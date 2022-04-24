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Українські біженці, які залишаться в ЄС, сприятимуть розвитку економіки, - представник МВФ Кеммер

польща

Великий потік біженців з України до ЄС через російське вторгнення може стати позитивом для країни Європи, які потребують працівників.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер, інформує Цензор.НЕТ.

"В довгостроковій перспективі, Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили", - сказав він.

За його словами, Польща приймає значну кількість біженців - три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП, що є низьким рівнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість біженців із України наближається до 5,2 мільйона, - ООН

"Однак Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно", - додав він.

Також Кеммера здивував намір влади України відбудовувати країну, коли бойові дії ще не закінчилися. Він переконаний, що це є гарним показником, який позначиться на поверненні багатьох українців додому.

Автор: 

біженці (1871) МВФ (3072) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+12
***** мокшан завезет. Если Украина не освободит свою землю включая крым и дамбас и не вступит в НАТО, будет печалька. Миллионы украинцев просто не вернутся в Украину. Особенно если ЗЕ подпишет *нейтральный статус* который будет означать опять возобновление войны через несколько лет.
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24.04.2022 21:28
+7
А про нашу економіку хто буде думати?
Все тягнуть і тягнуть з України...
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24.04.2022 21:18
+4
Захотіли хорошої робочої сили.
Тут так само мислять.

Бо українці ж не сидять на велфері.

Як набирати невідомо кого, яке тільки плодиться і не думає працювати, то треба таких українців набрати, за рахунок яких утримувати тих "нещасних".

А з ковідкою і виплатами за нічогонеробіння, біомаса взагалі не хоче працювати тепер.
Чекають, щоб приїхали працелюбні і кинулися до роботи.
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24.04.2022 21:18
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да уж понятно. и понятно то, что 80% никогда не вернется в Украину. здесь нужно будет именно шо - пахать. а там - там хорошо, тепло и мухи не кусают. вот только одно но - никто не знает, что в башке у *****. и кто знает, где будет безопаснее через месяц, пол года, год.
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24.04.2022 21:12 Відповісти
русскаязичні, сподівають, в більшості залишаться там. там краще. Їм принаймні. А тут автоматично вирішиться мовне питання
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24.04.2022 21:22 Відповісти
ага, давай. вот прям - именно сейчас. как говорится - кто о чем, а вшивый о бане. в точку.
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24.04.2022 21:34 Відповісти
Забанив москаля
Українці - хороші працівники - від прибиральниці до висококваліфікованих
І - хороші вояки

Смерть ворогам !
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24.04.2022 23:20 Відповісти
брехня вернуться половина а может и больше - остануться только те кто знает язык есть хорошая работа ну и те у кого нет дома - разрушен или пострадал..
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25.04.2022 05:07 Відповісти
А нам таджиків залучати?
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24.04.2022 21:15 Відповісти
***** мокшан завезет. Если Украина не освободит свою землю включая крым и дамбас и не вступит в НАТО, будет печалька. Миллионы украинцев просто не вернутся в Украину. Особенно если ЗЕ подпишет *нейтральный статус* который будет означать опять возобновление войны через несколько лет.
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24.04.2022 21:28 Відповісти
полоненних руSSкіх....
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24.04.2022 21:34 Відповісти
Ті потвори здатні тільки руйнувати , то їх на каменоломні хіба що ...
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24.04.2022 22:03 Відповісти
нет кацапов ваших запустим..
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25.04.2022 05:08 Відповісти
Захотіли хорошої робочої сили.
Тут так само мислять.

Бо українці ж не сидять на велфері.

Як набирати невідомо кого, яке тільки плодиться і не думає працювати, то треба таких українців набрати, за рахунок яких утримувати тих "нещасних".

