога більше території України, - Financial Times

путін

Путін втратив інтерес до дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Україною і натомість, схоже, має намір захопити якнайбільше української території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це пише Financial Times.

Три джерела, поінформовані про плани російського президента, зазначають, що Путін, який серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди з Україною після того, як у березні Росія зазнала поразки під час наступу на півночі країни, сказав людям, які беруть участь у спробах покласти край конфлікту, що не бачить перспектив для врегулювання.

"Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по телебаченню, і хоче виграти по-крупному", - сказав один із співрозмовників.

Путін розлютився після того, як Україна потопила крейсер "Москва", додало інше джерело.

"Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти з цієї ситуації переможцем. Після того, як затонула "Москва", Путін був проти підписання чогось. "Після "Москви" він не виглядає переможцем, бо це було принизливо", - пояснив він.

Джерело видання також сказало, що Путін уникає особистої зустрічі з Зеленським "усі силами": "Він хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: 

путін володимир (23869)


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Топ коментарі
+31
Угадайте, когда это было написано:

Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.
Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.
Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.
Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.
Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.
Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.
И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.
Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
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24.04.2022 20:33
+26
Як правило такі підари, як *****, захлинаться чужою кровью.
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24.04.2022 20:21
+22
Принизливо, їхати, до террориста , на перемовини. ***** і москалів, треба знищити, а у тих, хто вцілів, прийняти капітуляцію
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24.04.2022 20:27
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Як правило такі підари, як *****, захлинаться чужою кровью.
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24.04.2022 20:21 Відповісти
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24.04.2022 20:22 Відповісти
складно відрізнити лайно від найвеличнішого.
але дует гармонічний
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24.04.2022 21:02 Відповісти
Болта йому на 48, а не території України. Максимум що йому можемо вділити 2*1*2.
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24.04.2022 20:22 Відповісти
жирно дуже,на смереку та й хай повисть провітриться,доки кістки самі не впадуть,а там собакі розтягнуть,хто куди
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24.04.2022 20:31 Відповісти
Чего хочет народ Украины США КАНАДЫ МНОГИХ СТРАН ЕВРОПЫ...да впрочем ничего такого карнавал 40 дней тематика..А воно таки сдохло..
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24.04.2022 20:31 Відповісти
І для чого передруковувати що якісь ''джеререла'' щось там чули про те що самі не знають щоби ще дофантазувати...
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24.04.2022 20:24 Відповісти
єдиний інтерес до "мирних" перемовин у нього був тільки як до можливості легалізуватися на окупованих територіях України і заковтнути її як Білорусь як не одразу так поступово, коли він побачив, що цього не вийде, то й одразу "втратив інтерес". Був би інтерес до миру, війни би не розпочинав би а?
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24.04.2022 20:24 Відповісти
Не хоче мирних пререговорів , то хай готується підписати капітуляцію рососісії .
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24.04.2022 20:24 Відповісти
Прогинатись під ***** ніхто не буде. У всіх існуючих паралельних всесвітах де перемогла Україна- крейсер москва потоплений.
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24.04.2022 20:25 Відповісти
Яке кончене....
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24.04.2022 20:26 Відповісти
а как насчёт удержать потом ?
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24.04.2022 20:26 Відповісти
Хер *****, а не удерживать Украину. Простите за пафос, но Украина - свободная страна. Есть и будет!
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24.04.2022 22:00 Відповісти
А я хочу,що б ***** здохло,і чим скоріше,тим краще
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24.04.2022 20:27 Відповісти
Принизливо, їхати, до террориста , на перемовини. ***** і москалів, треба знищити, а у тих, хто вцілів, прийняти капітуляцію
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24.04.2022 20:27 Відповісти
Не треба нікого залишати цілими, бо вони потім розплодяться і знов нападуть😕
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24.04.2022 21:11 Відповісти
Значит скоро карлик попадёт в ад или просто здохнет.
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24.04.2022 20:29 Відповісти
Путин всё время что-то теряет: то мозги, то крейсер, то интерес . . .
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24.04.2022 20:31 Відповісти
Patrik 778078f1 Усі хочуть, особливо після Одеси. З усіма москалями
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24.04.2022 20:32 Відповісти
Ну по перше не путін а *****
А по друге відсосе
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24.04.2022 20:32 Відповісти
В Маріуполі понад 20 тис. жителів загинули внаслідок дій окупантів, - мер Бойченко це які взагалі "мирні" переговори можуть бути воно яо бахне то й тоді переговори чекатимуть теж
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24.04.2022 20:33 Відповісти
Угадайте, когда это было написано:

Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.
Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.
Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.
Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.
Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.
Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.
И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.
Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
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24.04.2022 20:33 Відповісти
наконец то и до Акунина дошло - что на его "прекрасной рассее" не осталось прекрасных рассеян - от слова совсем
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24.04.2022 21:52 Відповісти
Угу, то есть по мнению упыря украинцы плохие, так как затопили корабль, который стрелял по ним ракетами. А до этого упырь был добрый и пушистый и хотел мира. Бред в контексте российской пропаганды
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24.04.2022 20:36 Відповісти
Зливають західним ЗМІ, шо ********* неадекват, аби усі боялися кнопку і закликали українців до "миру" (читай: капітуляції), як та німецька компашка з т.з. "відкритим листом"

