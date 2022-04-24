Попасна, Рубіжне та Гірська громада подібні до Маріуполя, окуповано 80% територій Луганщини, - Гайдай

Українські захисники ведуть позиційні бої у Рубіжному та Попасній з російськими окупантами.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Попасна, Рубіжне та Гірська громада подібні до Маріуполя; окуповано 80% територій області. Тим не менш, лінія оборони стабільна, проривів ворог здійснити не може, несе втрати. Ці два місяці рашисти щоночі атакують, але успіху не мають", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній.

"Впродовж Великодня орки обстріляли майже кожен населений пункт вільної Луганської області, маємо численні руйнування житлових будинків. Незважаючи на обстріли, відбулася евакуація та завезено гумвантажі та святкові смаколики. Вночі Великодні служби пройшли в декількох храмах, десь священники проводили службу без вірян, десь с невеликою кількістю людей, бо ті проживають у підвалах церков

За два місяці пошкоджено близько 13 релігійних споруд", - додав очільник ОВА.

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