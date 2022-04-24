Українські біженці, які залишаться в ЄС, сприятимуть розвитку економіки, - представник МВФ Кеммер

Великий потік біженців з України до ЄС через російське вторгнення може стати позитивом для країни Європи, які потребують працівників.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер, інформує Цензор.НЕТ.

"В довгостроковій перспективі, Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили", - сказав він.

За його словами, Польща приймає значну кількість біженців - три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП, що є низьким рівнем.

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"Однак Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно", - додав він.

Також Кеммера здивував намір влади України відбудовувати країну, коли бойові дії ще не закінчилися. Він переконаний, що це є гарним показником, який позначиться на поверненні багатьох українців додому.