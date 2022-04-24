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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Всі президенти та прем’єр-міністри сідали на гачок РФ", - Данілов назвав помилки України, які призвели до війни

данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов назвав основні помилки України, які призвели до вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Суспільному.

Головна помилка, починаючи з 1991 року, це те, що наш сусід - наш "друг, брат" нібито і якось наш партнер. Майже з 1991 року питання нашої країни в Росії ніколи не сходило з порядку денного високопоставлених кабінетів. Їх бажання нас поработити , знищити, було від самого початку", – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що "хто нічого не робить, той не правий, але були принципові помилки".

"Це коли Росія з 1991 року почала корумпувати вище керівництво України так званими газовими та нафтовими питаннями, а корупція у вищих ешелонах влади в нашій державі – це було питання номер один. Усі президенти та прем’єри, які були при владі, вони сіли на гачок РФ через так звану "відому газову трубу". І це була одна з принципових речей", - пояснив Данилов.

Він також нагадав про "велику русифікацію нашого бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору, інших життєвих процесів".

"Вони зробили це дуже потужно, вони вклали в це шалені гроші. Вони купили наші компанії, а потім їх знищили. [...] Була повна русифікація нашої країни. І якщо ми не позбудемося цієї русифікації в усіх сферах нашого життя зараз, через 10-15-20-30 років ми знову моемо мати ту ж війну з Росією. 

Нам не потрібно жити тут з цими мріями. Для нас це принципове питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни", – сказав Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раджу "покидькам із ОПЗЖ" тихо піти з Ради, поки їх не винесли, - Данілов

Автор: 

агресія (1194) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+80
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. ЗЕлені потвори зламали всю систему захисту й здали неозброєний південь України ЗА ОДИН ДЕНЬ-вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом
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24.04.2022 20:24
+66
Ось ще доказ того, як вони "сиділи на гачку рф" і зруйнували систему перевірки на кордоні.
З прізвищами покидьків: Баканов і Руснак.
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24.04.2022 20:27
+57
данилов...а давай без папередников.... оглянись-ка на окружение свое и преЗЕдента... а нет ли там казачков засланых ???? сначала тут и сейчас разбери каждого на предмет продажности, воровства, жлобства, брехни и популизма... а потом уже поговоришь за людей с 1991 года...
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24.04.2022 20:29
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Если все такие плохие были - почему же вы хитрожопые - в лице действующего президента Украины, а именно большого пиарщика и большого лжеца, который в 2019г идя к трону президента Украины - обещал чтобы придя к трону президента Украины - будет борототься именно с коррупцией в Украине. а придя к трону президента Украины именно такие как вы в лице президента Украины - решили не бороться с коррупцией в Украине, которая именно растет при вашей власти в Украине в разы быстрее чем тесто для выпечки хлеба - а именно вы и действующий президент Украины - РЕШИЛИ ВОЗГЛАВИТЬ КОРРУПЦИЮ В УКРАИНЕ И БЫТЬ МОНАРХАМИ НОМЕР ОДИН В УКРАИНЕ НА ВСЮ ОСТАВШИЮСЯ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Именно такие хиторжопые, как вы и действующий так званый большой пиарщик и большой лжец - в лице президента Украины от 2019 - живете обманным путем всех граждан Украины. Именно вы при власти в Украине - два года и десять месяцев, именно вы и так званый действующий президент Украины, который постоянно хитрит и врет всем гражданам Украины, ищет выгоды для себя (обычно в ущерб другим или с помощью неблаговидных методов).
Почему же вы через таких же хитрожопых членов вашей команды и через фирмы прокладки - ЗАКУПАЕТЕ ГАЗ - именно для нужд Украины в целом - проиводства РФ, а газ производства Украины - экспортируется приближенными к вашей команде олигархами Украины, именно под вашим прямым прикрытие и именно такие как вы и члены вашей команды на этом зарабатываем миллиарды долларов США. Вот какие пришли км власти в Украине в 2019г - которые сами себя не видят во все -но винят всех, что все граждане Украины и все страны Мира - должны им по подавать и все покупать- чтобы иметь возможность защищаться на своей земле именно от агрессора. А что же вы делали два года и десять месяцев находясь во власти Украины, а вы просто пиарились и лгали буквально всем гражданам Украины, что войны не будет в Украине, готовьте мясо на шашлыки - а почему вы на протяжении двух лет и десяти месяцев не думали о ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ВСУ - а у виде ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО САМОПИАРА - а именно прославление В.Зеленского на троне президента Украины - вели большое строительство в Украине от имени президента Украины, делали ремонт одного и того же стадиона каждый год, меняли окна и двери в одной и той же школе каждый год. А на какие же цели именно вы и такие хитрожопые члены вашей команды - потратили деньги в сумме 2.7млрд.долларов США, которые именно и были предоставлены для всех граждан Украины для борьбы с пандемией COVID-19....?! - а вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды ковидные деньги в сумме 2.7млрд.долларво США использовали снова для БОЛЬШОГО САМОПИАРА - А ИМЕННО ПРОСЛАВЛЕНИЕ В.Зеленского на троне президента Украины именно через большое строительство в Украине. А ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ НЕ ДУМАЛИ СНОВА О ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Именно вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды и шли именно к власти в Украине чтобы пиарится и лгать всем гражданам Украины и всего Мира - и для ЛИЧНОГО БОЛЬШОГО САМОПИАРА - прославлять самого - себя именно В.Зеленского на троне президента Украины. А когда в Украину пришла ВОЙНА - именно такие как вы и хитрожопые члены вашей команды стали на колени перед всеми гражданами УКРАИНЫ и ВСЕГО МИРА и начали просить у каждого финансовой помощи и ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Два года и десять месяцев именно вы пиарились и в конце - концов показали все гражданам Украины и всег МИРА - свое лицо - что именно вы большие пирщики - больший лжецы и БОЛЬШИЕ КИДАЛЫ.
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24.04.2022 21:01 Відповісти
Я понимаю - крик души и всё такое, но пиши покороче. Это будет легче читать, да и все пройобы зелёной власти за 3 года не перечислишь - места не хватит.
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24.04.2022 22:19 Відповісти
Ледве стримую блювотний рефлекс від варнякання Данілова! Це чмо напередодні війни страшенно поблажливо, самовпевнено заявляло, що війни не буде. Скажи, Данілка, хто винен, що через Чонгар так легко зайшли орки?!
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24.04.2022 21:02 Відповісти
Свободная Независимая Украина будет первым государством которое пожизненно арестует всех пр6езидентов до военного периода
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24.04.2022 21:02 Відповісти
І ЗЕ на пожиттєве царювання!
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24.04.2022 21:14 Відповісти
Твої слова би да до Бога. Але не знашим щастям..
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24.04.2022 21:14 Відповісти
ты свинья кацапская мы скорее тебя арестуем с твоим зеленым кодлом
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24.04.2022 21:28 Відповісти
ти трошки-трошки не правий. Тому що війна розпочалась 20/02.14. Тому навіть Турчинов в цей перелік не потрапляє.
І овощ - вже має сидіти своїх 13 років...
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24.04.2022 22:22 Відповісти
Українське суспільство вже не раз доводило що воно здатне викинуть з царських крісел негідників шляхом масових актів протесту.
Але чому після стількох сподіваннь на зміну сістеми після 2014 ми вже 8 років вимушені були мовчки терпіти це олігархічне свавілля? Впевнений, відповідь всі знають - "Сидіть тихо бо путін нападе!".
І, нажал, це був реальний аргумент.
Але що буде, коли цей стримуючий фактор зникне?