Хай багатіє думками собі. Як танчики, арта і вертушки доїдуть, ім тутай стане дуже скрутно, і миритися будуть уже десь на Луганщині чи у Криму.
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24.04.2022 21:01 Відповісти
з'їсти- то він з'їсть, та хто ж йому дасть?
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24.04.2022 20:40 Відповісти
Воно й не мало той інтерес.Коли вже дурні кури отямляться?!!!
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24.04.2022 20:41 Відповісти
дурни все это зеленский и его шобла ? так они не за так на переговоры ломятся
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24.04.2022 21:54 Відповісти
дайте тільки час...



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24.04.2022 20:42 Відповісти
Я поражаюсь, у этой страны даже символов своих исторических нет.
То курицы, то звёзды с серпом и молотом, теперь вот латинские символа из ненавистного запада.
А может русские это понт и их никогда не существовало?
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24.04.2022 21:24 Відповісти
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24.04.2022 23:58 Відповісти
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24.04.2022 20:48 Відповісти
Постфактум легко коментувати що хйло надумав((
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24.04.2022 21:03 Відповісти
как сказать, мирныйплан с 14 года вроде практически ежедневно с убитыми. а если учитывать и мирняк на оккупированных территориях - то и подавно. переговоры это больше самоуспокоение "западных партнеров" ну и "наших".
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24.04.2022 21:08 Відповісти
Что же мы наделали, утопили любимую игрушку путлера! Теперь он нам точно не простит... Статья в духе путинской пропаганды - чем больше вы сопротивляетесь, тем вам хуже! Сложите оружие, пока не поздно! Как будто, это Украина на Россию напала, бомбит города, уничтожает десятки тысяч мирных жителей, мародёрит и насилует... Больные фантазии больных ублюдков, которым нам предлагают сдаваться. Мы не сдадимся, а россия отправится вслед за своим кораблем - на дно истории!
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24.04.2022 21:10 Відповісти
а в нього і не було ніяких інтересів, було відтягування часу
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24.04.2022 21:12 Відповісти
так звані "джерела" є інструментами інформаційної війни

Не забиваємо голову, робимо свою справу
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24.04.2022 21:15 Відповісти
хіба що макрон думав що на переговорах шось там вийде домовитись
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24.04.2022 21:15 Відповісти
А когда они хотели за 72 часа Киев взять и Зеленского убить у них был интерес в переговорах??
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24.04.2022 21:17 Відповісти
да на хрен кому нужен этот трус зеленский что бы его еще убивать - он консерва которая вскроется в нужный момент что-бы спасти путлера
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24.04.2022 21:56 Відповісти
ЗЕшобла УЖЕ всеми силами пытается вытянуть ***** из того говна, в котором плещется рашка. Думаете, почему Арахам и Подляка рашку вписали гарантом бэзпэкы для Украины?
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24.04.2022 22:12 Відповісти
губами захватить ...
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24.04.2022 21:19 Відповісти
Мабуть прийшов час світовій спільноті бумеранг, котрий кинуло куйло-(

«Мочить в сортирі» - вислів, публічно вжитий прем'єр-міністром Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путіним https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 24 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 року під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F прес-конференції в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Астані , коли він коментував події попереднього дня, а саме: бомбардування авіацією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних сил Російської Федерації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Грозного в часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої російсько-чеченської війни .

Путін дослівно сказав:


Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.- повернути йому сторицею.
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24.04.2022 21:22 Відповісти
А у него был такой интерес после того как он напал? Или он не напереговаривался за восемь лет до этого?
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24.04.2022 21:43 Відповісти
Хай пасть тренирует, шоб пошире раскрыть, когда будет тот х@й заглатывать, шо ему в пасть всунут...
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24.04.2022 21:48 Відповісти
Як це втратив??? Щойно Арестовіч завляв, що путін дуже боїться Зеленського, і боїться, що Зеленський може прийняти рішення вийти з переговорів!!!!
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24.04.2022 22:04 Відповісти
Наверное Зеленский сейчас себе бороду рвёт в розпачи
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24.04.2022 22:15 Відповісти
Арестович завжди бреше.
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24.04.2022 22:32 Відповісти
Москали еще с 14 года протуливпют свои лякалки через Запалные СМИ. ***** понимает только силу и чем крепче его трахнут, тем больше шансов на реальные переговоры. Это уже даже школьникм знают, так что в бан статейку FT
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24.04.2022 22:27 Відповісти
Какая то желтуха.... ***** и Зеля уже встречались.... Результат мы знаем.... Чего ему не хотеть 2 раз так же.... Выпить чаю ********* о погоде....
Это уже не первый вкид о "сохраните лицо х-лу"....
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24.04.2022 22:46 Відповісти
карликовум ***** пока еще не достаточно ********. не останавливайтесь.
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24.04.2022 23:22 Відповісти
У него и не было интересов к мирным переговорам. Была имитация интересов.
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25.04.2022 00:36 Відповісти
 
 