А з ковідкою і виплатами за нічогонеробіння, біомаса взагалі не хоче працювати тепер.
Чекають, щоб приїхали працелюбні і кинулися до роботи.
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24.04.2022 21:18 Відповісти
ты дура какая работа без языка ? его так быстро не выучить там мамы с детьми они не будут уборщицами все время раьботать -вернуться если власть в Украине поменяется
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25.04.2022 05:11 Відповісти
А про нашу економіку хто буде думати?
Все тягнуть і тягнуть з України...
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24.04.2022 21:18 Відповісти
все підраховано в опі.
7 лярдів в місяць з західу - вони ж і мільярд дерев посодють...
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24.04.2022 21:43 Відповісти
А куда людям возвращаться? Враг если не захватил то вплотную подошел к их городам. А власть постоянно говорит не о деокупации а о каких то компромисах и мире на условиях окупантов. Тут как бы остальные не выехали. А это произойдет как только отменят запрет на выезд мужского населения которое сразу же выедет к своим семьям. Считайте сразу минус еще 2-3 миллиона работоспособного молодого населения.
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24.04.2022 21:46 Відповісти
неправда. У багатьох знайомих жінки з дітьми за кордоном і всі ждуть закінситься ,щоб повернутись додому. Десь десять таких сімей знаю і не знаю жодної ,коли чоловік теж хоче вийхать
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25.04.2022 11:05 Відповісти
а кто должен думать про нашу экономику? пусть ваша власть и думает когда коррупцию разводит..
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25.04.2022 05:12 Відповісти
Дик, за нашими ще побігаєте.
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24.04.2022 21:19 Відповісти
хитрожопі. Їм пофіг, що нам треба скоренько перемогти і вдома шось працювати
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24.04.2022 21:21 Відповісти
ты хочешь что-бы люди за гроши работали но дома? хрена вам зеленые ищите дураков
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25.04.2022 05:13 Відповісти
У наших "беженцев" денег больше, чем у местных жителей
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24.04.2022 21:25 Відповісти
Думаю, що то зашибісь на халяву отримати рабів. Вже дорослих , готових до експлуатації.
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24.04.2022 21:28 Відповісти
не трынди бот
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25.04.2022 05:15 Відповісти
путін наших вивозить в сибір, а ці, сприяючи путіну убивати Україну, намірились вивозити в ЄС... круто шота виходить
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24.04.2022 21:34 Відповісти
не трынди кацап(ка)
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25.04.2022 05:14 Відповісти
Выпускали только женщин, детей и стариков. Конечно, миннимум половина останется.
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24.04.2022 21:40 Відповісти
типа до войны никто не ездил на работу или на пмж
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24.04.2022 22:00 Відповісти
У мене знайома з дітьми, отримали місце у німецькому підвалі, інша знайома - живе в 8-містній кімнаті в берлінському хостелі з трьома іншими сім'ями. А в Україні у цих знайомих власне житло. Вгадай, чи залишаться вони бомжувати у Німеччині?
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24.04.2022 22:19 Відповісти
Він якось не уточнив, якої економіки!
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24.04.2022 21:40 Відповісти
Ну. насчет экономики-европейской. конечно. Они ж считают. что они ж подрастратились. помогая Украине.
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24.04.2022 22:10 Відповісти
Ага, тільки ти не врахував(ла) той факт що українські біженці, навідмінно від азіатсько-африканських бібізян-це люди за 60 і жінки з дітьми! Другий менталітет з вашими бздиками українцям непотрібен. Головне перемогти *****-а там всі українці повернуться100%
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24.04.2022 22:12 Відповісти
Чув дзвін і не знає де він - це про цього чиновника мвф. По факту, 85% тих хто виїхали з країни - це жінки, діти і пенсіонери. Сильно дохєра вони там не напрацюють. В кращому випадку 30% піде працювати, а в тих країнах де є стипендія по 500+ євро, сенсу працювати взагалі немає. І якщо війна закінчиться у найближчі 3-5 міс, а кордони для чоловіків будуть закриті найближчий рік, то 70% прийдеться повертатися, особливо якщо є куди. До того ж, статус біженця дають тільки на рік. Так що не все так однозначно, як говорить цей хєр.
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24.04.2022 22:14 Відповісти
Kemmers pēc būtības nedaudz debīls.
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24.04.2022 22:44 Відповісти
Vispār kemmers ir diezgan daudz stulbs (stuppid).
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24.04.2022 22:49 Відповісти
Кто останется, тот останется, каждый человек должен сделать свой выбор и сделает.
Война есть Война...
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25.04.2022 00:32 Відповісти
Якщо хтось зможе закріпитися у ЄС, то порада - ніколи не повертатися до совкової України, яку навіть війна не може перетворити на цивілізовану державу... на жаль
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25.04.2022 11:57 Відповісти
 
 