Отже ви вже почали здогадуватися, чому наші олігархічні еліти зроблять усе, щоб цей "стримучий фактор" ніколе не зник. Ці висновки - елементарні.
Саме тому ми зараз бачимо ці формули від української делегації на переговорах з кремлем, що не вирішуть безпекові питання, а лише пролонгують загрози на невизначений час.
Саме тому нам брешуть про наче б то неможливість вступу в НАТО, що ліквідувало би загрозу.
Не думайте, що наші еліти дурні, вони все прораховують і імплементують: підтримка постійної загрози нападу з боку рф - то формула існування їх корупційної системи!
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24.04.2022 21:48 Відповісти
Если все такие плохие были - почему же вы хитрожопые - в лице действующего президента Украины, а именно большого пиарщика и большого лжеца, который в 2019г идя к трону президента Украины - обещал чтобы придя к трону президента Украины - будет борототься именно с коррупцией в Украине. а придя к трону президента Украины именно такие как вы в лице президента Украины - решили не бороться с коррупцией в Украине, которая именно растет при вашей власти в Украине в разы быстрее чем тесто для выпечки хлеба - а именно вы и действующий президент Украины - РЕШИЛИ ВОЗГЛАВИТЬ КОРРУПЦИЮ В УКРАИНЕ И БЫТЬ МОНАРХАМИ НОМЕР ОДИН В УКРАИНЕ НА ВСЮ ОСТАВШИЮСЯ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Именно такие хиторжопые, как вы и действующий так званый большой пиарщик и большой лжец - в лице президента Украины от 2019 - живете обманным путем всех граждан Украины. Именно вы при власти в Украине - два года и десять месяцев, именно вы и так званый действующий президент Украины, который постоянно хитрит и врет всем гражданам Украины, ищет выгоды для себя (обычно в ущерб другим или с помощью неблаговидных методов).
Почему же вы через таких же хитрожопых членов вашей команды и через фирмы прокладки - ЗАКУПАЕТЕ ГАЗ - именно для нужд Украины в целом - проиводства РФ, а газ производства Украины - экспортируется приближенными к вашей команде олигархами Украины, именно под вашим прямым прикрытие и именно такие как вы и члены вашей команды на этом зарабатываем миллиарды долларов США. Вот какие пришли км власти в Украине в 2019г - которые сами себя не видят во все -но винят всех, что все граждане Украины и все страны Мира - должны им по подавать и все покупать- чтобы иметь возможность защищаться на своей земле именно от агрессора. А что же вы делали два года и десять месяцев находясь во власти Украины, а вы просто пиарились и лгали буквально всем гражданам Украины, что войны не будет в Украине, готовьте мясо на шашлыки - а почему вы на протяжении двух лет и десяти месяцев не думали о ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ВСУ - а у виде ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО САМОПИАРА - а именно прославление В.Зеленского на троне президента Украины - вели большое строительство в Украине от имени президента Украины, делали ремонт одного и того же стадиона каждый год, меняли окна и двери в одной и той же школе каждый год. А на какие же цели именно вы и такие хитрожопые члены вашей команды - потратили деньги в сумме 2.7млрд.долларов США, которые именно и были предоставлены для всех граждан Украины для борьбы с пандемией COVID-19....?! - а вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды ковидные деньги в сумме 2.7млрд.долларво США использовали снова для БОЛЬШОГО САМОПИАРА - А ИМЕННО ПРОСЛАВЛЕНИЕ В.Зеленского на троне президента Украины именно через большое строительство в Украине. А ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ НЕ ДУМАЛИ СНОВА О ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Именно вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды и шли именно к власти в Украине чтобы пиарится и лгать всем гражданам Украины и всего Мира - и для ЛИЧНОГО БОЛЬШОГО САМОПИАРА - прославлять самого - себя именно В.Зеленского на троне президента Украины. А когда в Украину пришла ВОЙНА - именно такие как вы и хитрожопые члены вашей команды стали на колени перед всеми гражданами УКРАИНЫ и ВСЕГО МИРА и начали просить у каждого финансовой помощи и ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Два года и десять месяцев именно вы пиарились и в конце - концов показали все гражданам Украины и всег МИРА - свое лицо - что именно вы большие пирщики - больший лжецы и БОЛЬШИЕ КИДАЛЫ.
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24.04.2022 21:07 Відповісти
Данілов, чучело, тобі краще мовчати.
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24.04.2022 21:22 Відповісти
майже все вірно каже Данілов, тільки от Порох не був на гачку у роіссі
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24.04.2022 21:26 Відповісти
Все правильно, Зеленсьий перший Президент, якого не зміг купити кремль, тому куйло і розпочав війну
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24.04.2022 21:31 Відповісти
если объективно то на страну с таким президентом любому диктатору грех не напасть. путин просто прогадал, он подумал что такого президента выбрали такие же люди, но оказалось по другому.
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24.04.2022 21:41 Відповісти
трепло твой презедент как и ты бот
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24.04.2022 21:43 Відповісти
В Украине есть неплохие богадельни для умственноотсталых и дефективных. Не переживайте. За Вами обязательно присмотрят
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24.04.2022 21:48 Відповісти
лічись ********* зелох в 14му був на красні площі,коли крим захоплювали,і давав концерти мозговому,кого не купили,фігляра? та ти шо
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24.04.2022 22:24 Відповісти
Брехня. І ти знаєш, що брешеш. Але вилизуєш. Скільки хоч платять?
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24.04.2022 22:37 Відповісти
Ты в отдельной палате ?
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24.04.2022 22:45 Відповісти
Зеленского покупали все кому не лень.Место которое он сам себе опредилил в жизни это где то между пивом и проститутками в сауне.Это жизненый принцип этого тела,и никакие долности ,в принципе,не могут изменить внутринего мира.Он по факту продал путину весь юго восток,а теперь строит из себя целку.Он с первого дня кричал,что готов договориться где то посеридине.И после этого вы всерьез полагаете,что он намерен что либо освобождать.Он еще после омана свои бабки за эту територию получил.И все с благословление таких вот 73% пид...сов.
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24.04.2022 23:41 Відповісти
ааа я то думаю чего Зе так хочет встретится с путиным, а он хочет посидеть на "гачке". Спасибо Данилов прояснил.
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24.04.2022 21:39 Відповісти
Этот статист, ничего не решающий и не делаюший, покорно дует в Зедудочку
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24.04.2022 21:46 Відповісти
якщо ми не позбудемося цієї русифікації в усіх сферах нашого життя зараз

