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Новини Війна
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Попри Великдень, окупанти обстрілювали Харківщину, загинули дві людини, 14 осіб отримали пораннення, - Синєгубов

війна

Російські окупанти на Великдень обстрілювали Харківщину, в результаті чого загинули дві людини, а 14 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харковської області. У великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв - 6, Малинівка - 5, Золочів - 1.

2 людини загинули - у Харкові та Чугуєві", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагались штурмувати села на Харківщині, але зазнали втрат та відступили, - Генштаб

Автор: 

обстріл (28657) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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У кацапського біосміття нічого святого не має.
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24.04.2022 21:09 Відповісти
Нажралися но ктото сверху приказал нє шаліть.
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24.04.2022 21:35 Відповісти
ну звідки в них візьметься те святе, для цього треба бути людиною, а вони на них схожі тільки зовні...
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24.04.2022 21:35 Відповісти
Прямо зараз вихідці з пекла луплять ракетами по Центру України.
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24.04.2022 21:39 Відповісти
 
 