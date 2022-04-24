"Всі президенти та прем’єр-міністри сідали на гачок РФ", - Данілов назвав помилки України, які призвели до війни

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов назвав основні помилки України, які призвели до вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Суспільному.

Головна помилка, починаючи з 1991 року, це те, що наш сусід - наш "друг, брат" нібито і якось наш партнер. Майже з 1991 року питання нашої країни в Росії ніколи не сходило з порядку денного високопоставлених кабінетів. Їх бажання нас поработити , знищити, було від самого початку", – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що "хто нічого не робить, той не правий, але були принципові помилки".

"Це коли Росія з 1991 року почала корумпувати вище керівництво України так званими газовими та нафтовими питаннями, а корупція у вищих ешелонах влади в нашій державі – це було питання номер один. Усі президенти та прем’єри, які були при владі, вони сіли на гачок РФ через так звану "відому газову трубу". І це була одна з принципових речей", - пояснив Данилов.

Він також нагадав про "велику русифікацію нашого бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору, інших життєвих процесів".

"Вони зробили це дуже потужно, вони вклали в це шалені гроші. Вони купили наші компанії, а потім їх знищили. [...] Була повна русифікація нашої країни. І якщо ми не позбудемося цієї русифікації в усіх сферах нашого життя зараз, через 10-15-20-30 років ми знову моемо мати ту ж війну з Росією.

Нам не потрібно жити тут з цими мріями. Для нас це принципове питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни", – сказав Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раджу "покидькам із ОПЗЖ" тихо піти з Ради, поки їх не винесли, - Данілов