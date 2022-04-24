Путін втратив інтерес до мирних переговорів і хоче захопити якомога більше території України, - Financial Times
Путін втратив інтерес до дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Україною і натомість, схоже, має намір захопити якнайбільше української території.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це пише Financial Times.
Три джерела, поінформовані про плани російського президента, зазначають, що Путін, який серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди з Україною після того, як у березні Росія зазнала поразки під час наступу на півночі країни, сказав людям, які беруть участь у спробах покласти край конфлікту, що не бачить перспектив для врегулювання.
"Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по телебаченню, і хоче виграти по-крупному", - сказав один із співрозмовників.
Путін розлютився після того, як Україна потопила крейсер "Москва", додало інше джерело.
"Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти з цієї ситуації переможцем. Після того, як затонула "Москва", Путін був проти підписання чогось. "Після "Москви" він не виглядає переможцем, бо це було принизливо", - пояснив він.
Джерело видання також сказало, що Путін уникає особистої зустрічі з Зеленським "усі силами": "Він хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі".
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але дует гармонічний
А по друге відсосе
Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.
Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.
Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.
Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.
Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.
Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.
И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.
Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
Хай багатіє думками собі. Як танчики, арта і вертушки доїдуть, ім тутай стане дуже скрутно, і миритися будуть уже десь на Луганщині чи у Криму.
То курицы, то звёзды с серпом и молотом, теперь вот латинские символа из ненавистного запада.
А может русские это понт и их никогда не существовало?
Не забиваємо голову, робимо свою справу
«Мочить в сортирі» - вислів, публічно вжитий прем'єр-міністром Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путіним https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 24 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 року під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F прес-конференції в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Астані , коли він коментував події попереднього дня, а саме: бомбардування авіацією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних сил Російської Федерації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Грозного в часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої російсько-чеченської війни .
Путін дослівно сказав:
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.- повернути йому сторицею.
Это уже не первый вкид о "сохраните лицо х-лу"....