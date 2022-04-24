"Всі президенти та прем’єр-міністри сідали на гачок РФ", - Данілов назвав помилки України, які призвели до війни
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов назвав основні помилки України, які призвели до вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Суспільному.
Головна помилка, починаючи з 1991 року, це те, що наш сусід - наш "друг, брат" нібито і якось наш партнер. Майже з 1991 року питання нашої країни в Росії ніколи не сходило з порядку денного високопоставлених кабінетів. Їх бажання нас поработити , знищити, було від самого початку", – сказав він.
Секретар РНБО зазначив, що "хто нічого не робить, той не правий, але були принципові помилки".
"Це коли Росія з 1991 року почала корумпувати вище керівництво України так званими газовими та нафтовими питаннями, а корупція у вищих ешелонах влади в нашій державі – це було питання номер один. Усі президенти та прем’єри, які були при владі, вони сіли на гачок РФ через так звану "відому газову трубу". І це була одна з принципових речей", - пояснив Данилов.
Він також нагадав про "велику русифікацію нашого бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору, інших життєвих процесів".
"Вони зробили це дуже потужно, вони вклали в це шалені гроші. Вони купили наші компанії, а потім їх знищили. [...] Була повна русифікація нашої країни. І якщо ми не позбудемося цієї русифікації в усіх сферах нашого життя зараз, через 10-15-20-30 років ми знову моемо мати ту ж війну з Росією.
Нам не потрібно жити тут з цими мріями. Для нас це принципове питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни", – сказав Данилов.
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Именно такие хиторжопые, как вы и действующий так званый большой пиарщик и большой лжец - в лице президента Украины от 2019 - живете обманным путем всех граждан Украины. Именно вы при власти в Украине - два года и десять месяцев, именно вы и так званый действующий президент Украины, который постоянно хитрит и врет всем гражданам Украины, ищет выгоды для себя (обычно в ущерб другим или с помощью неблаговидных методов).
Почему же вы через таких же хитрожопых членов вашей команды и через фирмы прокладки - ЗАКУПАЕТЕ ГАЗ - именно для нужд Украины в целом - проиводства РФ, а газ производства Украины - экспортируется приближенными к вашей команде олигархами Украины, именно под вашим прямым прикрытие и именно такие как вы и члены вашей команды на этом зарабатываем миллиарды долларов США. Вот какие пришли км власти в Украине в 2019г - которые сами себя не видят во все -но винят всех, что все граждане Украины и все страны Мира - должны им по подавать и все покупать- чтобы иметь возможность защищаться на своей земле именно от агрессора. А что же вы делали два года и десять месяцев находясь во власти Украины, а вы просто пиарились и лгали буквально всем гражданам Украины, что войны не будет в Украине, готовьте мясо на шашлыки - а почему вы на протяжении двух лет и десяти месяцев не думали о ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ВСУ - а у виде ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО САМОПИАРА - а именно прославление В.Зеленского на троне президента Украины - вели большое строительство в Украине от имени президента Украины, делали ремонт одного и того же стадиона каждый год, меняли окна и двери в одной и той же школе каждый год. А на какие же цели именно вы и такие хитрожопые члены вашей команды - потратили деньги в сумме 2.7млрд.долларов США, которые именно и были предоставлены для всех граждан Украины для борьбы с пандемией COVID-19....?! - а вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды ковидные деньги в сумме 2.7млрд.долларво США использовали снова для БОЛЬШОГО САМОПИАРА - А ИМЕННО ПРОСЛАВЛЕНИЕ В.Зеленского на троне президента Украины именно через большое строительство в Украине. А ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ НЕ ДУМАЛИ СНОВА О ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Именно вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды и шли именно к власти в Украине чтобы пиарится и лгать всем гражданам Украины и всего Мира - и для ЛИЧНОГО БОЛЬШОГО САМОПИАРА - прославлять самого - себя именно В.Зеленского на троне президента Украины. А когда в Украину пришла ВОЙНА - именно такие как вы и хитрожопые члены вашей команды стали на колени перед всеми гражданами УКРАИНЫ и ВСЕГО МИРА и начали просить у каждого финансовой помощи и ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Два года и десять месяцев именно вы пиарились и в конце - концов показали все гражданам Украины и всег МИРА - свое лицо - что именно вы большие пирщики - больший лжецы и БОЛЬШИЕ КИДАЛЫ.
І овощ - вже має сидіти своїх 13 років...
Але чому після стількох сподіваннь на зміну сістеми після 2014 ми вже 8 років вимушені були мовчки терпіти це олігархічне свавілля? Впевнений, відповідь всі знають - "Сидіть тихо бо путін нападе!".
І, нажал, це був реальний аргумент.
Але що буде, коли цей стримуючий фактор зникне?