то ми отримаємо Голодомор(и), репресії та депортації...
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24.04.2022 21:50 Відповісти
Сподіваюся що ведеться фіксація злчинів влади. Нічого неупустити.Злочинці мають бути покарані
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24.04.2022 21:52 Відповісти
Чогось тролі показились в коментарях...більшість із них двох денної реєстрації...і що дивно,жодного коментаря про "асфальт"...
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24.04.2022 21:58 Відповісти
Много людей говорят про разминирование мостов, проходов из Крыма! А вы подумали, что причина этому "велике будівницьтво", коротое кстали началось с Донецкой, Луганской областей? Для проведентя глобальных работ требовалось разминировать, убрать заградсооружения.. А как спешили отремонтировать дороги на Юге? Дорогу Днер-Решетиловка так и не доделали. Потом, нужны средства для строительства, и закупки битума у Лукашенко через Коломойского. Щебень с карьера Юзика, а армию содержать денег нет. И так, вишенкой. Посмотрите в отсчетах, сколько ПОРЕЗАННЫХ крупных заводов в Украине за президентство Зеленского. Но к этому вопросу мы ОБЯЗАТЕЛЬНО вернемся после победы на рашистскими ******!!!
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24.04.2022 22:00 Відповісти
Тільки не русифікація, а змосковлення! Бо Русь - це Україна. Маніпулятивний троянський термін "русифікація" є шкідливим, бо легітимізує у підсвідомості спадкоємність московії від Русі.
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24.04.2022 22:11 Відповісти
или ты нахрен со своей русью - Украина сейчас никакая не русь
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25.04.2022 04:03 Відповісти
"...Усі президенти та прем'єри, які були при владі, вони сіли на гачок РФ через так звану "відому газову трубу". І це була одна з принципових речей"
Я бачу, що данілов не вважає Порошенка, при якому Україна перестала купляти газ з рф, за президента.
Альоша, якщо тобі повилазило, то ось тобі гачок, можеш дивитись на дозвіллі:

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24.04.2022 22:27 Відповісти
Ось маємо. Замість думати, як перемогти ворога, вони вже влаштовують тут свою маленьку рашку з диктатурою й підктонтрольними ЗМІ.
Данілов, передай Боневтіку, що хєр там плавал.
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24.04.2022 22:40 Відповісти
Данилов ты че наезжаешь на политику зелёных? На деятельность министра и министерства культуры? Которые продвигают идею о том что украинский не на часи..... Напомнить на каком языке ведётся ТК ДОМ? А как откладывали и тянули с запретом рашинского....
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24.04.2022 22:50 Відповісти
Президенти України ставилися та знімалися кацапами і навіть початок війни в 2014 році не поміняло цього.
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24.04.2022 22:51 Відповісти
Ти диви, як зелена ботоферма активізувалася... Щоб ви проти кацапстану так працювали... Чи рознарядки не було?
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24.04.2022 23:30 Відповісти
Отож. Всі - підараси, один Зеля - д'Артаньян. Не робіть мені смішно.
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24.04.2022 23:48 Відповісти
Пана Зеленського він теж має на увазі, який хотів подивитись в очі та перестати стріляти.
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24.04.2022 23:49 Відповісти
Їх бажання нас поработити , знищити, було від самого початку. ПОРАБОТИТИ? Може поневолити, чи якось на українській мові?
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25.04.2022 08:37 Відповісти
Експорт корупції не тільки в Україну, а і на всю Європу, США. Замість більшовицького експорту ревоюцій...

Експорт корупції у всі міжнародні організації типу ООН, ОБСЄ, НАТО і далі всюди...

І у Ватікан...
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25.04.2022 08:44 Відповісти
Данілов, а що, твій Зеля не сидить на гачку? А його помічники, в т.ч. ти? Бо на практиці в вашій ОПі - підігрування рашистам та їх опеженілим адептам! Наприклад, ось такий факт:
"16/02.2022р. В.Зеленський своїм указом №57/2022 змінив раніше накладені санкції РНБО щодо видань "Страна.UA", "Шарій.Нет", а також керівництва зазначених ЗМІ в частині посилення обмежень. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.
Посилення обмежень передбачає блокування не тільки основних доменів "Страна.UA" та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет", а також блокування доступу до веб-ресурсів та сервісів, аналогічних за змістом.

Але...Саме сьогодні прес-секретар Президента С.Нікіфоров дає їм обом коментар з розшифруванням позиції української влади в переговорах з представниками уряду США Е.Блінкіним і Л.Остіном"

* https://t.me/BerezaJuice/13929 На підтвердження цього факту - скрін тут, в телеграм-каналі Борислава Берези :
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25.04.2022 22:31 Відповісти
Примазується воно до всіх. Ти за своє будеш відповідати!! Разом із ЗЕНЕЛОХОМ.
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25.04.2022 22:42 Відповісти
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