Українські біженці, які залишаться в ЄС, сприятимуть розвитку економіки, - представник МВФ Кеммер
Великий потік біженців з України до ЄС через російське вторгнення може стати позитивом для країни Європи, які потребують працівників.
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер, інформує Цензор.НЕТ.
"В довгостроковій перспективі, Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили", - сказав він.
За його словами, Польща приймає значну кількість біженців - три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП, що є низьким рівнем.
"Однак Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно", - додав він.
Також Кеммера здивував намір влади України відбудовувати країну, коли бойові дії ще не закінчилися. Він переконаний, що це є гарним показником, який позначиться на поверненні багатьох українців додому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українці - хороші працівники - від прибиральниці до висококваліфікованих
І - хороші вояки
Смерть ворогам !
Тут так само мислять.
Бо українці ж не сидять на велфері.
Як набирати невідомо кого, яке тільки плодиться і не думає працювати, то треба таких українців набрати, за рахунок яких утримувати тих "нещасних".
А з ковідкою і виплатами за нічогонеробіння, біомаса взагалі не хоче працювати тепер.
Чекають, щоб приїхали працелюбні і кинулися до роботи.
Все тягнуть і тягнуть з України...
7 лярдів в місяць з західу - вони ж і мільярд дерев посодють...
Война есть Война...