Отже ви вже почали здогадуватися, чому наші олігархічні еліти зроблять усе, щоб цей "стримучий фактор" ніколе не зник. Ці висновки - елементарні.
Саме тому ми зараз бачимо ці формули від української делегації на переговорах з кремлем, що не вирішуть безпекові питання, а лише пролонгують загрози на невизначений час.
Саме тому нам брешуть про наче б то неможливість вступу в НАТО, що ліквідувало би загрозу.
Не думайте, що наші еліти дурні, вони все прораховують і імплементують: підтримка постійної загрози нападу з боку рф - то формула існування їх корупційної системи!
Именно такие хиторжопые, как вы и действующий так званый большой пиарщик и большой лжец - в лице президента Украины от 2019 - живете обманным путем всех граждан Украины. Именно вы при власти в Украине - два года и десять месяцев, именно вы и так званый действующий президент Украины, который постоянно хитрит и врет всем гражданам Украины, ищет выгоды для себя (обычно в ущерб другим или с помощью неблаговидных методов).
Почему же вы через таких же хитрожопых членов вашей команды и через фирмы прокладки - ЗАКУПАЕТЕ ГАЗ - именно для нужд Украины в целом - проиводства РФ, а газ производства Украины - экспортируется приближенными к вашей команде олигархами Украины, именно под вашим прямым прикрытие и именно такие как вы и члены вашей команды на этом зарабатываем миллиарды долларов США. Вот какие пришли км власти в Украине в 2019г - которые сами себя не видят во все -но винят всех, что все граждане Украины и все страны Мира - должны им по подавать и все покупать- чтобы иметь возможность защищаться на своей земле именно от агрессора. А что же вы делали два года и десять месяцев находясь во власти Украины, а вы просто пиарились и лгали буквально всем гражданам Украины, что войны не будет в Украине, готовьте мясо на шашлыки - а почему вы на протяжении двух лет и десяти месяцев не думали о ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ВСУ - а у виде ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО САМОПИАРА - а именно прославление В.Зеленского на троне президента Украины - вели большое строительство в Украине от имени президента Украины, делали ремонт одного и того же стадиона каждый год, меняли окна и двери в одной и той же школе каждый год. А на какие же цели именно вы и такие хитрожопые члены вашей команды - потратили деньги в сумме 2.7млрд.долларов США, которые именно и были предоставлены для всех граждан Украины для борьбы с пандемией COVID-19....?! - а вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды ковидные деньги в сумме 2.7млрд.долларво США использовали снова для БОЛЬШОГО САМОПИАРА - А ИМЕННО ПРОСЛАВЛЕНИЕ В.Зеленского на троне президента Украины именно через большое строительство в Украине. А ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ НЕ ДУМАЛИ СНОВА О ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Именно вы и такие хитрожопые как вы члены вашей команды и шли именно к власти в Украине чтобы пиарится и лгать всем гражданам Украины и всего Мира - и для ЛИЧНОГО БОЛЬШОГО САМОПИАРА - прославлять самого - себя именно В.Зеленского на троне президента Украины. А когда в Украину пришла ВОЙНА - именно такие как вы и хитрожопые члены вашей команды стали на колени перед всеми гражданами УКРАИНЫ и ВСЕГО МИРА и начали просить у каждого финансовой помощи и ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ. Два года и десять месяцев именно вы пиарились и в конце - концов показали все гражданам Украины и всег МИРА - свое лицо - что именно вы большие пирщики - больший лжецы и БОЛЬШИЕ КИДАЛЫ.
то ми отримаємо Голодомор(и), репресії та депортації...
Я бачу, що данілов не вважає Порошенка, при якому Україна перестала купляти газ з рф, за президента.
Альоша, якщо тобі повилазило, то ось тобі гачок, можеш дивитись на дозвіллі:
Данілов, передай Боневтіку, що хєр там плавал.
Експорт корупції у всі міжнародні організації типу ООН, ОБСЄ, НАТО і далі всюди...
І у Ватікан...
"16/02.2022р. В.Зеленський своїм указом №57/2022 змінив раніше накладені санкції РНБО щодо видань "Страна.UA", "Шарій.Нет", а також керівництва зазначених ЗМІ в частині посилення обмежень. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.
Посилення обмежень передбачає блокування не тільки основних доменів "Страна.UA" та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет", а також блокування доступу до веб-ресурсів та сервісів, аналогічних за змістом.
Але...Саме сьогодні прес-секретар Президента С.Нікіфоров дає їм обом коментар з розшифруванням позиції української влади в переговорах з представниками уряду США Е.Блінкіним і Л.Остіном"
* https://t.me/BerezaJuice/13929 На підтвердження цього факту - скрін тут, в телеграм-каналі Борислава Берези :