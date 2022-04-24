Попри Великдень, окупанти обстрілювали Харківщину, загинули дві людини, 14 осіб отримали пораннення, - Синєгубов

Російські окупанти на Великдень обстрілювали Харківщину, в результаті чого загинули дві людини, а 14 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харковської області. У великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.



Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв - 6, Малинівка - 5, Золочів - 1.



2 людини загинули - у Харкові та Чугуєві", - йдеться в повідомленні.

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