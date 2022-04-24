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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога. Знищено до 100 окупантів, 3 танки, 17 БМП, 2 артсистеми, 1 безпілотник,- ОТУ "Схід"

схід,оту

На Східному напрямку бойових дій 24 квітня відбито 1 атаку окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили: особового складу – до 100; танків – 3; БМП – 17; АТ – 10; артилерійських систем – 2; БПЛА – 1". 

Також читайте: На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів. Знищено до 150 окупантів, 2 танки, 8 БТР, 2 артсистеми, 1 літак, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1829) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+12
святковий урожай сьогодні
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24.04.2022 21:13
+11
Херасе 1 атака вот это повалили.
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24.04.2022 21:12
+4
Збройним Силам України - Слава!!!
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24.04.2022 21:43
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24.04.2022 21:06 Відповісти
Херасе 1 атака вот это повалили.
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24.04.2022 21:12 Відповісти
В принципі стандартна для кацапів атака силами БТГ. Третину коробок втратили і втекли.
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24.04.2022 21:28 Відповісти
святковий урожай сьогодні
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24.04.2022 21:13 Відповісти
Орки отримали вітання з Великоднем - Пасхою Господнею 😕❤️🙏🏼
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24.04.2022 21:23 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/24-april-russian-army-attempting-to-advance-at-pashkove-dovhenke https://liveuamap.com/uk/2022/24-april-russian-army-attempting-to-advance-at-pashkove-dovhenke

Схоже пробують йти у напрямку Покровська з півночі і з півдня.
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24.04.2022 21:29 Відповісти
1 атака, но судя по потерям, если всё правда, была на прорыв
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24.04.2022 21:33 Відповісти
Швидше за все в напрямку на Барвінкове. Вони там майже на 10 км рвонули.
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24.04.2022 21:52 Відповісти
Збройним Силам України - Слава!!!
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24.04.2022 21:43 Відповісти
Neverujushije budut tam gde jim mesto.
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24.04.2022 21:53 Відповісти
Зберегли унітази для сотні українських сімей.
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24.04.2022 22:03 Відповісти
нет добавили твоему ***** безсонных ночей перед обьявлением мобилизации
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25.04.2022 05:18 Відповісти
 
 