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Попасна, Рубіжне та Гірська громада подібні до Маріуполя, окуповано 80% територій Луганщини, - Гайдай

луганщина,війна

Українські захисники ведуть позиційні бої у Рубіжному та Попасній з російськими окупантами.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Попасна, Рубіжне та Гірська громада подібні до Маріуполя; окуповано 80% територій області. Тим не менш, лінія оборони стабільна, проривів ворог здійснити не може, несе втрати. Ці два місяці рашисти щоночі атакують, але успіху не мають", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній.

"Впродовж Великодня орки обстріляли майже кожен населений пункт вільної Луганської області, маємо численні руйнування житлових будинків. Незважаючи на обстріли, відбулася евакуація та завезено гумвантажі та святкові смаколики. Вночі Великодні служби пройшли в декількох храмах, десь священники проводили службу без вірян, десь с невеликою кількістю людей, бо ті проживають у підвалах церков

За два місяці пошкоджено близько 13 релігійних споруд", - додав очільник ОВА.

Також читайте: У Гірській громаді перебитий магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція, - Луганська ОВА. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Ти взагалі вивів всю владу з Луганської області. Зрадник гайдай.
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24.04.2022 20:37 Відповісти
Що значить "вивів владу"? Маячня якась.
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25.04.2022 01:03 Відповісти
Боже, храни защитников Украины.
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24.04.2022 20:39 Відповісти
'
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24.04.2022 20:42 Відповісти
Ти бач який счітавод бл. Де він сидить , в Дніпрі? Ще в перші дні люди звертались,щоб прибрали цього тік-токерів який нічого не робить, в області його нема, а тільки відоси знімає.
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24.04.2022 20:42 Відповісти
Гайдай цю рашистську маячню неодноразово спростовував, знімаючи відео з Сєвєродонецька та Лисичанська.
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25.04.2022 01:02 Відповісти
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24.04.2022 20:49 Відповісти
Фуфломёт рашистский
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24.04.2022 21:07 Відповісти
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24.04.2022 20:51 Відповісти
 
 