На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога. Знищено до 100 окупантів, 3 танки, 17 БМП, 2 артсистеми, 1 безпілотник,- ОТУ "Схід"

На Східному напрямку бойових дій 24 квітня відбито 1 атаку окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили: особового складу – до 100; танків – 3; БМП – 17; АТ – 10; артилерійських систем – 2; БПЛА – 1".

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